Sollte die Domweih stattfinden, ist wohl auch der Break Dancer wieder dabei. (Jonas Kako)

Eingefleischte Fans der Verdener Domweih sind bereits seit 2019 auf Entzug. Nachdem in jenem Jahr das Großereignis noch ungehindert stattgefunden hatte, musste es 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Und in diesem Jahr steht hinter dem Volksfest zumindest noch ein großes Fragezeichen, wie der neue Marktmeister Patrick Düsselbach erklärt: „Alles ist gerade ziemlich ungewiss. Zurzeit planen wir ganz normal und hoffen, dass die 1035. Domweih stattfinden kann.“

Abhängig ist die Stadt von den gesetzlichen Vorgaben in Niedersachsen zu Großveranstaltungen. „Zurzeit sind alle Jahrmärkte verboten, weil das Pandemie-Geschehen eine entsprechende Lockerung nicht hergibt, das ist ja auch richtig“, betont Düsselbach. Bis zur Domweih dauert es aber noch einige Monate, denn das Volksfest würde vom 4.bis zum 10. Juni stattfinden. „Wir müssen eben abwarten, wie es sich entwickelt“, sagt der Marktmeister. Einen festen Tag X, an dem die Entscheidung falle, gebe es jedenfalls aktuell nicht.

Drei Szenarien denkbar

Derzeit kann sich Düsselbach drei mögliche Szenarien vorstellen: Entweder die Domweih findet wie gewohnt statt – was selbst Optimisten im Moment wohl für ziemlich unwahrscheinlich halten. Oder sie wird, wie im vergangenen Jahr, wegen der Pandemie komplett abgesagt. Das dritte Szenario beschreibt einen wie auch immer gearteten Mittelweg, etwa eine reduzierte Variante mit weniger Fahrgeschäften, Maskenpflicht und einer breiteren Budengasse, um Abstand halten zu können. „Das würde eine größere Bandbreite von Möglichkeiten und Auflagen bedeuten. Wir müssen abwarten“, wirbt der Marktmeister um Geduld beim Domweih-Volk.

Die Vorbereitungen jedenfalls seien trotz allem wie gewohnt abgelaufen. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt die Ausschreibung veröffentlicht. 704 Schausteller und Budenbetreiber bewarben sich – deutlich weniger als sonst. „Das werden wohl die Auswirkungen der Pandemie sein“, vermutet Düsselbach. Zulassungen für die Domweih hat der Marktmeister zwar noch nicht erteilt, die Schausteller würden aber in den nächsten Tagen benachrichtigt. Namen kommender Attraktionen möchte Düsselbach deshalb noch nicht nennen. „Die altbewährten Geschäfte werden aber wieder dabei sein, natürlich nur, sofern es die Domweih überhaupt gibt“.

Riesenrad und Geisterbahn

Unter dieser Voraussetzung werden sieben Großfahrgeschäfte eingeladen, darunter Riesenrad und Geisterbahn. Außerdem sind ein Laufgeschäft, ein Autoscooter sowie acht Fahrgeschäfte für Kinder vorgesehen. Dosenwerfen und Schießbuden dürfen natürlich auch nicht fehlen. Dazu kommen zahlreiche gastronomische Angebote mit Leckereien, darunter auch vegane und vegetarische Speisen. Auf dem Rathausplatz und den umliegenden Straßen könnte es auch wieder den traditionellen Pöttjermarkt geben. „Findet die Domweih statt, gibt es auch den Pöttjermarkt. Aber die Bewerbungen dafür nehmen nicht unbedingt zu“, spielt Düsselbach darauf an, dass die Attraktivität des Marktes in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Für den jungen Marktmeister, der seinen langjährigen Vorgänger Rüdiger Nodorp ersetzt, der 2020 in den Ruhestand ging, wäre die kommende Domweih die erste, die er eigenverantwortlich organisieren müsste.

„2019 haben wir das gemeinsam gemacht, um mich einzuarbeiten“, blickt Düsselbach zurück. Es sei schade, dass die Domweih im vergangenen Jahr ausgefallen sei, aber er fühle sich „ganz gut vorbereitet“. Es sei jedenfalls viel Arbeit. Nach eigenen Angaben hat sich Düsselbach ganz bewusst für die Stelle als Marktmeister beworben. „Ich wollte das gerne machen, weil ich aus Verden komme und selbst Domweih-Fan bin“, begründet er seine berufliche Entscheidung. Bereits als kleiner Junge sei er mit seinem Vater regelmäßig zu dem Volksfest gegangen und habe daran gute Erinnerungen.