Dieselspur zieht sich durch Verden

Jörn Dirk Zweibrock

Ein Schaden an der Kraftstoffleitung eines Autos hat die Einsatzkräfte am Heiligmorgen in Atem gehalten. Die Feuerwehr musste die Straßen abstreuen.