Am Jugendcamp des Pferdesportfestivals beteiligten sich 23 Mädchen. Leiterin Kira Schönberg (re). hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. (Björn Hake)

Das Wochenende in der Reiterstadt Verden stand mal wieder ganz im Zeichen des Reitsports. Aber dieses Mal lag der Fokus auch auf der Jugend. Denn im Zuge des Hannoverschen Landesturniers hatte der Pferdesportverein Hannover SV mittlerweile zum elften Mal das alljährliche Jugendcamp organisiert.

An drei Tagen, bei meist schönem Wetter, lernten die jungen Reitsportfreundinnen einiges über die Besonderheiten eines großen Reitturniers, den richtigen Umgang mit dem Tier – und auch, wie man mit einem gemeinsamen Hobby ganz schnell neue Freunde finden kann.

„Wir haben dieses Mal 23 Teilnehmerinnen, allesamt Mädels“, sagte Kira Schönberg, ihres Zeichens Landes- und Bundesjugendsprecherin des Vereins. Und das sei eine angenehme Gruppengröße, denn so könne man sich noch richtig um die einzelnen Kinder und Jugendlichen kümmern. „Sie müssen Mitglied im Reitverein und zwischen zwölf und siebzehn Jahren alt sein.“ Eigentlich müsse jeder auch aus Niedersachsen kommen, aber dieses mal war auch eine Ausnahme dabei. „Und was ich ganz toll finde, es sind auch viele Mädels ganz alleine hergekommen.“ Freundschaften seien dann gleich am Freitag beim Kennenlernabend mit Sport und Lagerfeuer entstanden.

Denn die 23 Teilnehmerinnen waren allesamt begeisterte Reitsportfans, viele sogar mit eigenem Pferd. Also wie man reitet, sein Pferd pflegt und einen Stall sauber macht, das wussten sie alle schon. Aber darum ging es an diesem Wochenende auch gar nicht, denn das Highlight war natürlich das große Landesturnier, bei dem sie hautnah dabei sein durften.

Und es stand einiges auf dem Programm. „Freitag ist immer unser Abend des Sports“, verriet Kira Schönberg, „wir haben Brennball gespielt, und die Kids konnten ins Schwimmbad. Das sorgt auch immer für Freude.“ Angeboten wurde aber auch ein Workshop zum Thema Dopingprävention. „Damit wollen wir einfach schon früh ein Bewusstsein dafür schaffen. Was gebe ich meinem Pferd? Was kann die Gesundheit des Pferdes gefährden? Was kann zu Sperrungen bei Turnieren führen?“ Das Ganze sei auch ein Vorgeschmack für Sonntag. „Denn da sind die Kids dabei, wenn die Gewinner der Landesmeisterschaft ihre Pferde zur Dopingprobe bringen.“

Aber das war noch nicht alles: Die Kinder durften sich beim Spring- und Dressurreiten in die Lage des Punktrichters versetzen, sie lernten, nach welchen Kriterien der „Fair Play“-Preis vergeben wird und sahen die Reiter und Pferde bei ihren beeindruckenden Vorstellungen aus nächster Nähe. Außerdem malten sie T-Shirts, spielten Spiele und verbrachten die Abende bei Stockbrot und Marshmallows im Zeltlager am Feuer.

Denn neben all der Action, den Lehrstunden und dem Campingspaß war auch mehr als ausreichend für die Versorgung der Mädchen gesorgt. Es eine kostenlose Versorgung mit Obst, Brötchen, Salat und kühlen Getränken, und zum Mittag durften die Kinder und Jugendlichen sich etwas an den vielen Ständen aussuchen, die den Turnierbesuchern eine kulinarische Abwechslung boten: Es gab Klassiker wie Wurst und Pommes, asiatische Köstlichkeiten, Burger, Waffeln, Kuchen und mehr.

Bei den 23 Teilnehmerinnen sah man keine traurigen Gesichter. „Es ist super. Eigentlich wollte ich schon letztes Jahr dabei sein, aber dann ist etwas dazwischen gekommen“, sagte zum Beispiel Signe Weide, die mit ihren 14 Jahren bereits zwei Pferde besitzt. Sie kam wie die meisten Teilnehmer aus dem Großraum Verden. Aber nicht alle waren aus dem Landkreis angereist. „Ich komme aus Fulda in Hessen“, sagte die 13-jährige Hermine Zimmermann. „Ich bin ganz alleine hergekommen. Und ich finde es schön hier, weil man so viel gemütlich zusammensitzt und redet und so auch schnell Freunde findet.“