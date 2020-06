Stündlich geht es von Dörverden aus nach Bremen und Hannover. (Björn Hake)

Den Fahrplanwechsel im Frühjahr des Milleniumjahres 2000 wird Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) vermutlich nie vergessen. Damals war er noch Umweltbeauftragter in Dörverden. „Ich bin gegen 5 Uhr morgens mit dem ersten Zug zur Arbeit gefahren. Die Ansage ,Nächster Halt Dörverden' war ein herrliches Erlebnis für mich“, erinnert sich Brockmann. Am Bahnsteig empfingen ihn damals einige Stedorfer, die ihre Feier bis zum ersten Zughalt verlängert hatten. Zwei Jahrzehnte sind inzwischen vergangen, seit der Dörverdener Bahnhof reaktiviert wurde – pünktlich zur Weltausstellung Expo 2000 in Hannover.

Als „Vater“ der Reaktivierung des Haltepunktes gilt Dörverdens Alt-Bürgermeister Heiner Falldorf (SPD). „Wir wollten unsere Gemeinde im Sinne der Agenda 21 nachhaltig entwickeln. Mit der Wiedereröffnung des Bahnhofs sollten Alternativen zum Individualverkehr aufgezeigt und insgesamt der Strukturwandel gefördert werden“, erinnert sich Falldorf. Für eine Gemeinde im ländlichen Raum sei dies angesichts der Aufgabe des Bundeswehrstandortes eine besondere Herausforderung gewesen. „Doch wir haben sie gemeistert“, blickt Falldorf heute zufrieden auf sein „Erbe“ zurück. Der 1979 stillgelegte Bahnhof Dörverden war am 28. Mai 2000 nach Angaben der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) die erste Station in Niedersachsen, die reaktiviert wurde.

770 Menschen steigen im Schnitt von Montag bis Freitag täglich in Dörverden in den Regionalexpress (RE) ein beziehungsweise aus. „Sonnabends sind es 580 und sonntags 450 Ein- und Aussteiger pro Tag“, rechnet Dirk Altwig, Sprecher der LNVG, vor (Stand 2018). Er geht noch mehr ins Detail: „Rund 75 Prozent der Fahrgäste fahren in oder kommen aus Richtung Bremen und 25 Prozent in oder aus Richtung Hannover.“ Seit der Betriebsaufnahme der Station Dörverden im Jahr 2000 habe sich die Nachfrage kontinuierlich erhöht. „Von 2000 bis 2018 hat sich die Nutzung etwas mehr als verdoppelt“, erklärt Altwig. Die Gemeinde Dörverden habe sich damals sehr für die Reaktivierung eingesetzt und eine Machbarkeitsstudie beauftragt – und sogar selbst bezahlt.

Wichtiger Knotenpunkt

„Der Bahnhof ist ganz klar der wichtigste Mobilitätsknotenpunkt im Aller-Weser-Dreieck“, freut sich Dörverdens heutiger Bürgermeister Alexander von Seggern (parteilos) über die stets gut belegten Park-and-Ride-Stellplätze und abschließbaren Miet-Fahrradboxen. „Bahnfahren liegt also mit Blick auf den Klimaschutz voll im Trend. Gerade für dienstliche Termine in unserer Landeshauptstadt Hannover ist die Bahn für mich ganz persönlich das ideale und umweltfreundlichere Verkehrsmittel“, sagt von Seggern.

Das findet auch Dörverdens CDU-Fraktionschef Adrian Mohr. Als Berufspendler nach Hannover nutze er den Bahnhalt fast täglich. Er findet allerdings auch kritische Worte: „Unsere Lage an der Hauptstrecke zwischen Bremen und Hannover, zwischen Verden und Nienburg, ist so so gut – diesen Standortfaktor könnten wir zur Gemeindeentwicklung noch besser nutzen.“ Tariflich gesehen gehört Dörverden dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) an.

21 lange Jahre mussten Pendler entweder mit dem Auto zur Arbeit nach Bremen fahren oder erst mit dem Bus nach Verden und dann weiter mit der Bahn in die Hansestadt. Welcher Standortvorteil ein Bahnhof ist, weiß auch die Gemeinde Kirchlinteln und bemüht sich bereits seit Jahren darum, ihren Haltepunkt an der Bahnstrecke Langwedel-Uelzen zu reaktivieren. „Mit dem RE 1 hat Dörverden eine schnelle Direkt-Verbindung nach Bremen, Hannover, Oldenburg und sogar bis an die Küste. Damit können nicht viele Orte in Niedersachsen punkten“, weiß Altwig. Eine Verlängerung der Regio-S-Bahn Bremen/Niedersachsen beziehungsweise der S-Bahn Hannover bis nach Dörverden sei derzeit nicht vorgesehen und aus Sicht der Landesnahverkehrsgesellschaft auch nicht wirtschaftlich.

Die frühere Landtagsabgeordnete Christina Bührmann (SPD) hat sich um die Jahrtausendwende erfolgreich um eine Landesförderung für die erste Wiedereröffnung eines Bahnhofes in Niedersachsen bemüht. „Horst Austermann (SPD) engagierte sich im Verdener Kreistag für einen Kreiszuschuss“, erinnert sich Brockmann, der damals als Dörverdener Umweltbeauftragter die Reaktivierung organisieren musste. „Um die Investition finanzieren zu können, war für die Gemeinde Dörverden eine sehr hohe Fördersumme wichtig“, betont er.

An der Finanzierung des Dörverdener Bahnhaltepunktes (Eröffnung 1847) war die jüdische Familie Davidson beteiligt. Die Fahrzeit zwischen Bremen und Hannover betrug damals drei Stunden und 35 Minuten. Der Warteraum wurde im Herbst 1941 von einer Fliegerbombe zerstört. Gekrönt wurde das Bahnhofsfest zur Wiedereröffnung übrigens durch den Intercity-Express (ICE). „Ein Unwetter mit starkem Sturm führte zur Unterbrechung des Zugverkehrs, weshalb plötzlich ICE-Fahrgäste in Dörverden ankamen und in Busse umsteigen mussten“, erzählt Brockmann.