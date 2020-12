Museumsleiterin Ulrike Taenzer dekoriert die Fenster mit Zwergengesichtern. (Björn Hake)

Feiern, das konnten sie, die Zwerge, die einst im Grafenschloss zu Hoya ein großes Gelage abgehalten haben sollen. Das besagt zumindest die berühmte Zwergensage. Deshalb ist das kleine Weserstädtchen auch Mitglied in der Deutschen Märchenstraße geworden. Dass die Menschen aus dem Hoyaer Land das Feiern in der Zwischenzeit keineswegs verlernt haben, beweist ihre jährlich abgehaltene Zwergenweihnacht. Pandemiebedingt kann das Spektakel vor dem Heimatmuseum in diesem Jahr aber nicht stattfinden. Ein Wiedersehen mit den Zwergen gibt es aber trotzdem, sie laden zu einem Adventsspaziergang durch die historische Hoyaer Altstadt ein.

Die Zwerge zeigen sich in der Vorweihnachtszeit an den Fenstern des Museums. Fröhliche gestrickte Gesellen: es gibt viel zu entdecken, keiner ist wie der andere. Entstanden sind sie 2014 für die Ausstellung unter dem Titel „Verstrickt in Hoya“. Die Damen der Strickrunde des Museum sorgten damals dafür, dass die Zwerge in der Innenstadt Hoyas unterwegs waren.

Nun kommen die Zwerge also wieder: „Unser Museumsgebäude war bis vor einer Woche eingerüstet und strahlt nun in neuem Glanz! Wegen der Kellersanierung, den Bauarbeiten an der Außenfassade und der Pandemie war das Museum fast das ganze Jahr lang geschlossen. Jetzt, wo das Haus wieder sichtbar ist, wollen wir die Gelegenheit für eine Freiluft-Ausstellung nutzen“, freut sich Museumsleiterin Ulrike Taenzer. Die Zwergensage können Interessierte darüber hinaus auch im Schaukasten des Museums nachlesen. Bis in das neue Jahr hinein schauen die lustigen Gesellen aus den Fenstern des Museums.

Bereits die Brüder Grimm haben vor über 200 Jahren die weithin bekannte Zwergensage „Der Graf von Hoya“ in ihr Repertoire aufgenommen. Die Grimmsche Fassung geht bereits auf eine alte Quelle (Ende des 16. Jahrhunderts) zurück.

Doch nicht nur die Zwergenweihnacht erinnert an die feiernden Männlein im Schloss. Zur gestalterischen Umsetzung der Zwergensage plätschert bereits seit 1989 in der warmen Jahreszeit der Zwergenbrunnen vor der Hoyaer Grundschule gemächlich vor sich hin. Die Hildesheimer Künstler Rolf Duwe und Reinhard Kubina versetzen den Betrachter damit in die Zwergenperspektive: Von der Ruhebank aus kann er dem kleinen Volk direkt ins Auge sehen.

Vor sechs Jahren wurde die alte Grafenstadt ob ihrer Zwergensage offiziell in die Deutsche Märchenstraße aufgenommen. Von Bremerhaven (Klabautermann) führt diese Ferienstraße via Bremen (Stadtmusikanten) weiter nach Hoya (Zwergensage). Von dort aus schlängelt sich die Route an Nienburg (Kleine Nienburgerin) und Wiedensahl (Geburtsort von Wilhelm Busch) vorbei bis ins hessische Hanau.

„Der jährliche Mitgliedsbeitrag einer Stadt wie Hoya in der Deutschen Märchenstraße richtet sich nach der Einwohnerzahl“, sagt Märchenstraßen-Geschäftsführer Benjamin Schäfer und weist darauf hin, dass sich die Märchenwelten im Norden langsam wieder verdichtet haben. Nach längerer Abstinenz ist mittlerweile auch Verden (Steinerner Mann, Märchenwald) wieder ganz offiziell mit an Bord. Der historische Hintergrund der Hoyaer Zwergensage könnte übrigens auf Bergleute, Hausgeister oder eben Kinder zurückgehen.

Der Sage nach soll ein Zwerg den Hoyaer Grafen als Dank für seine Gastfreundschaft mit Schwert, Salamanderlaken und einem Ring mit rotem Stein, in den ein Löwe geschnitten war, beschenkt haben. „Solange diese drei beieinander bleiben, wird es um die Grafschaft wohl stehen. Geht aber eins davon verloren, werden Unglück und Zwietracht über das gräfliche Haus kommen“, soll das Männlein dem Adeligen damals angedroht haben. Lange Jahre verwahrten die Hoyaer Grafen die Geschenke des Zwerges mit Sorgfalt und hielten sie in Ehren. Wenn aber ein Graf von Hoya zum Sterben kam, erblasste kurz vorher der rote Löwe im Ring. Damals, als Graf Jobst und seine Brüder die Grafschaft gemeinsam regierten, gingen Schwert und Salamanderlaken verloren. Da wurden die Brüder uneins, und es gab Krieg und Blutvergießen in der Grafschaft. Der goldene Ring soll dem letzten Hoyaer Grafen mit ins Grab gegeben worden sein. Eine funkelnde Nachbildung hält einer der Metallzwerge auf dem Brunnen vor der Hoyaer Grundschule in den Händen. Manch einer in der alten Grafschaft vertritt auch die Auffassung, dass sich die schwarz-gelbe Fahne an das Salamanderlaken anlehnen könnte.

"Den Zwergenschatz haben wir bei der bauhistorischen Untersuchung des Grafenschlosses leider nicht gefunden“, bedauert Hoyas Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner (SPD). Die Stadt hatte dem Land Niedersachsen die Residenz der Blaublüter abgekauft und feilt emsig an der Nachnutzung. Um sicherzustellen, dass sich das Jahrhundertprojekt auch wirtschaftlich trägt, setzt die Grafenstadt auf eine Mischnutzung. Das Herzstück soll dabei die Gastronomie bilden.