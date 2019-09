Die Domfestspiele 2017: Wann das neue Stück inszeniert wird, ist zurzeit völlig offen. (Björn Hake)

Wer hat Zeit, Lust und das Zeug, um die nächsten Verdener Domfestspiele zu stemmen? Es war kein Theaterdonner, der am Dienstagabend im Hotel Höltje erklang, als der Festspielverein seine Jahreshauptversammlung abhielt. Vielmehr wird dringend Personal gesucht. Drei der fünf Frauen, die momentan noch den Vorstand bilden, haben ihren baldigen Rückzug angekündigt. Und zu diesem Trio zählt auch die erste Vorsitzende, Geschäftsführerin und Managerin Gabriele Müller.

Keine Festspiele

Dass es im kommenden Jahr keine Festspiele vor der Kulisse des Doms geben wird, hat der Verein bereits vor einigen Wochen kundgetan. Auf der Versammlung, in überschaubarem Rahmen, erklärte Gabriele Müller noch einmal, warum man vom zuletzt üblichen Drei-Jahres-Rhythmus abweiche, an den man im Übrigen auch nicht gebunden sei („Wir sind da frei in der Entscheidung“). Die Vorbereitungen hätten schon im Frühjahr beginnen müssen, dies sei allerdings aus zeitlichen, beruflichen und vorwiegend gesundheitlichen Gründen nicht möglich gewesen; zumal Finanzierung und Organisation sich zunehmend schwieriger gestalteten.

Neben Gabriele Müller werden sich auch die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Gabriele Benner und Gunda Redeker aus der Führungsriege des 1997 gegründeten, gemeinnützigen Vereins Verdener Domfestspiele zurückziehen. Sie werden 2020 nicht erneut kandidieren, da gebe es kein Vertun, betonten beide. Lange Gesichter bei den Anwesenden, größtenteils langjährige „Domis“, die auf der Freilichtbühne oder hinter den Kulissen ein Stück Verdener Festspielgeschichte mitgeschrieben haben. Bedauern und Verständnis wurden dem tüchtigen Trio gleichermaßen zuteil.

„Drei erfahrene Fahrensfrauen verlassen den Vorstand“, brachte Sponsorenbetreuer Wolfgang Reichelt die Situation auf den Punkt. Aus Sicht des Unternehmers kommt es nun vor allem darauf an, „zumindest die nächsten Domfestspiele in Gang zu bringen“. Dafür müssten rund 150 000 Euro eingeworben werden, so der erfahrene Kulturförderer und -finanzier, „das ist ein hartes Brot“. Das beliebte Open-Air-Theater sollte zunächst aus seiner Sicht Vorrang vor den Projekten „Ladenfüller“ und „Allersymphonie“ besitzen, ohne diese abwerten zu wollen. „Am liebsten würden wir für die Stadt alles am Laufen halten“, sagte Gabriele Müller. Abgesehen von den individuellen Gründen für den Rückzug sei aus ihrer Sicht auch zu betonen: „Wir haben das jetzt so lange gemacht. Es ist auch an der Zeit, dass mal was nachwächst.“

Dafür aber werden nun tatkräftige Leute gesucht. Schatzmeisterin Stefanie Bührig und Schriftführerin Janina Tessloff bleiben dem Vernehmen nach auf ihren Posten. Auch wenn der Vorstand zuletzt gänzlich aus Frauen bestand, bedeute dies nicht, dass es so bleiben müsse, hieß es. Wer gerne mitmachen möchte, ob aus Kreisen der Mitglieder oder extern, solle dies beizeiten signalisieren. Ein Nachfolger für Gabriele Müller steht auf der Besetzungswunschliste des Vereins ganz oben an. Dabei geht es zum einen um den eigentlichen Vereinsvorsitz, das wichtige Ehrenamt, zum anderen aber auch um Geschäftsführung und Management. Das ist ein Job, der keinesfalls „nebenbei“ zu erledigen ist.

Interessenten können sich gerne an Gabriele Müller wenden, die keineswegs vorhat, ihre „Domis“ künftig völlig zu ignorieren. Da ist ja zum Beispiel noch die tolle Aufbautruppe, die sie auch weiter im Griff haben wird. Gabriele Müller hat auch schon ein brandneues Theaterstück aus Verdens offenbar unerschöpflicher Historie recherchiert und ersonnen. Es wird von Festspielregisseur Hans König (Bremen) autorenmäßig zur Vollendung gebracht. Das treue Festspielpublikum muss sich eben nur noch etwas in Geduld üben, früher oder später wird es auch auf der Bühne am Dom zu sehen sein.