In den Klärbecken werden die Verdener Abwässer gereinigt: Die Entsorgung des Schlamms ist zunehmend ein Problem. (Björn Hake)

Eine mögliche Verwertung des Verdener Klärschlamms in Hildesheim durch die „Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN)“ ist aktuell die wirtschaftlichste Lösung. Zu diesem Schluss kommt ein aktuelles Gutachten des Achimer Ingenieurbüros Born und Ermel, in dem verschiedene Szenarien verglichen werden. Eine Entscheidung, ob Verden sich an der interkommunalen Anlage in Hildesheim beteiligt, wird der Stadtrat voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 fällen. Dann sollen die genauen Kosten auf dem Tisch liegen. Gebaut und betrieben wird die Anlage von der KNRN. Die Finanzierung wird über Kredite abgewickelt, die später durch die laufenden Einnahmen bedient werden.

Der Betriebsausschuss, in dem das Gutachten in jüngster Sitzung vorgestellt wurde, äußerte sich überwiegend positiv. „Das ist zumindest ein wichtiger Erkenntnisgewinn, auch wenn die ganze Thematik noch mit vielen Fragen verbunden ist“, fasst Ausschussvorsitzender Thomas Müller (CDU) hinterher zusammen. Zumindest sei durch das Gutachten klar, dass der Bau einer eigenen Verbrennungsanlage für den Verdener Klärschlamm unwirtschaftlich sei. „Da wären die Investitionskosten zu hoch, außerdem fällt nicht genug Klärschlamm an, um die Anlage wirtschaftlich betreiben zu können“, sagt Müller. Das sieht auch Uwe Gerdes so, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung. „Die Investitionskosten für eine eigene Verwertungsanlage würden etwa bei 9,7 Millionen Euro liegen“, so Gerdes. Außerdem seien die freien Flächen auf dem Gelände der Kläranlage begrenzt sowie von Bebauung und Überschwemmungsgebiet umgeben. „Das wären insgesamt keine optimalen Bedingungen für eine Verbrennungsanlage“, betont Gerdes.

Wie sich die voraussichtlichen Entsorgungskosten pro Tonne inklusive Transport darstellen, dazu kommt das Gutachten des Achimer Ingenieurbüros zu einem eindeutigen Ergebnis. Mit etwa 101 Euro pro Tonne Klärschlamm (inklusive Transport) fällt die Entsorgung über die KNRN am günstigsten aus. Die teuerste Variante wäre mit 190 Euro die Verwertung in einer Verdener Anlage, die noch gebaut werden müsste. Die Vorteile hier lägen laut Gutachten in der Entsorgungssicherheit und im Wegfall der Transportkosten, allerdings auf hohem Kostenniveau. Auch die Verbrennung in der einzigen bereits bestehenden Anlage im weiteren Umkreis wäre mit knapp 127 Euro pro Tonne Klärschlamm deutlich teurer als die Nutzung der Hildesheimer Anlage. „Bislang sind die Kosten alle geschätzt, weil noch niemand weiß, wie lange sich der Bau in Hildesheim hinzieht und wie teuer die Anlage am Ende wird“, sagt Thomas Müller. Das gelte aber auch für alle anderen geplanten Entsorgungsanlagen.

In ihrem Gutachten haben die Ingenieure auch die beim Transport entstehenden Kohlendioxid-Emissionen verglichen. Danach würden bei einer Verwertung in der Verbrennungsanlage Bremen die geringsten Emissionen entstehen. „Die Fortsetzung der bereits beschrittenen Beteiligung an der KNRN wird vor dem Hintergrund favorisiert, dass es gegenüber den anderen Entsorgungsvarianten wirtschaftliche Vorteile aufweist und zudem moderate Emissionen entstehen“, heißt es. Wie die Experten errechnet haben, werden beim Transport einer Lkw-Ladung Klärschlamm von Verden nach Hildesheim und der leeren Rückfahrt etwa 156 Kilogramm Kohlendioxid erzeugt. Sechs Lkw-Fahrten pro Woche wären erforderlich.

Aktuell entstehen in Verden etwa 6000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr. Zwei Drittel davon werden nach Dänemark transportiert, der Rest wird als Dünger in der Landwirtschaft verwertet – übrigens zertifiziert. Diese Möglichkeit fällt jedoch künftig weg. „Aktuell kostet uns die Entsorgung mehr als die prognostizierte Verwertung in Hildesheim“, sagt Gerdes. Dort würden die jährlichen Kosten für Verden bei etwa 600 000 Euro liegen. Mittelfristig müssten sich die Verdener Haushalte auf höhere Gebühren einstellen – bedingt allerdings durch die hohen Investitionen in die Kläranlage bis 2030. Im kommenden Jahr sollen die Abgaben aber zunächst stabil bleiben, ein Griff in die Rücklagen des Eigenbetriebs macht das möglich. Das letzte Wort über den kommenden Wirtschaftsplan hat aber wiederum der Stadtrat Verden.