Nur wenige Besucher haben bei der Premiere Ende Juni den Weg ins Kapitelhaus nach Wittlohe gefunden. (Björn Hake)

Das Wetter hat den Organisatoren des Tages der offenen Pforten einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Statt des erhofften Besucherandrangs war die Veranstaltung am letzten Sonntag im Juni nur äußerst mäßig besucht. Trotz der geringen Resonanz lassen sich die Verantwortlichen aber nicht ins Bockshorn jagen und planen nun eine Wiederholung in zwei Jahren – allerdings ein wenig zeitversetzt und eventuell sogar nach Naturräumen unterteilt. Außerdem steht eine Verlängerung im Raum.

Bei der Nachlese haben der geistige Vater der offenen Pforten, Klaus Merkle aus Kirchlinteln, und die teilnehmenden Akteure nun nachgeforscht, woran es bei der Premiere am 30. Juni gehapert hat. Fazit: Es war an diesem Sonntag einfach zu heiß. Statt mit der Kleinbahn zu fahren oder durch die Heidegemeinde zu radeln, haben die Verdener und Kirchlintler an diesem Nachmittag eben lieber die eigenen vier Wände vorgezogen. Damit dies so nicht wieder passiert, soll die zweite Veranstaltung dieser Art nun also in den ersten beiden Septemberwochen im Jahr 2021 über die Bühne gehen. Organisator und Ideengeber Klaus Merkle löst damit sein Versprechen ein, die offenen Pforten im Wechsel mit Kunst Kultur Kirchlinteln zu veranstalten. Rückendeckung bekam er bei der Nachlese von den teilnehmenden Akteuren, die überwiegend der Meinung waren, dass die eintägige Aktion nicht so einfach fallen gelassen werden dürfe. Die Anwesenden entschieden gemeinsam, sich nicht vom ersten Aufschlag und den Witterungsbedingungen entmutigen zu lassen.

Verlängerung um einen Tag

An nahezu allen Station war der Besuch bei der Premiere mäßig, lediglich der Skulpturen-Garten konnte rund 120 Besucher in den Kernort locken. Äußerst gering war auch der Zuspruch in Wittlohe – der frisch eingeweihten Zeitgeschichtlichen Werkstatt im historischen Kapitelhaus stattete kaum jemand einen Besuch ab. „Vormittags hatten wir noch 14 Besucher“, blickte Gustav Schindler von der Nabu-Ortsgruppe Kirchlinteln zurück: „Wir haben mit den Kindern im Molchbiotop in Groß Sehlingen gekeschert und dabei Teichmolche und Teichmolchlarven gefunden. Nach einer kurzen Erläuterung wurden sie dann aber wieder in den Tümpel ausgesetzt.“ Schindler schilderte, dass die meisten Besucher an diesem Vormittag mit dem Fahrrad kamen. „Wir nehmen das nächste Mal wieder an den offenen Pforten teil, dann allerdings an anderer Stelle“, erläuterte der Kirchlintler Nabu-Sprecher.

Das Anliegen von Hobby-Gästeführer Klaus Merkle ist es, mit den offenen Pforten gezielt auch das Verdener Publikum für die Schönheiten der Heidegemeinde zu sensibilisieren. Die Einheitsgemeinde Kirchlinteln ist nicht nur die flächenmäßig größte Kommune im Kreisgebiet, sondern verfügt auch über so manche touristische Attraktion. „Kirchlinteln braucht sich nun wirklich nicht zu verstecken“, ist Merkle überzeugt und zählt in diesem Kontext unter anderem das Kapitelhaus in Wittlohe, die Imkerstuuv in Groß Heins, die Milchtankstelle in Deelsen, den Ruheforst in Kirchlinteln, die Hügelgräberheide oder den Waldkindergarten auf. Einen bunten Farbtupfer setzt neuerdings auch das Atelier Sonntag. Damit die verschiedenen Ortschaften und Ortsteile wieder einmal so richtig groß herauskommen, gibt es nun also die Wiederholung im Jahr 2021.

„Um den Fahrrad-Ausflüglern entgegenzukommen, soll die nächste Aktion eventuell sogar im doppelten Sinne zweigeteilt werden“, kündigt Merkle an. Bedeutet, dass die Aktion voraussichtlich um einen Tag verlängert und nach Naturräumen unterteilt wird. „Damit Fahrradfahrer die Aktionen in ihrem näheren Umfeld problemlos abfahren und gleichzeitig die Schokoladenseiten der Gemeinde erkunden können, steht an einem Tag voraussichtlich der Kleinbahnbezirk und am anderen die Lintler Geest auf dem Programm“, geht Merkle schon ein wenig ins Detail und ergänzt: „Lasst uns mit diesen Ideen schwanger gehen, wir treffen uns im Jahr 2020 wieder, um dann Machbares für das Jahr 2021 umzusetzen.“