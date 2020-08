Hobby-Brauer Martin Mittnacht in seiner selbst gebauten Brauerei im heimischen Garten. (Jonas Kako)

Hopfen und Malz, Gott erhalt´s. Der internationale Tag des Bieres findet jährlich am ersten Freitag im August statt. An diesem Tag soll das beliebte „kühle Blonde“ weltweit im Fokus stehen und gefeiert werden. Inmitten der Corona-Pandemie versuchen die Brauereien aus dem Landkreis dabei die Köpfe nicht hängen zu lassen. Craft-Bier rückt hierbei immer mehr in den Fokus.

„Der Bierabsatz ist in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zu den letzten Jahren dramatisch gesunken“, sagt Michael Scherer, Geschäftsführer der Sozietät Norddeutscher Brauereiverbände. Dabei verweist er auf die Anfang Juli vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Grafik. Demnach wurden von Januar bis Juni in Niedersachsen rund 200 000 Hektoliter weniger Bier konsumiert als im vergangenen Jahr. Scherer sieht den Grund des drastischen Rückgangs in den fehlenden Veranstaltungen: „Zu Beginn der Corona-Pandemie konnten viele Brauereien kein Fassbier an Gaststätten liefern, da diese vorübergehend schließen mussten. Auch Veranstaltungen wie Konzerte und Feste bleiben noch immer aus. Dies wird in den Verkaufszahlen deutlich und zieht sich durch wie ein roter Faden.“

Besonders kleinere Brauereien bekommen die Auswirkungen der Pandemie deutlich zu spüren. So auch Martin Mittnacht, Eigentümer der Häsefelder-Brauerei in Daverden. Der 57-Jährige spezialisiert sich auf Craft-Bier und konnte seinen Absatz aufgrund des ausgefallenen Rübenmarktes in Langwedel nicht steigern. Mittnacht macht dies aber nichts aus, der Spaß steht dabei an erster Stelle. „Es ist nach wie vor ein Hobby, das in den letzten Jahren immer größer geworden ist.“ Angefangen hat alles mit einem kleinen Bierbrauset, das Mittnacht von seiner Frau zu Weihnachten bekam. Im Jahr 2011 ist dann aus der kleinen Box eine echte Brauerei geworden, die zwei Jahre später offiziell angemeldet wurde.

„Aller Anfang ist bekanntlich schwer und nicht immer zielführend“, gibt der gelernte Maschinenbauer zu. Der 20 Liter umfassende Einkochtopf reichte dabei schnell nicht mehr aus, sodass Sude mit einer Größe von 50 und 700 Litern gebastelt wurden. Das ganze Sortiment befindet sich in einer Hütte im eigenen Garten. Helles, Indian Pale Ale, Irish Red Ale oder doch etwas Saisonales – mittlerweile braut Martin Mittnacht bis zu sechs Sorten im Jahr. Die Geschmäcker können dabei von Sud zu Sud ein wenig variieren. „Ich liebe einfach diese Bastelei“, so der Inhaber der Häsefelder-Brauerei, der sogar eine eigene Abfüllanlage selbst entworfen hat.

Unterstützung bekommt der Hobby-Brauer von seiner Tochter Friederike. In einem Dublin-Urlaub hat die 22-Jährige ihre Liebe zum Irish Stout entdeckt und braut dieses nun zu Hause nach. „Meinem Vater schmeckt die Sorte nicht besonders gut. Ich bin davon aber total überzeugt“, witzelt die Jungbrauerin. Gemeinsam mit ihrem Vater bildet Friederike Mittnacht ein eingespieltes Team. In Zukunft möchte sie aber noch mehr Verantwortung übernehmen und plant, ein Kirsch-Bier zu brauen. „Ein langfristiges Projekt, das unser Sortiment bestimmt bereichern wird.“

Etwas größer ist die Verdener Braumanufaktur aufgebaut, die sich ebenfalls auf Craft-Bier spezialisiert. Das vierköpfige Team um Geschäftsführerin Kerstin Junge will bewusst kein Durstbier, sondern vielmehr ein Genussbier herstellen. Eines, das schmeckt und duftet. Gerade der spezielle Aromahopfen sei es, der dem Craft-Bier made in Verden das gewisse Etwas verleihe. „Craft Bier und das Reinheitsgebot passen zusammen. Mit den erlaubten Zutaten Gerstenmalz, Wasser, Hopfen und Hefe lassen sich wunderbar verschiedene Bierstile brauen – von Pale Ale über Amber bis zum Stout“, erzählen die Verdener Brauer.

Die Craft-Bier Szene verzeichnet in den vergangenen Jahren weltweit eine enorme Entwicklung. Im Vergleich zu den normalen Brauereien ist die Anzahl derer, die sich auf Craft-Bier spezialisieren, aber erheblich geringer, wie Michael Scherer weiß: „Ohne Zweifel wächst die Nachfrage von Jahr zu Jahr. Der deutschlandweite Marktanteil der Craft-Biere liegt aber noch immer bei rund einem Prozent. Die weitere Entwicklung wird spannend zu beobachten sein.“

Darunter werden im Allgemeinen Biere verstanden, die handwerklich von einer unabhängigen Brauerei gebraut wurden. Ihren Ursprung besitzt diese Art, Bier zu brauen, in den Vereinigten Staaten.Unter diesem Begriff werden außerdem in Europa Kreativbiere und -brauer verstanden, die innerhalb und außerhalb des Reinheitsgebotes, alte oder ausländische Bierstile aufgreifen und neu interpretieren.

