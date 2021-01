Der Gebührenerlass gilt auch für Einrichtungen in freier Trägerschaft wie den evangelischen Kindergarten in Barme. (Björn Hake)

Gute Nachricht für die Eltern aus der Gemeinde Dörverden: Die Kita-Gebühren im Aller-Weser-Dreieck sollen ihnen Pandemie-bedingt für die Monate Januar und Februar erlassen werden. Die Beigeordneten des Verwaltungsausschusses (VA) entscheiden darüber in diesen Tagen im sogenannten Umlaufverfahren. Die Aussetzung der Gebühren betrifft nach Angaben der Gemeindeverwaltung auch die Einrichtungen der freien Träger.

Da die Kitas im Dezember noch geöffnet waren, müssen die Eltern für diesen Monat noch bezahlen. Der Appell des zuständigen Ministers, dass Erziehungsberechtigte ihre Kinder nicht in die Einrichtungen schicken sollten, rechtfertigt nach Ansicht der Verwaltung nicht, teilweise auf die Gebühren zu verzichten. Wie bereits im Frühjahr-Lockdown wird auch diesmal für die Inanspruchnahme der Notbetreuung keine gesonderte Gebühr erhoben. „Die Notbetreuung ist insbesondere für Mädchen und Jungen gedacht, deren Erziehungsberechtigte in kritischer Infrastruktur arbeiten“, betont die Dörverdener Gemeindeverwaltung.

Keine Nachteile für externe Träger

Im Vorfeld hatte sich bereits die CDU-Ratsfraktion dafür ausgesprochen, den Eltern aufgrund der verordneten Schließung die Gebühren zu erlassen. Selbst wenn die Betreuungseinrichtungen in der zweiten Februarhälfte wieder ihre Pforten öffnen sollten, können die Mütter und Väter für diesen Monat auf einen Gebührenerlass in voller Höhe hoffen. „Eine Teilerhebung wird aus Sicht der Verwaltung als praxisfern bewertet und sollte daher nicht vorgenommen werden“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage aus dem Rathaus. Sollten die Kitas noch über den Monat Februar hinaus geschlossen bleiben, sollen den Eltern auch für jeden weiteren Monat die Gebühren in voller Höhe erlassen werden. Gesetzt den Fall, dass die Einrichtungen nach der Wiedereröffnung erneut geschlossen werden, müssen die politischen Gremien entscheiden.

Nach Mitteilung der Verwaltung betrifft der Erlass rund 100 Kinder. „Für die Monate Januar und Februar beziffert sich der Betrag auf monatlich rund 11.000 Euro. Auch für mögliche Folgemonate ist von Beträgen in dieser Größenordnung auszugehen.“ Eine Differenzierung, ob es sich dabei um Selbstzahler handele oder die Abrechnung im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe erfolge, werde nicht vorgenommen.

Seit 2018 herrscht in Niedersachsen Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder im Alter von drei bis sechs Jahre. Eltern, die ihre unter dreijährigen Kinder in einer Krippe betreuen lassen oder mehr als acht Stunden Betreuungszeit am Tag für ihr Kind in Anspruch nehmen, werden noch zur Kasse gebeten. Das Gleiche gilt für Grundschulkinder, die nach dem Unterricht ein Hortangebot besuchen.

Wie bereits im vergangenen Jahr betrachtet die Verwaltung die aktuelle Situation als besondere Härte für die Erziehungsberechtigten und schlägt deshalb den Erlass der Kita-Gebühren im Aller-Weser-Dreieck vor. Die Verwaltung hat den externen Trägern bereits zugesichert, dass sie durch den vorgeschlagenen Gebührenerlass keine Nachteile beim vertraglich zugesicherten Defizitausgleich zu erwarten haben.