Harmonische Klavier-Melodien hallen durch die Kreismusikschule. Es muss ein besonders talentierter Nachwuchsmusiker sein, der sich vor seinem großen Auftritt einspielt. Bald wird der Klaviersolist vor der fachkundigen Jury sein Können beweisen. Schließlich heißt es dieses Jahr wieder „Jugend musiziert“. Zum 57. Mal findet der renommierte Musikwettbewerb statt und bietet jungen Musikern bis 21 Jahren eine Plattform.

„Die meisten Teilnehmer erlernen ihr Instrument bereits seit sehr jungen Jahren“, weiß Ulrike Petritzki, Leiterin der Kreismusikschule Verden. Dazu gehört auch die 16-jährige Marie-Luise Kiefer. Ihre Passion ist das Klavier, vor zwölf Jahren begann sie zu spielen. Ein breites Lächeln ziert ihr Gesicht, schließlich hat sie ihren aufregenden Auftritt gerade hinter sich gebracht. „Kurz davor war ich gar nicht mehr aufgeregt“, sagt sie erleichtert. „Ich habe meine Konzentration beim Spielen gut gehalten.“

In der Vorbereitung hat sie, wie sie sagt, wöchentlich mit ihrem Klavierlehrer und täglich eine Stunde allein geübt. „Das Studieren der Stücke macht mir jedes Mal Spaß“, erzählt die Musikerin, die bereits zum wiederholten Male an dem Wettbewerb teilnimmt. „Ich lerne bei der Vorbereitung dazu und verbessere mich weiter.“ Zukünftigen Teilnehmern rät sie, sich keine leistungsorientierten Ziele zu setzen. Man solle sich nicht vornehmen, besonders weit zu kommen, sondern einfach Spaß am Musizieren haben. „Mitmachen ist alles, sage ich immer“, erzählt das junge Talent lächelnd.

Diesem Motto pflichtet auch Ulrike Petritzki bei. Denn obwohl es sich um einen Wettbewerb handelt, findet die Leiterin, dass der Konkurrenz-Gedanke nicht im Vordergrund stehen sollte. „Jede Bewertung ist lediglich eine subjektive Beurteilung“, sagt sie. „Es geht zwar um die technische Umsetzung, aber auch um Interpretation, Gestaltung und Gefühl.“ Denn beim Musizieren gebe es anders als in der Mathematik nicht die eine richtige Lösung, sondern stets mehrere sinnvolle Wege.

Bundesweiter Wettbewerb

Der bundesweite Wettbewerb findet in drei Stufen statt. Die mehr als 160 regionalen Wettbewerbe stellen die erste Ebene dar. Die Verdener Kreismusikschule richtete den Wettbewerb mit 57 Teilnehmern aus den Landkreisen Verden, Rotenburg und dem Heidekreis aus. Leiterin der Schule ist seit 1997 Ulrike Petritzki. Sie kennt die Einrichtung schon lange, schließlich war sie selbst dort Schülerin. „Nach meinem Studium der Musik war ich hier Lehrerin“, erzählt sie. Als der ehemalige Schulleiter in Rente ging, löste sie ihn schließlich ab. Petritzki selbst spielt und unterrichtet Blockflöte.

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist der Schulleiterin sehr vertraut. Sie hat ihn bereits als Teilnehmerin, Lehrkraft und Jurymitglied miterlebt. Die ausgeschriebenen Wertungskategorien wechseln jährlich. „Dieses Jahr konnten sich Musiker für die Kategorien Klavier- und Harfen-Solo, Schlagzeug, Blechbläser- und Holzbläser-Ensemble anmelden“, weiß Petritzki. Daneben können auch Sänger ihr vokales Talent unter Beweis stellen. Wie der Name „Jugend musiziert“ schon sagt, sind Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 21 Jahren eingeladen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Interessenten über keine musikalische Berufsausbildung verfügen. „Es ist ein reiner Laien-Wettbewerb“, erklärt Ulrike Petritzki. Vor ihrem großen Auftritt begeben sich die erwartungsfrohen Teilnehmer in spezielle Räume, um sich einzuspielen und die letzten Vorbereitungen zu treffen. „Die Musiker spielen bei ihrem Auftritt etwa zehn bis 20 Minuten und präsentieren dabei Werke verschiedener Stile“, erklärt Petritzki. Was genau von ihnen erwartet wird, erfahren die Teilnehmer im Voraus. Die Musiker können erste, zweite und dritte Preise gewinnen. Wer bei den 18 Juroren besonderen Eindruck hinterlässt, hat sogar noch mehr Glück. „Teilnehmer mit einer besonders hohen Punktzahl können am Landeswettbewerb teilnehmen“, erklärt die Schulleiterin den Ablauf. Insgesamt 18 Solisten und Ensembles gewannen am Sonnabend den ersten Preis mit Weiterleitung in den Landeswettbewerb. Die ersten Preisträger auf Landesebene werden wiederum nach Freiburg im Breisgau zum renommierten Bundeswettbewerb eingeladen.