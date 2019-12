Neben Tannenbäumen werden am Wochenende auch viele glitzernde Buden die Kirche in Dörverden umringen. (Björn Hake)

Der Kakao wärmt die Hände, ein Spekulatius knackt zwischen den Zähnen, und wohin das Auge reicht glitzern die Buden. Diese Weihnachtsmarkt-Momente gibt es am Wochenende auch in Dörverden zu erleben. Rund um die Kirche St. Cosmae et Damiani entsteht für zwei Tage wieder der Nikolausmarkt. Der Verband der Selbstständigen (VDS) hat sich gemeinsam mit dem Verein „Nikolausmarkt Dörveden“ einiges einfallen lassen, um die Besucher in Weihnachtsstimmung zu bringen.

Am Sonnabend öffnet der Markt um 15 Uhr und klingt um 20 Uhr mit einem Adventskonzert in der Kirche aus. Am Sonntag beginnt der Tag um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst, die Verlosung der Tombolapreise beendet den diesjährigen Nikolausmarkt dann gegen 17.15 Uhr.

Zur Eröffnung hat am Sonnabend der Posaunenchor Dörverden einen Auftritt angekündigt. Im Anschluss locken die Aussteller mit einem bunten Angebot aus Geschenk- und Dekoartikeln sowie diversen Möglichkeiten, den Magen mit warmen Getränken und weihnachtlichen Speisen zu füllen. Auch das Café des Gemeindehauses ist an beiden Markttagen geöffnet.

Der Nikolaus kommt

Insbesondere für die Jüngsten haben die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Der Nikolaus wird die Kirche an beiden Markttagen um 16 Uhr besuchen. Er hofft natürlich, dass die Kinder ihn mit einem Gedicht oder einem Lied begeistern können. Am Sonnabend können die Mädchen und Jungen zwischen 15.30 und 16.30 Uhr an einem Glücksrad drehen. Am Sonntag ist dies zwischen 12.30 und 16.30 Uhr möglich. Am Sonnabend besucht um 16.45 Uhr zudem eine Lesepatin der Stadtbibliothek Verden den Nikolausmarkt. Während die Kinder den Geschichten lauschen, dürfen sie auch Bilder malen. Am Sonntag beginnt die Lesestunde um 15 Uhr. Auch die Feuerwehr lockt mit einem besonderen Angebot. Unter den wachsamen Augen der Feuerwehrmänner können die Kinder Stockbrot backen und dies im Anschluss natürlich auch verspeisen.

Am Vorabend des zweiten Advents verwandelt sich die Kirche in einen Konzertsaal. Ab 20 Uhr erklingen in dem Gotteshaus weihnachtliche Instrumental- und Chorstücke. Das Adventskonzert hat in Dörverden eine lange Tradition, bereits zum 51. Mal haben unterschiedliche Gruppen gemeinsam ein Programm erarbeitet. In diesem Jahr mit dabei sind: der Kirchenchor Dörverden, der Posaunenchor Dörverden, der Männergesangsverein Euterpe, der Chor Drunter und Drübber sowie der Chor Novitas. An der Orgel spielt Klaus Sundermann. Die Besucher sollen „den Abend als Auszeit von allem vorweihnachtlichen Trubel genießen“, teilt Eva Meinke vom Posaunenchor mit. Der Eintritt zu dem Konzert ist wie immer kostenfrei.

Für einen Lospreis von 50 Cents können die Besucher des Nikolausmarktes auch ihr Glück herausfordern. Der VDS hat viele Preise gestiftet, wie etwa Schokolade, Stichsägen oder Gutscheine. Daumen drücken heißt es dann am Sonntag um 17.15 Uhr, wenn der Markt mit der Verlosung der Preise zu Ende geht.