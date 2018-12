Blick auf das große Fachwerkhaus: Die von der Bundesstraße 215 gut sichtbaren Gebäude existieren zwar tatsächlich, jedoch rechtlich nicht, weil dafür keine Baugenehmigung mehr besteht. Deshalb ist lediglich eine sogenannte privilegierte Nutzung für das weiträumige Areal im Außenbereich möglich. (Fotos: Björn Hake)

Für einen Euro hatte Barbara Meyer (Kirchlinteln) den Heisenhof vor sieben Jahren erworben. Seit einiger Zeit versucht sie nun schon, das frühere Gut Ramdohr für eine halbe Million Euro zu verkaufen. Doch noch immer schwebt die Abrissverfügung des Landkreises Verden wie ein Damoklesschwert über den Veräußerungsplänen.

Gegen die Verfügung hatte Barbara Meyer zwar Rechtsmittel eingelegt, jedoch entschied das Verwaltungsgericht Stade zugunsten des Landkreises. „Wir lassen die Abrisskosten nun von einem Ingenieur ermitteln“, erklärt Volker Lück, Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt beim Landkreis Verden. Grobe Schätzungen liegen bei rund 300 000 Euro, „aber wir gehen davon aus, dass es mehr wird“, prognostiziert Lück.

Der Landkreis will der Eigentümerin die Kosten vorab in Rechnung stellen, doch Barbara Meyer denkt nicht im Traum daran, sie zu bezahlen. In der Bauaufsichtsbehörde, sprich der Kreisverwaltung, geht man davon aus, dass die Besitzerin erneut Rechtsmittel dagegen einlegen wird. „Wir wollen, dass der Abriss gestoppt wird und wir endlich wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangen“, betont Rüdiger Meyer, Ehemann der Eigentümerin des Dörverdener Heisenhofs.

2011 hatte sie das Gut in Drübber (Kreisgrenze zu Nienburg) erworben. Pläne, dort ein Gesundheitszentrum, ein Luxus-Hotel oder einen Wellness-Tempel einzurichten, scheiterten jedoch. Ursprünglich wollte der rechtsextreme Anwalt Jürgen Rieger aus dem Heisenhof ein Schulungszentrum machen. Nach seinem Tod im Jahr 2009 zerschlugen sich diese Pläne allerdings. Der Landkreis Verden hatte daraufhin die Abrissverfügung auf die neue Besitzerin übertragen. Bis zur Schließung der Barmer Niedersachsenkaserne diente der Heisenhof den Militärs als Standortverwaltung. „Mit der Aufgabe der Nutzung durch die Bundeswehr ist dafür auch die Baugenehmigung erloschen“, erläutert Volker Lück.

Bedeutet: Die von der Bundesstraße 215 gut sichtbaren Gebäude existieren zwar tatsächlich, rechtlich jedoch nicht, weil dafür keine Baugenehmigung mehr besteht. Deshalb ist lediglich eine sogenannte privilegierte Nutzung – sei es nun eine Landwirtschaft im Vollerwerb oder eben eine Forstwirtschaft – für das weiträumige Areal im Außenbereich möglich. Wird das Gelände von einem potenziellen Käufer allerdings nicht privilegiert genutzt, müsste dafür ein Bebauungsplan (B-Plan) aufgestellt werden. Dazu müsste der Landkreis wiederum die Gemeinde Dörverden für die Bauleitplanung mit ins Boot holen. Nach Aussage der dortigen Gemeindeverwaltung gibt es jedoch bis heute immer noch kein konkretes Nutzungskonzept für den Heisenhof.

„Es ist recht unwahrscheinlich, dass sich dort eine Land- oder Forstwirtschaft ansiedelt“, glaubt der Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt. Sollte es dennoch zu einer privilegierten Nutzungsanfrage kommen, werde dies vom Landkreis geprüft. Um die Bestandsgebäude so herzurichten, dass sie nach heutigen Gesichtspunkten genehmigt werden, müsste ein potenzieller Käufer nach Einschätzung von Experten allerdings wohl kräftig in den Heisenhof investieren. Eine halbe Million Euro und keinen Cent weniger? „Der Kaufpreis ist Verhandlungssache“, beteuert Rüdiger Meyer und verrät: „Wir befinden uns gerade in Gesprächen mit großen Unternehmen aus der deutschen Wirtschaft. Sie prüfen, ob die Abrissverfügung rechtmäßig ist.“

Gut Ramdohr blickt bereits seit Jahrhunderten auf eine wechselvolle Geschichte zurück und zählt heute zu den sogenannten Lost Places, die sich gerade bei Fotografen großer Beliebtheit erfreuen. Einen besonders einladenden Eindruck machen die Gebäude derzeit jedenfalls nicht gerade: Leere Rumflaschen, die vor sich hingammeln, Wände, von denen der Putz nur so herabrieselt – was sich in den historischen Gebäuden wirklich einmal zugetragen hat, lässt sich heute nur schwer erahnen.

Die braunen Schatten waren jedenfalls auch schon vor dem Gastspiel von Jürgen Rieger allgegenwärtig. Um 1940 richtete die Eibia nämlich in den Gutshäusern die Verwaltung für ihre Anlage Weser ein. Das Unternehmen gehörte damals zu den größten Schießpulverproduzenten Europas.