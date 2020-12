Der Mann mit der Säge: Michael Müller inspiziert seine Nordmänner. (Björn Hake)

Revierförster Michael Müller stapft über die eingezäunte Weihnachtsbaumplantage. An der Stelle, wo es vor mehr als zweieinhalb Jahren gebrannt hat, bleibt er stehen. Die nachgepflanzten Nordmanntannen aus der Baumschule sehen noch relativ mickrig aus. Kein Wunder, bis sie sich in stattliche Weihnachtsbäume verwandeln, ziehen nach Aussage von Müller mindestens zwölf Jahre ins Land. „Ein Kranz pro Jahr“, rechnet der Förster vor, gleitet mit den Fingern über die zartgrünen Nadeln.

Direkt daneben stehen die verbrannten Tannenbäume. Sie haben inzwischen ihr restliches Nadelkleid abgelegt, verbessern das Mikroklima und stehen quasi als verkohlte Mahnmale auf der Tannenbaumplantage. „Niemals achtlos Zigaretten-Kippen im Wald wegwerfen oder mit dem Auto im trockenen Gras parken“, gibt Müller noch einmal Tipps zur Waldbrand-Prävention. Kurz vor Himmelfahrt gingen in Diensthop 2018 rund 2000 Quadratmeter Wald in Flammen auf. „Brennt der Wald, steigt weißer Rauch wie bei der Wahl des Papstes auf“, erzählt der Förster. Die Windverhältnisse hatten damals die Ausbreitung des Feuers begünstigt. Müller vergleicht das Szenario gerne mit „einem trockenen Adventskranz“, der regelrecht zu explodieren beginne, wenn er Feuer fange. „Dann gibt es nur noch einen Knall.“ Die Polizei ging damals übrigens von Brandstiftung aus.

Wichtige Kohlenstoffspeicher

Folgende Faustregel gilt für den beliebten Weihnachtsbaum: Je feuchter und wärmer das Jahr ist, desto schneller wachsen die Nordmänner. Einzig und allein die Stromleitungen über ihnen bremsen sie in ihrem Drang nach oben. Und nun nochmal zu den Standortbedingungen: „Sie benötigen einen anlehmigen Boden und sollten idealerweise im Halbschatten stehen“, erklärt der Revierförster aus Diensthop. Gefährlich für sie sind die Eisheiligen. Wenn die kalte Sophie Mitte Mai wieder einmal erbarmungslos zuschlägt, macht sie folglich vielen künftigen Weihnachtsbäumen den Garaus. „Die Spitze friert zurück, und die Nordmanntannen deformieren sich“, weiß Müller.

An diesem Sonnabend, 12. Dezember, sowie nach Absprache verkauft der Diensthoper Revierförster aber erstmal wieder große, kleine, breite und schmale Tannenbäume aus pestizidfreier Bewirtschaftung kurz vor dem Ortseingang von Diensthop. Die Holzhütte befindet sich direkt an der Kreisstraße von Dörverden. Müller fordert die Familien in diesem Jahr allerdings dazu auf, ihre eigene Handsäge mitzubringen – Stichwort Corona. Lebkuchen von den Eltern der Waldkindergarten-Kinder gibt es in diesem Jahr natürlich auch nicht. „Der laufende Meter kostet 15 Euro“, rechnet der Revierförster vor und schärft schon einmal das Sägeblatt. Weihnachtsbäume zu schlagen höre sich immer so brutal an, sie hätten den Menschen doch überhaupt nichts getan, scherzt der Revierförster aus Diensthop. Alle Jahre wieder stattet er auch die Verdener Innenstadt mit unbehandelten Nordmanntannen aus dem Diensthoper Forst aus. 170 an der Zahl sind es in diesem Jahr. Darüber hinaus gehen auch etliche Tannenbäume von Michael Müller in den Handel.

Weichnadeligkeit als Markenzeichen

Auf der 3,5 Hektar großen Plantage in Diensthop wachsen und gedeihen bis zu drei Meter hohe Nordmänner. Sie werden dort weder mit der sogenannten Top-Stopp-Zange gekniffen noch beschnitten. Lediglich der Freischneider geht ein- bis zwei Mal pro Jahr durch die Plantage, befreit sie von überflüssigem Grasbewuchs und Gehölz.

Der größte Feind des Weihnachtsbaumes ist übrigens die Tannenlaus. Braune Nadeln gehen auf das Konto des gefräßigen Schädlings. Im Gegensatz zur stark nach Tanne riechenden und darüber hinaus überaus pieksigen Blaufichte zeichnen sich die aus dem Kaukasus stammenden Nordmänner durch ihre Weichnadeligkeit aus. Benannt wurden sie damals nach dem finnischen Biologen Alexander von Nordmann.

Die beliebten Nordmänner sind für Michael Müller aber auch immer Mittler. Sie sollen die Botschaft verbreiten, dass es dem heimischen Wald bedingt durch die lang anhaltende Trockenheit nicht gut geht und Bäume in Zeiten des Klimawandels wichtige Kohlenstoffspeicher sind.

Zum Konservieren im heimischen Wohnzimmer empfiehlt der Förster aus Diensthop moderne Weihnachtsbaumständer mit integriertem Wassertank sowie ein sukzessives Gewöhnen an die Raumtemperatur. Übrigens: Klebiges Baumharz an den Händeln lässt sich Müller zufolge am besten mit Babyöl entfernen.