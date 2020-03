Bei Trecker-Unfällen zahlt wenigstens die Versicherung: Dietmar Wischmeyer als Bauer. (Björn Hake)

Wer glaubt, dass Bauern rückständig sind und sich das Hirn wegsaufen? Dass das platte Land nur Güllegestank und In­zucht bietet und man dort mit alten Reifen grillt? Diese und tausend andere Vorurteile über das muntere Landvolk kann Treckerfahrer Günther als Vorsit­zender der „Jahreshauptversammlung“ nur bestätigen. Was sich da so alles ab­spielt in Haus, Hof und Schweinestall, das ist schon beinah nicht mehr ko­misch.

Als virtuoser Spötter in der Heute-Show nimmt Wischmeyer die „Bekloppten und Bescheuerten“ der Nation aufs Korn; in politischen Programmen wie den „Vor­speisen zum jüngsten Gericht“ haut er zwanzig geschliffene Pointen pro Minute raus, als „Kleiner Tierfreund“ nuschelt er sich durch die Kuschelecken und Schlachtfelder der instinktgetriebenen Kreatur – doch was er in der an zwei Ta­gen hintereinander ausverkauften Verdener Stadt­halle als Treckerfahrer Günther so alles von sich gab, das war wirklich schwer einzuordnen. Da gab es ungefähr zwan­zig verschiedene Namen für die Bauers­frau, von denen „Matratze“, „Gesäuge“, „alte Ricke“ oder „Rochen“ noch die freundlichsten waren; da kamen in je­dem zweiten Satz Wörter vor, die man in der Zeitung nicht schreiben darf; da kreiste das gesamte Leben der Men­schen, sofern es sich nicht gerade im Schweinestall oder im bäuerlichen Schlafzimmer abspielte, allzeit um den dörflichen Doppelkorn-Äquator: Zur Konfirmation den ersten Doppelkorn, dann immer munter so weiter und 50 Jahre später: Exitus. Das sei überhaupt der Grund dafür gewesen, das Renten­eintrittsalter auf 65 festzulegen, so Wischmeyer.

Als zweiter Tagesordnungspunkt der Jahreshauptversammlung wurden die Verstorbenen gewürdigt – drei von vier Bauern waren an Trecker-Unfällen ge­storben, verursacht durch ihre eigene Paddeligkeit, der vierte hatte sich totge­soffen. Bei den allzu anschaulichen Schilderungen der geschredderten oder perforierten Landmänner blieb das La­chen schon mal im Halse stecken, doch deren Ehefrauen hatten mehr Schwein als die des Saufsacks – da zahlte die Ver­sicherung der Berufsgenossenschaft. „Der Tod ist für die Landbewohner der schönste Tag des Lebens“, brachte es Wischmeyer auf den Punkt, und allemal ist er für die Überlebenden ein wirklich guter Grund zum Saufen.

Das Highlight der Landbewohner sei ihr Vereinsleben: Schützenverein, Feuer­wehr, Männergesangsverein, Fußball­verein. Am wichtigsten ist dabei die Uniform: Die grüne für die, die ihrem König einen angemalten Lokusdeckel an die Wand nageln, die blaue für die „Abspritzer“. Sogar der Männergesangs­verein ist akzeptabel, denn wenigsten einmal in der Woche braucht der Bauer Ruhe vor seinem „Küchen-Taliban“.

Sind die Bauern wirklich so? Und wenn nicht, wie empfinden sie es, so dargestellt zu werden, döspaddelig, schwerfällig, dauerbreit – und ganz abscheulich re­spektlos zu ihren Frauen? Ob wohl viele von ihnen im Saal waren?

Der Spaß-Level blieb größtenteils auf recht niedrigem Niveau; ab und zu ge­lang eine witzige Formulierung, doch dass Frauengesang so klingt, „als wenn du Meerschweinchen über eine Kreissä­genklinge schiebst“, oder dass Gospel­chöre nur etwas für Jugendliche sind, die „so viele Pickel haben, dass sie aussehen wie eine Geburtshelfer-Kröte“, das klingt nicht gerade nach einer Stern­stunde des Humors. Dass man damit einen „Deutschen Radiopreis“ gewin­nen kann, ja, allein schon, dass man ihn damit überhaupt gewinnen will – das ist schwer einzuordnen, wenn man weiß, wie sich Dietmar Wischmeyer von sei­ner wirklich komischen Seite anhören kann.

Die musikalische Schützenhilfe durch Heinz Vukovars „Original European Sound Machine Orchestra“ half da auch nicht viel. „Wie schön, dass du gestor­ben bist“, intonierte Vukovar anlässlich der Totenehrung und reimte fleißig „erben“ auf „sterben“, und auch wenn es dem unsäglich abgenudelten Zuckowski-Song sicher nichts schadete, so war es, wie auch die übrigen Schlager-Persifla­gen, musikalisch doch recht entbehrlich.

Witzig waren einige Bildprojektionen mit Politikerspott; auch der „Kleine Tier­freund“ machte wie immer Spaß. Aber alles in allem bleibt Wischmeyer als Treckerfahrer Günther reichlich unter sei­nem Niveau.