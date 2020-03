Erinnerungen zum Anfassen: Museumspädagogin Julia Nehus bietet im Domherrenhaus Dienstagsgespräche für Menschen mit Demenz und für Senioren. (Jonas Kako)

Verden. Das Stigma rund um die Krankheit Demenz ist groß. Das weiß auch Julia Nehus, Museumspädagogin im Domherrenhaus. Sie möchte diesem Umstand allerdings entgegen wirken und hat daher im vergangenen Jahr die sogenannten Dienstagsgespräche für Menschen mit Demenz ins Leben gerufen. Doch nicht nur Menschen mit dieser Erkrankung finden dienstags bei der Museumspädagogin Gehör, auch für die Generation 60 plus gibt es Angebote im Domherrenhaus. Während die Gespräche für Menschen mit Demenz gut besucht waren, mussten zwei der geplanten vier Senioren-Termine 2019 abgesagt werden. Hier hofft Julia Nehus in diesem Jahr auf mehr Anklang.

Angefangen mit dem 17. März werden in knapp zwei Wochen die Erinnerungen an die Jahreszeiten aufgefrischt. „Das Thema ist zwar vorgegeben, aber den Verlauf bestimmen die Teilnehmer natürlich selbst“, erzählt Julia Nehus. Die Angebote haben zum Ziel, sogenannte Erinnerungsinseln aufzuspüren und damit an Erfahrungen und Gefühle der Teilnehmer anzuknüpfen. Nehus' Erfahrung nach funktioniert das sehr gut über die Haptik. Die fassbare Beschäftigung mit alten Gegenständen hilft beim Erinnern. Eine Milchkanne, ein Waschbrett und ein Fühlkasten sind zum Beispiel unter den Dingen, die Julia Nehus, in einem Korb verstaut, zum Gespräch mitbringt. Das Pendant zu diesem Termin für Senioren findet am 21. April übrigens unter dem selben Schwerpunkt statt.

Die Erinnerungsarbeit kann den Fortschritt der Krankheit zwar nicht aufhalten, aber dennoch verzögern und die Lebensqualität der Erkrankten verbessern. Und das ist wichtig. Die Museumspädagogin weiß, dass die Familien der Betroffenen sich oftmals für die Auswirkungen der Krankheit auf den geliebten Menschen schämen, dass sie ihn nahezu „verstecken“. Im deutschen Film „Honig im Kopf“ von Till Schweiger wird dieses Thema einem Massenpublikum zugänglich. Die dramatische Komödie zeigt, dass Demenz oftmals ein Teil des Altwerdens ist und keine zu stigmatisierende Krankheit. In Deutschland erkrankt alle 100 Sekunden jemand, weltweit liegt die Zahl sogar bei drei Sekunden. Die Bundesrepublik zählt insgesamt rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz, Forscher prophezeien bis 2050 einen Anstieg auf drei Millionen. Dieser Anstieg ist auf die zunehmend älter werdende Bevölkerung zurückzuführen, wie auch Julia Nehus betont.

Doch die Museumspädagogin lässt sich von diesen Zahlen nichts ins Bockshorn jagen. Im Gegenteil: Sie geht motiviert an die Termine heran und hat für den 21. April (Für die Generation 60 plus) sowie für den 12. Mai (Für Menschen mit Demenz) schon eine Dame aus Achim eingeladen, die den Teilnehmern das Klöppeln näherbringt. Bei dem barocken Handwerk entstehen verschiedenartige Spitzen. Es erinnert die älteren Menschen an ihre Kindheit, weiß Nehus. Am 12. Mai geht sie gemeinsam mit den Erkrankten durch die Sonderausstelung „Urmütter“, ein ähnlicher Termin findet am 23. Juni für die Generation 60 plus statt. Am 22. September beziehungsweise am 25. August für Senioren wird sich dem Thema „Salben und Heilen wir früher“ angenommen. Am 17. November (Menschen mit Demenz) und am 27. Oktober (Generation 60 Plus) heißt es „Feste feiern – Erinnerung an Alltag und Geselligkeit“.

„Die Gespräche bieten zwei Stunden Ablenkung vom Alltag", hält Julia Nehus fest. Auch für sie selbst sind sie Erinnerungsarbeit. Neuhus kann sich zum Beispiel noch gut an das Milch-Schleuderspiel erinnern, dass man früher aus Spaß mit der Milchkanne gespielt hat.

Termine

Die Dienstagsgespräche finden dienstags ab 10 Uhr statt. Der Eintritt kostet zehn Euro, eine Begleitperson ist frei. Anmeldungen sollten zwei Wochen im Voraus über eine Betreuungseinrichtung oder ein Familienmitglied im Domherrenhaus direkt oder unter der Nummer 04231/ 2169 erfolgen. Eine Begleitperson muss zur Verfügung stehen. Die Teilnahme am Gespräch für die Genration 60 plus kostet zwölf Euro.