Durchschnittlich 66 Zuschauer haben im vergangenen Jahr die 44. Filmabende des Verdener Kommunalkinos besucht. Damit konnten die Verdener Cineasten erstmals seit vier Jahren wieder einen Anstieg ihrer Besucherzahlen verzeichnen. Dass das so war, lag vor allem an einer ganzen Reihe von ausgezeichneten Filmen, die das Kommunalkino immer mittwochs um 20 Uhr auf die Leinwand des Verdener Lichtspielhauses Cine City an der Zollstraße 1 brachte.

Gleich acht dieser ausgesuchten Filmperlen konnten sogar mehr als Hundert Zuschauer verbuchen. 177 Zuschauer sahen beispielsweise am 20. März 2019 „Die Frau des Nobelpreisträgers“, ein schwedisch-US-amerikanisches Filmdrama mit Glenn Close. Bei den Golden Globe Awards 2019 wurde die Schauspielerin dafür als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet und erhielt bei der Oscarverleihung 2019 eine Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Auch „Der Trafikant“ mit Bruno Ganz in seiner letzten Rolle (166 Zuschauer), „Edie – Für Träume ist es nie zu spät“ (165), „Deutschstunde“ nach dem Roman von Siegfried Lenz (164) sowie „Van Gogh – An der Schwelle der Ewigkeit“ gehörten zu den Besuchermagneten des vergangenen Koki-Jahres.

Lob für das Programm

Für die gelungene Auswahl der Filme erhielten Verdens Cineasten bei der Filmprogramm-Preisverleihung der Nordmedia eine lobende Erwähnung.

In den Kinderschuhen steckt hingegen noch die Kinder- und Jugendfilmreihe des Cineastenvereins, die es seit nunmehr eineinhalb Jahren gibt. Hier lag der Schnitt bei rund 20 Besuchern pro Film. Mit Ausnahme der Ferienzeiten liefen die Filme an jedem zweiten Sonntag im Monat um 17.30 Uhr im Cine City. Insgesamt neun Filme wurden gezeigt. Die mit Abstand meisten Zuschauer hatte am 8. Dezember 2019 der Animationsfilm „Elliot – Das kleinste Rentier“, der in Kooperation mit dem Verdener Rotary Club bei 115 Besuchern für vorweihnachtliche Stimmung sorgte.

Zusammengearbeitet wurde auch mit der Verdener Frauenberatungsstelle, mit der die Koki-Macher am 27. März 2019 gemeinsam den Film „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ präsentiert haben.

„Die Mitgliederzahl des Vereins liegt weiterhin konstant bei 46“, erläutert Jürgen Menzel, Vorsitzender des Verdener Kommunalkinos. Ein Drittel davon nimmt jeweils an den monatlichen Programmausschusssitzungen teil, bei denen jedes Mitglied ein Vorschlagsrecht hat. Statt dienstags treffen sich die Koki-Mitglieder nunmehr jeden ersten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr im Verdener Kino, um die Filmauswahl für den übernächsten Monat festzulegen.

Für August planen die Cineasten in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Verden, Kathrin Packham, ein Open-Air-Kino. „Ob dies wie geplant stattfinden kann, steht wegen der andauernden Corona-Pandemie ebenso in Sternen wie die Fortsetzung des regulären Koki-Programms. Vorerst bis nach Ostern haben wir unsere wöchentlichen Filmabende ausgesetzt“, teilt Jürgen Menzel mit.

Als Höhepunkt des vergangenen Jahres bezeichnete der Vorsitzende die Preisverleihung an die Gewinner des Kurzfilmfestivals „Filmsalat 12“ am Rande der Berlinale in der Niedersächsischen Landesvertretung in Berlin. Auch die Preispaten, Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth, Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann und Kulturausschuss-Vorsitzender Werner Meincke hatten sich dafür in der Hauptstadt eingefunden. „Es war ein ausgesprochen würdevoller Rahmen, in dem wir die Preise übergeben konnten“, freut sich Menzel.

Bei den jährlich anstehenden Vorstandswahlen waren sich die Anwesenden schnell einig. Neben Jürgen Menzel als Vorsitzenden wurden auch sein Vertreter, Hans-Rainer Strang, und Kassenwart Manfred Pehling einstimmig wiedergewählt. Neu im Kreise des Vorstands ist die Pressesprecherin des Vereins, Friederike Vasen, die Juliane Böcker-Storch ablöst. Ein besonderer Dank des Vorsitzenden für die gute Zusammenarbeit galt neben der scheidenden Pressewartin auch dem Betreiber-Ehepaar des Cine City, Kim und Christian Müscher, sowie der Stadt Verden, die für beide Filmreihen des Kommunalkinos Ausfallbürgschaften übernimmt.