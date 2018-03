Der Unfallwagen in Dörverden. (Polizei Verden)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Todesopfern ist es am Mittwochnachmittag in Dörverden gekommen. Dies teilte die Polizei Verden am Abend mit.

Ein 29-Jähriger war auf regennasser Fahrbahn mit seinem Auto nach einer langen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde das Auto laut Polizei in zwei Teile gerissen. Für den Fahrer und seine 19 und 14 Jahre alten Mitfahrer kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Die Kreisstraße zwischen Dörverden und Westen blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. (cah)