Die wohl ungewöhnlichsten Gäste, die Julia Linz bisher hatte, sind Waschbären. Sie wurden in einem Karton vor ihre Haustür gestellt. (Björn Hake)

Waschbären im Keller, Eichhörnchen im Wohnzimmer, und im Garten haben es sich eine Eule und zwei Enten bequem gemacht – bei Julia Linz geht es ganz schön tierisch zu. Es ist allerdings weder ein Erlebnispark noch ein Streichelzoo, den sie in Verden unterhält – die 36-Jährige bietet verletzten, kranken und anderweitig hilfsbedürftigen Tieren ein Dach über dem Kopf inklusive fachmännische Betreuung.

In ihren heimischen vier Wänden und dem anliegenden Garten hat sie eine Wildtierpflegestation aufgebaut. Seit sechs Jahren gibt es diese in Verden, seit 2005 gab es im Kreis Nienburg einen Vorläufer. Unter ihren Händen konnten sich schon einige Wildtiere von schweren Verletzungen erholen. Wie viele, das weiß sie schon gar nicht mehr. "Ich habe aufgehört zu zählen", sagt sie. Wenig verwunderlich, da es doch allein in diesem Jahr schon über 50 gewesen sein müssen. So richtig Ruhe gibt es nie. "Es ist eigentlich immer ein Tier da", erklärt Linz – und damit meint sie keineswegs den Hund und die Katze, die ebenfalls im Hause wohnen. Wild- und Haustiere bleiben übrigens streng getrennt.

Julia Linz betreibt ihre Auffangstation nicht einfach so. Sie unterliegt den Kontrollen des Veterinäramtes und ist vom Fach. Denn die Retterin von Eichhörnchen, Igel und Co ist gelernte Tierarzthelferin. "Ich habe in der Ausbildung schon immer alles mit nach Hause genommen", erklärt sie. Tiere, die wegen ihres Gesundheitszustands oder des zarten Alters nicht über Nacht alleine bleiben konnten, versorgte sie schon damals in ihrer Wohnung. "Ich bin wirklich ein bisschen tierbekloppt", aber das müsse man auch sein, um einen solchen Einsatz zu bringen. Und so hatte Linz vor Jahren sogar schon ein Schaf in ihrer Wohnung zu Gast.

Vögel stehen eigentlich nicht auf der Gästeliste

"Es fing eigentlich mit Igeln an, die bei uns überwintert haben", erklärt Linz. Nach und nach kamen dann andere Tiere dazu. Inzwischen finden bei ihr verschiedenste Arten ein sicheres Dach über dem Kopf. Wildschweine müssen jedoch draußen bleiben, denn die Gehege im Garten sind nicht ausbruchssicher genug. Und auch Vögel stehen eigentlich nicht auf ihrer Gästeliste. "Wir nehmen nur welche, die zum Beispiel eine Fraktur im Flügel haben." Denn mit gebrochenen Schwingen können die Tiere ohnehin nicht fliegen und brauchen somit keine Voliere. Linz nimmt nur Tiere auf, denen sie auch gerecht werden kann. Momentan ist daher eine Eule bei ihr untergebracht. "Sie wird wohl nie mehr fliegen können." Nun hofft Linz, dass Schubia – wie sie die Schleiereule getauft hat – bald in einem Tierpark eine neue Heimat findet.

Doch nicht jedem Tier kann die Retterin zu einem neuen Leben verhelfen, und so heißt es auch manchmal Abschied nehmen. Für ein Rehkitz mit gebrochenem Kiefer kam beispielsweise jede Hilfe zu spät. "Wir müssen tun, was für das Tier das Beste ist", findet Linz. Im Fall des Bambis war das eine Einschläferung.

Gewöhnlich bekommt Linz einen Anruf, wenn irgendwo ein verletztes oder krankes Tier vorgefunden wird. Finder, aber auch Polizei und Feuerwehr melden sich dann bei ihr. Doch mitunter finden ihre Schützlinge auch auf andere Weise zu ihr. Und so stand vor einigen Wochen ein ruckelnder Karton vor der Haustür der Familie Linz. Im Inneren: vier kleine Waschbären. Für sie entstand in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ein Gehege im Keller. Bald sollen sie auch über ein kleines Fenster in einen Außenbereich klettern können. An dem wird gerade gewerkelt. Ein teures Unterfangen, erzählt Linz, wie eigentlich die gesamte Station. Denn die Tierpflegerin arbeitet weitestgehend auf eigene Kosten. Für das Außengehege wurde sie von großzügigen Spendern unterstützt. Auch in Sachen Futter und Verbrauchsgüter kann die kleine Station finanzielle Hilfe gebrauchen.

Die Waschbären sind putzmunter, doch in freie Wildbahn kehren sie nicht mehr zurück – ihre Auswilderung ist in Deutschland verboten. Zu groß ist die Gefahr, die die Raubtiere für einheimische Tierarten darstellen. Auch für sie wird daher nach einem neuen Zuhause in einem Gehege gesucht.

Nicht bei allen Tieren, die sie aufnimmt, kennt Linz die Vorgeschichte. Bei den beiden Eichhörnchen, die momentan in einem Käfig in ihrem Wohnzimmer leben, sieht das anders aus. Sie verloren ihre Heimat, als der Baum, in dem sich ihr Kobel befand, gefällt wurde. Erst als die kleinen Nager zu Boden stürzten, fiel das Nest auf. Linz fütterte die rotschwänzigen Geschwister, versorgte ihre Wunden und nähte für das Männchen, das sich beim Sturz stärker verletzt hatte, einen kleinen Body aus einer Kindersocke. Bald soll das Duo in ein Außengehege umziehen. Dort steht ihnen dann der Ausgang offen, sie wildern sich somit quasi eigenhändig aus. Wenn sich Eichhörnchen Menschen nähern, sei das übrigens ein Zeichen dafür, dass sie Hilfe benötigen, sagt Linz. "Sie nehmen dann all ihren Mut zusammen."