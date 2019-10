Verabschiedet sich vom Markt: Kürbis-Bäuerin Margret Winter aus Holtum-Marsch. (Björn Hake)

Sie heißen zwar mit Nachnamen Winter, sind aber alles andere als farblos – Margret und Gerhard Winter aus Holtum-Marsch haben mit ihren bunten Blumensträußen jahrelang Farbe in das Leben der Verdener gebracht. Mit „einem lachenden und einem weinenden Auge“ verabschieden sich die beiden „Urgesteine“ nun vom Verdener Wochenmarkt.

Familiäres Klima auf dem Markt

„Wir stehen hier schon seit DM-Zeiten“, erinnert sich die Holtumerin. Mit dem Spargelverkauf hat ihre „Wochenmarkt-Karriere“ rund um den Verdener Dom vor 20 Jahren begonnen. Parallel dazu hat das Paar dann eines der ersten Blumenfelder überhaupt im Verdener Südkreis angelegt. „Die Idee dazu stammt aus der Schweiz“, erzählt der Landwirt aus der Gemeinde Blender.

Auf den Kürbis gekommen ist das Paar hingegen bei einem Trip durch die Vereinigten Staaten. „Auf den Höfen in Virginia standen damals überall Kürbisse“, weiß die 65-jährige Holtumerin noch wie heute. Also hat sie diese Idee gemeinsam mit ihrem Mann erfolgreich adaptiert, sprich nach Verden importiert. „Kürbisse galten in der Nachkriegszeit noch als Noternährungsmittel, heute schwören selbst Gourmets auf sie“, sagt Gerhard Winter.

Wenn Renate Coordes am Marktstand von Familie Winter Kürbisse kauft, macht sie daraus immer gerne ein Risotto, Karin Jahn hingegen Kürbis-Pfannkuchen. Hokkaido, Muskat-Kürbis, Gelber Zentner, Roter Zentner – Margret und Gerhard Winter haben das damals von vielen Köchen längst vergessene Fruchtgemüse in Verden und umzu wieder salonfähig gemacht. Die von ihnen angebauten Zierkürbisse haben in den vergangenen Jahren die Herzen vieler Deko-Freunde erfreut.

Nächstes Jahr brauchen sie die beliebte Halloween-Deko nun nicht mehr Ende Mai per Hand („Wir sind immer ein traditioneller Betrieb gewesen“) pflanzen, sondern können ganz und gar ihren neuen „marktfreien“ Lebensabschnitt genießen. Dann brauchen sie sich im Sommer bei lang anhaltender Trockenheit auch keine Gedanken mehr um die Bewässerung des Fruchtgemüses machen.

Auf ihrem Holtumer Blumenfeld haben in der Vergangenheit stets über 50 Sorten nacheinander geblüht. Kunden wie die Verdenerin Margrit Hehl haben daran vor allem immer die Frische und die lange Haltbarkeit geschätzt, und natürlich die von Margret Winter mit viel Liebe zum Detail gebundenen farbenfrohen Blumensträuße. „Immer einen halben Teelöffel Zucker ins Blumenwasser dazugeben, dann bleibt auch die Glasvase im Endeffekt schön sauber“, verrät die Holtumerin die Tricks und Kniffe des Blumen-Konservierens.

Mutterkraut, Phlox, Jungfer im Grünen, Astern, Dahlien – so ein Blumenfeld zum Selberschneiden nach Schweizer Vorbild unterliegt von Ende Juni bis Mitte Oktober eben dem stetigen Wandel. Wie sieht es dort eigentlich mit der Zahlungsmoral aus? Abgesehen bis auf wenige schwarze Schafe eigentlich gut, resümiert Gerhard Winter.

Die familiäre Atmosphäre auf dem Freitagsmarkt („Hier kennt jeder jeden“) wird den beiden Holtumern künftig sicherlich fehlen. Was machen die langjährigen Marktbeschicker nun eigentlich mit ihrer neu gewonnenen Freiheit? Steht etwa wieder eine Reise ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten an? „Nicht solange Trump da ist“, betont Margret Winter und verabschiedet sich langsam in ihren wohlverdienten „Markt-Ruhestand“.