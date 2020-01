Eine Amtszeit hat sie schon hinter sich. Nun geht Verdens Seniorenbeauftragte Christine Klasen ihre zweite an. Selbstverständlich ist das für sie. Denn ihr Engagement mache ihr Freude und anderen etwas Gutes zu tun, tue auch ihr selbst gut. Einstimmig hatte der Verdener Stadtrat im Dezember dafür gestimmt, Klasen weitere zwei Jahre in der Position zu belassen. Und diese Entscheidung stützte auch der Verdener Bürgermeister Lutz Brockmann, der Klasen erneut ihre Ehrenbeamten-Urkunde überreichte. Klasen sei für die Stadt ein Glücksgriff, betonte er.

Im Präventionsrat und in Workshops hat sich die Seniorin in den vergangenen beiden Jahren seit ihrer erstmaligen Ernennung eingebracht. Und auch im Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales ist sie als beratenes Mitglied regelmäßig zu Gast. „Ich bekomme auch die Ratspost und bin so immer gut informiert“, erzählt sie. Gerade bei anstehenden Bauvorhaben horcht sie auf und ist darauf bedacht, die Interessen älterer Menschen zu vertreten. Dabei arbeitet sie auch mit dem Verdener Behindertenbeauftragten Lars Schmidtke sowie der Gleichstellungsbeauftragten Kathrin Packham zusammen.

Gerade an Treffpunkten für Senioren sei Barrierefreiheit wichtig, erklärt Klasen. Stufen müssen ein angemessenes Maß haben, Steigungen dürfen nur mäßig sein und auch Sitzgelegenheiten sollten eine Höhe haben, von der die Senioren auch gut wieder hoch kommen. „Gerade in der dunklen Jahreszeit sind auch Stolperstellen und Straßenbeleuchtung wichtige Themen“, nennt Klasen weitere Beispiele. Die ist übrigens nicht nur Seniorenbeauftragte, sondern betreut in Zusammenarbeit mit Eberhard Geiler und Wolfgang Paul auch das Seniorenbüro im Verdener Rathaus. „Dienstags klingelt da das Telefon“, sagt sie. Denn das Büro ist nur an diesem Tag besetzt. Von 10 bis 12 Uhr können Hilfesuchende in den neu gestalteten Büroräumen im Erdgeschoss persönlich vorstellig werden oder aber anrufen. Das Büro ist unter 0 42 31/ 1 23 40 erreichbar. Wer lieber eine E-Mail schreibt, kann diese an seniorenbuero@verden.de senden. Allerdings würden die elektronischen Nachrichten ebenfalls nur dienstags abgerufen, betont die Seniorenbeauftragte.

Im Seniorenbüro gehen oft ähnliche Fragen ein. Die Ehrenamtlichen dort informieren über Pflegeoptionen, Altenheime sowie Essen auf Rädern, helfen allerdings auch beim Ausfüllen von Anträgen. „Niemand verlässt das Seniorenbüro ohne Antwort“, verspricht Klasen. Wenn das Büro nicht gleich den passenden Rat parat habe, werde an anderer Stelle nachgefragt.

Als einen Erfolg in ihren ersten beiden Jahren im Amt verbucht die Verdenerin übrigens die neue Beleuchtung am Holzmarkt. „Man sieht die Radfahrer nun viel besser“, findet sie. Und auch an Aktionen wie „Verden in Bewegung“ ist sie beteiligt. Jeweils am zweiten und vierten Donnerstag im Monaten treffen sich Senioren zu einem begleiteten Spaziergang. „Es ist eine ganz nette Route“, freut sich Klasen. 3000 Schritte ist der Weg lang, der zum Teil am Allerufer entlang führt. Auch Mobilitätstrainings, bei denen Senioren am Verdener ZOB das Ein- und Aussteigen an einem Bus üben konnten, geht unter anderem auf das Seniorenbüro zurück.

Das Engagement von Christine Klasen kommt vielen Menschen zu Gute. Denn die Bevölkerung der Allerstadt besteht zu einem Drittel aus Senioren, erklärt Lutz Brockmann. Als Senioren gelten Männer und Frauen ab 60 Jahren.

Dass sich Klasen schnell in ihrem Ehrenamt eingelebt hat, liegt unter anderem daran, dass sie das Rathaus und seine Abläufe bereits wie ihre Westentasche kannte. Viele Jahre hatte sie zuvor schon in der Stadtverwaltung gearbeitet, war unter anderem Kulturamtsleiterin. Einige Mitarbeiter kennt die Seniorenbauftragte also noch aus ihrem Berufsleben. Doch inzwischen kämen – so ist der Lauf der Dinge – immer mehr neue Gesichter hinzu. „Es ist schön zu helfen“, fasst Christine Klasen abschließend den Reiz ihres Ehrenamtes zusammen.