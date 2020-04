Ein Jahr ohne Domweih ist für die Verdener unvorstellbar. (Jonas Kako)

Es wäre schon ein sehr großes Wunder nötig, damit die Verdener Domweih in diesem Jahr wie geplant stattfinden kann. Bis zum 31. August soll es in Deutschland keine Großveranstaltungen mehr geben. Das haben Bund und Länder jetzt entschieden. Ab welcher Größe Events als Großveranstaltungen gelten, ist allerdings noch nicht klar und wird von den Bundesländern definiert. Dass es sich bei der Domweih jedoch um eine Großveranstaltung handelt, ist nicht strittig. Abgesagt ist das wilde Treiben allerdings noch nicht. Denn erst am Montag soll es eine neue Verordnung vom Land Niedersachen geben, die die Veranstaltungen offiziell untersagt. Bis dahin werde die Stadt mit einer offiziellen Absage warten, erklärt Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann. Ohne Abstimmung im Stadtrat sei es aktuell ohnehin noch nicht möglich, die Domweih abzusagen. Und selbst wenn: Ohne gültige Verordnung könnten die Schausteller dann Schadensersatz fordern. All das möchte die Verwaltung nicht riskieren.

Obwohl die Absage noch nicht offiziell ist, geht Brockmann davon aus, dass es in diesem Jahr keine Domweih geben wird. „Man kann die Domweih nicht nachholen“, sagt er. Sie zu verschieben wäre unabhängig von der weiteren Entwicklung logistisch einfach nicht machbar, denn die Schausteller haben schon lange ihr Jahr geplant und werden im Herbst auf anderen Volksfesten wie dem Kramermarkt in Oldenburg stehen.

„Ein Jahr ohne Domweih ist natürlich ganz bitter“, sagt Brockmann. Auch für ihn selbst sei das traurig, schließlich ist er in der Allerstadt mit dem ältesten Volksfest Norddeutschlands – der „schönsten Jahreszeit in Verden“ – aufgewachsen. Ein Jahr ohne Domweih kenne kein lebender Verdener. Selbst in den Kriegsjahren hat es sie – wenn auch deutlich reduziert – gegeben. Dass eine Domweih wegen einer Krankheitswelle ausfällt, ist allerdings nicht neu. Im 17. Jahrhundert mussten die Verdener sich gleich zwei Jahre hintereinander in Verzicht üben. Damals grassierte die Pest. Brockmann ist sich allerdings sicher, dass in diesem Jahr ohnehin keine richtige Domweihstimmung aufgekommen wäre. „Viele Menschen wären vermutlich gar nicht erst gekommen“, schätzt er.

Die Domweih ist allerdings nur eine Veranstaltung im Verdener Südkreis, die von den angekündigten Regeln betroffen ist und den Menschen Verzicht abverlangt.

Auch die Veranstaltungen des Kaufmännischen Vereins zu Verden fallen bis zum Herbst flach. „Unser Matjesfest können wir im Oktober schlecht nachholen“, sagt Vorsitzender Harald Nienaber mit einem Augenzwinkern. Ursprünglich sollte dem „Marzipan des Meeres“ wieder am 27. Juni gehuldigt werden. Der Autosonntag am 26. April fällt der Streichorgie ebenfalls zum Opfer, genauso wie zwei der insgesamt vier verkaufsoffenen Sonntage. Die Geschäfte in der Verdener City mussten schon am 29. März dicht bleiben, das Gleiche gilt nun auch für den 3. Mai. Parallel zum Shopping-Spaß sollte an diesem Sonntag eigentlich auch die zweite Auflage des Kleinkunst-Festivals Aller-Art in der Fußgängerzone steigen. „Wir machen uns jetzt Gedanken darüber, ob wir nicht im Herbst Ersatz-Veranstaltungen für die ausgefallenen Termine ausrichten können“, erzählt der Chef der Verdener Kaufmannschaft.

Hoffnung auf Kunst Kultur Kirchlinteln

Die große Jubiläumssause (5. Juli) zum 100-jährigen Bestehen des TSV Kirchlinteln fällt laut neuen Regelungen ebenfalls ins Wasser. „Ich habe meine Vorstandskollegen am Donnerstag angerufen. Wir werden die Veranstaltung in Kürze offiziell absagen“, kündigt Vize-Vorsitzender Simon Plumhoff aus Etelsen an. Die geplante Sticker-Aktion werde nun über die sozialen Netzwerke durchgezogen, die Jubiläumsveranstaltung unter dem Motto „Vorolympische Spiele“ analog zu den richtigen Olympischen Spielen auf 2021 verschoben.

Ein großes Jubiläum stand ursprünglich auch in Hohenaverbergen auf dem Programm. Das Dorf im Kleinbahnbezirk wollte eigentlich am Wochenende 2./3. Mai gebührend seinen 700. Geburtstag feiern. „Weil wir uns in den vergangenen Wochen nicht mit dem Orga-Team treffen konnten, gibt es noch keinen Ersatztermin“, erklärt Ortsvorsteherin Birgit Söhn. Veranstaltungstechnisch gesehen könnte der Herbst im Verdener Südkreis ganz schön heiß werden, schließlich verspüren viele Veranstalter erheblichen Nachholbedarf. Das weiß auch Birgit Söhn. „Vielleicht feiern wir nun im nächsten Jahr 700 Jahre Hohen plus 1“, spekuliert sie.

Ganz die Hoffnung aufgegeben haben die Macher von Kunst Kultur Kirchlinteln (KKK) indes noch nicht. „Wir warten erst ab, wie das Land Niedersachsen Großveranstaltungen definiert“, sagt Vorsitzender Dennis Pumm. So viele Menschen wie das Hurricane Festival ziehe KKK ja nun nicht an. „In unseren Kunsträumen herrscht viel Durchgangsverkehr, vielleicht halten sich dort zeitgleich bis zu 30 Besucher auf“, rechnet er vor.

Von einem „Shutdown bis Ende August“ spricht hingegen Susanne Schukat, Veranstaltungsmanagerin im Dörverdener Kulturgut Ehmken Hoff. „Wir haben bereits im Vorfeld alles abgesagt und die Künstler und Aussteller angeschrieben“, erzählt sie und hofft auf einen gut besuchten Kartoffelmarkt am 13. September. Und das entgeht allen Einheimischen und Auswärtigen bis dahin: Pflanzenmarkt (19. April), Dörverdener Dreierlei (24. Mai), Pfingstflohmarkt (1. Juni) sowie der Wollmarkt (5. Juli).