Ordentlich aufgerüstet: An der Verdener Waterloostraße erstrahlt das Weihnachtshaus von Stephan Rohner in voller Pracht. (Björn Hake)

Sie tun es „aus Spaß an der Freude“. Für Manuela und Bernd Scharnhusen aus Verden-Walle sind strahlende Kinderaugen noch schöner als funkelnde Weihnachtsbeleuchtung. Sie freuen sich einfach, wenn die Familien in der Adventszeit vor ihrem festlich illuminierten Weihnachtshaus stehen bleiben und sich somit innerlich auf die Festtage einstimmen. Wie viele LED-Lampen mittlerweile bei ihnen brennen, können sie gar nicht so genau sagen. „Vielleicht 10 000 Lichter“, gibt Martina Scharnhusen eine vorsichtige Prognose ab und versorgt ein Nachbarskind mit einem Schokoriegel aus ihrem Körbchen.

Der Deko-Pionier vom Herrenkamp

Am Langwedeler Herrenkamp ist indes Björn Höhle so etwas wie der Deko-Pionier. „Ich habe vor fünf Jahren angefangen und nach und nach auch meine Nachbarn angesteckt“, erzählt er. Die Brüder Henrik und Fabian Rother von schräg gegenüber dekorieren inzwischen fleißig mit und haben sogar schon Pläne für das kommende Jahr. Dann wollen sie tatsächlich eine Kutsche mit Weihnachtsmann in den Vorgarten stellen.

Die Deko-Männer vom Herrenkamp: Henrik (v.l.) und Fabian Rother schmücken inzwischen fleißig mit Björn Höhle mit. (Björn Hake)

Kräftig aufgerüstet hat auch Stephan Rohner sein Weihnachtshaus an der Verdener Waterloostraße. Was vor sechs Jahren mit dem kleinen Schlafzimmerfenster begonnen hat, erstreckt sich mittlerweile über das gesamte Haus. „Jedes Jahr kommt eine neue Attraktion hinzu“, sagt er. Seine Nachbarn würden ihn jedes Jahr aufs Neue antreiben. Der ganze Spaß habe ihn inzwischen bestimmt schon ein paar Tausend Euro gekostet. Der Verdener baut alle Jahre wieder sogar eine kleine Holzbude an seiner Auffahrt auf, in der er im Advent Waffeln für Kinder backt. Leider fällt diese Attraktion dieses Jahr Corona-bedingt aus.

An der Luttumer Dorfscheune leuchtet es in der Vorweihnachtszeit ebenso wie in Achim-Borstel oder auf dem Backsberg. Auch in Oyten gibt sich in Rathausnähe der Rotbemantelte mit dem Rauschebart die Ehre und am Depot des Bürgerbusses glitzert es auch.

Schneemann trifft Rentier: Auch an diesem Wohnhaus in Achim-Borstel leuchtet es. (Björn Hake)

Die Mutter aller Weihnachtshäuser steht aber immer noch in Calle bei Hoya. Pandemiebedingt lässt Hausherr Rolf Vogt dort in diesem Jahr allerdings die Lichter aus. 2019 zierten sage und schreibe 650 000 Lichter das Haus. Der Technikfuchs, der ständig unter Strom steht, kann seine von einem Elektromeister überwachte Anlage – 60 Steckdosen, 5 Kilometer Leitungen, 3500 Kabelbinder – sogar mit einer einzigen Fernbedienung steuern. Klar, dass der Zählerstand bei ihm in der Adventszeit in die Höhe schnellt. „Rund 3000 Euro kostet mich der Spaß pro Jahr“, verrät Vogt.

Auch das Weihnachtshaus an der Brechtstraße in Delmenhorst ist inzwischen zu einer Pilgerstätte für Weihnachtsfans geworden. Am ersten Adventssonntag gab es in der Sackgasse nach Polizeiangaben sogar ein Verkehrschaos. Nach Rücksprache mit den Beamten schaltete der Betreiber daraufhin die Beleuchtung aus.

Kommerz und viel Tamtam liegt Familie Scharnhusen aus Walle indes fern. Die Deko wird in Bau- und Sonderpostenmärkten oder eben im Internet gekauft. Scharnhusens haben inzwischen expandiert und schmücken auch die andere Straßenseite. „Für das Schmücken brauchen wir gut vier Wochen. Wir dekorieren aber immer nur zwei bis drei Stunden pro Tag“, erzählen sie. Mittlerweile haben sie auf LED umgestellt. Die Weihnachtsbeleuchtung funkelt bei ihnen traditionell bis zum Dreikönigstag. Die Lichter am Giebel lässt Bernd Scharnhusen aber aus Gründen der Bequemlichkeit lieber dran.

Lieben Weihnachten: Bernd und Manuela Scharnhusen aus Verden-Walle. Am Heiligen Abend fahren sie traditionell mit der Kutsche durch das Dorf. (Björn Hake)

Viel Bling-Bling kommt dem Paar vom Kötnerdamm allerdings nicht ans Haus, sie setzen bereits seit 15 Jahren eher auf eine dezente Weihnachtsbeleuchtung. Bloß eines lassen sie sich nicht nehmen: „An Heiligabend fahren wir immer als Frau und Herr Santa mit Trecker und Kutsche durch das Dorf.“