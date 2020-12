Im Bereich der Ausbruchstelle in der Schlossmauer wurde das Gründungsmauerwerk freigelegt. (Samtgemeinde Grafschaft Hoya)

Feiern, das konnten sie, die Blaublüter. Bereits in der Hoyaer Zwergensage ist von exzessiven Gelagen im alten Grafenschloss die Rede. Die Austernschalen, die nun während der archäologischen Untersuchungen gefunden wurden, stammen jedoch aus einer Zeit, in der die Adeligen schon längst ausgestorben waren.

Gastronomie als Herzstück

Die denkmalgerechte Sanierung des Hoyaer Grafenschlosses hat vor einigen Wochen begonnen. Weil für die Errichtung der Baustellenzufahrt tief in das Erdreich eingegriffen werden musste, werden die Arbeiten archäologisch begleitet und dokumentiert. Die Untersuchungen liefern wichtige Erkenntnisse zur Bau- und Kulturgeschichte.

Bei den ersten Untersuchungen am Schloss traten lediglich wenige Funde auf. „Zutage kamen mehrere Tonpfeifenstiele, glasierte Keramik, Steinzeug, vereinzelt grün und braun glasierte Ofenkacheln. Diese Funde stammen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, sodass davon auszugehen ist, dass der gesamte Bereich vor dem Schloss im 19. Jahrhundert aufplaniert worden ist“, erläutert Planer Patrick Dietz aus Hamburg. Darüber hinaus wurden mehrere Austernschalen gefunden, die auf eine gehobene Lebensführung im Schloss verweisen.

Weiterhin wurde im Bereich der Ausbruchstelle in der nördlichen Schlossmauer das Gründungsmauerwerk freigelegt. „Das Gründungsmauerwerk gehörte ursprünglich zur Nordwand eines mittelalterlichen Gebäudes, dass bis zum 18. Jahrhundert abgerissen wurde. Darüber wurde die etwa vier Meter breite Ausbruchstelle später mit neuzeitlichen Mauerziegeln verschlossen“, erklärt der Hamburger.

In Abstimmung mit der Denkmalpflege haben vor einigen Tagen bereits die Rückbauarbeiten am Schloss begonnen. Im Wesentlichen werden dabei neuere An- und Einbauten sowie Bodenbeläge, Abhangdecken, die alte Haustechnik und vor allen Dingen schadstoffbelastete Bauteile entfernt. „Zunächst wird die mit neuzeitlichen Mauerziegeln ausgemauerte Ausbruchstelle in der nördlichen Schlossmauer wieder geöffnet, um den Schlosshof mit Baufahrzeugen erschließen zu können“, erläutert Dietz. Später werde diese Öffnung dann als Durchfahrt für den Lieferverkehr sowie als Feuerwehrzufahrt genutzt. Die Öffentlichkeit solle das Schloss auch weiterhin über das Haupttor erreichen können.

Der weitere Fahrplan sieht den Rückbau der Verbindungselemente zwischen den Gebäuden vor. Ziel ist, dass die Gebäude wie ursprünglich wieder freistehen. Danach beginnen die Arbeiten in den Gebäuden. Dietz rechnet damit, dass die Rückbauarbeiten bis zum Frühjahr andauern werden. Die denkmalgerechte Sanierung des Grafenschlosses ist für Ende 2023 geplant.

Bis zu ihrem Aussterben im 16. Jahrhundert lebten die Grafen von Hoya im Schloss. Später hat dann das Amtsgericht im Schloss residiert. Die Stadt Hoya hat dem Land Niedersachsen das Schloss vor sieben Jahren zu einem Preis von 224 000 Euro abgekauft. Mit der Sanierung des historischen Ensembles soll nach Worten von Hoyas Stadtdirektor Detlef Meyer ein regionaler Leuchtturm zwischen Bremen und Hannover geschaffen werden. Rund 7,2 Millionen Euro haben die Planer für die Sanierung veranschlagt. Dafür sollen entsprechende Fördermittel eingeworben werden.

Um sicherzustellen, dass sich Hoyas „Jahrhundertprojekt“ auch wirtschaftlich trägt, setzt die Grafenstadt auf eine Mischnutzung, wie Hoyas Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner (SPD) betont. Neben einer Gastronomie mit Weser-Terrasse sollen den Besuchern dort künftig auch Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind hinter den dicken Mauern ein Trauzimmer, die Tourist-Information sowie zu vermietende Gewerbeeinheiten vorgesehen.

„Ich hoffe immer noch, dass wir bei den archäologischen Untersuchungen die Insignien der Grafen von Hoya, Schwert, Salamander-Laken und Rubinring finden“, erzählt Wasner augenzwinkernd. Und ergänzt: „Oder besser noch den Grafenschatz.“ Als Mitglied innerhalb des Vereins Deutsche Märchenstraße wird die Sage um den Grafen von Hoya auch touristisch vermarktet.