Buddelt die Hoff-Kartoffeln aus: Matthias Riewe, Sprecher der neuen Aktionsgruppe Himmel und Erde. (Björn Hake)

In Österreich stehen keine Kartoffeln auf der Speisekarte, dort wird die tolle Knolle traditionell nur Erdapfel genannt. Wer Matthias Riewe dabei beobachtet, wie er die Sorte Belana auf dem Kartoffelacker hinter dem Dörverdener Kulturgut Ehmken Hoff ausbuddelt, weiß auch warum. Obwohl das Kraut bereits abgestorben ist, lassen Riewe und seine Mitstreiter von der neuen Aktionsgruppe Himmel und Erde die tollen Knollen noch rund drei Wochen im tiefschwarzen Erdreich schlummern. Das hat folgenden Grund: „So wird die Schale härter“, erklärt der Sprecher der frisch aus der Taufe gehobenen Aktionsgruppe. Wer weiß, vielleicht finden sich ja beim Dörverdener Kartoffelmarkt am Sonntag, 15. September, noch weitere Interessierte, die sich Riewe und Co anschließen möchten. „Wir suchen Mitstreiter, die Lust haben, Kartoffeln und Kürbisse zu pflanzen und im Herbst zu ernten, aber auch Hobbygärtner, die sich um unsere Apfelbäume kümmern, sie gießen und beschneiden“, erzählt Riewe, der über die Alteisenfreunde zur Aktionsgruppe Himmel und Erde gestoßen ist.

Gemeinsam mit seinem Vater Manfred stellt er den Besuchern beim Kartoffelmarkt natürlich auch wieder die zahlreichen eingelagerten Schätzchen vor, und zwar einen nostalgischen Schleuderradroder, der hinter einen kleinen Trecker gespannt wird. Die historische Erntemaschine hebt die Erdäpfel zwar an, lagert sie allerdings nicht in einem Vorratsbunker, so wie es heute bei einem hochmodernen Kartoffelvollroder der Fall ist. Bedeutet für die Sonntagsausflügler, dass sie die Erdäpfel beim Kartoffelmarkt selbst vom Acker auflesen müssen. „Sie sollen ja schließlich lernen, dass Kartoffeln nicht auf Bäumen wachsen“, scherzt Riewe.

Feierlich eingeläutet wird der diesjährige Dörverdener Kartoffelmarkt mit einem plattdeutschen Gottesdienst, untermalt vom Posaunenchor Dörverden. Die Marktstände öffnen anschließend gegen 11 Uhr. Das Team von Lohmanns Hof aus Westen kredenzt den Besuchern Röstkartoffeln, außerdem warten Kartoffelpuffer mit Apfelmus auf sie. Darüber hinaus strömt der Duft von frischem Kartoffelbrot aus dem Backhaus, und die Mitglieder der Aktionsgruppe Kochen und Backen servieren den Gästen Kartoffelsalat nach Großmutters Art. Ein buntes Rahmenprogramm (Glücksrad, Bungee-Jumping, Infostand der Polizei) rundet die Aktivitäten rund um die tolle Knolle gewohnt unterhaltsam ab.

Der Alte Fritz erließ in grauer Vorzeit seinen berühmten „Kartoffel-Befehl“. Seitdem werden in unseren Breiten Kartoffeln, die ursprünglich aus den südamerikanischen Anden stammen, angebaut. Der Preußenkönig wäre bestimmt mächtig stolz auf Matthias Riewe und seine Aktionsgruppe. Beim Pflanzenflohmarkt im April haben sie den Gemüsegarten bestellt. Eine kleine Pflanzmaschine hat die Pflanzkartoffeln ins Erdreich befördert, angehäufelt wurden die insgesamt 16 Dämme letztlich mit einem Pflug. An die Kartoffelblüte kann sich Riewe inzwischen gar nicht mehr erinnern, sie ist einfach schon zu lange her. Dafür sind ihm bestens die Kartoffelkäfer im Gedächtnis geblieben. Die kleinen schwarz-gelben Plagegeister musste er eigenhändig absammeln. In der gleißenden Glut wurden die Erdäpfel im Nutzgarten sogar beregnet, gleich mehrmals lief dort der Sprenger.

Und was passiert nun mit der Ernte der Hoff-Kartoffeln? „Vielleicht bereiten wir wie vor zwei Jahren wieder Ofenkartoffeln in einer Feuerschale zu“, erzählt Riewe. Ansonsten stehen den gartelnden Männern natürlich jederzeit die fleißigen Küchenfeen aus der Aktionsgruppe Kochen und Backen hilfreich zur Seite, auch zur Kräutergruppe unterhalten sie gute Querverbindungen.

In den vergangenen Jahren haben die Alteisenfreunde mit dem Kulturgut-Nachwuchs, den sogenannten Ehmken Kinners, auf einem Acker hinter dem Dörverdener Bahnhof Erdäpfel geerntet. „Weil wir die Fruchtfolge einhalten müssen, sind wir in diesem Jahr also in den Gemüsegarten hinter dem Repair-Café ausgewichen“, erzählt Alteisenfreund und Kartoffelbauer Matthias Riewe.

Erfahrene und unerfahrene Hobbygärtner, Menschen mit und ohne grünen Daumen, die Lust haben, in der neuen Aktionsgruppe Himmel und Erde mitzuwirken, können mit Matthias Riewe unter der Mobilfunknummer 0 15 22/ 2 70 92 13 Kontakt aufnehmen.