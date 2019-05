Freut sich auf die neue Herausforderung: Eva Niemeyer. Im Herbst feiert die Dörverdener Kita am Hesterberg ihren zehnten Geburtstag. Kinder und Senioren unterstützen sich dort gegenseitig. (Björn Hake)

Eva Niemeyer aus Kirchlinteln ist ein Eigengewächs der Lebenshilfe im Landkreis Verden. Seit 19 Jahren arbeitet sie nun schon für den Verein. Als weiteren Schritt auf der Karriereleiter hat sie jetzt die Leitung der Kindertagesstätte (Kita) am Hesterberg in Dörverden übernommen. Ihre Vorgängerin Stefanie Lechner arbeitet inzwischen als Koordination im Kompetenzzentrum der Kita Bierden und steht als Einrichtungsleiterin an der Spitze der Achimer Horte Bierden und Paulsberg.

An ihrer neuen Aufgabe in Dörverden schätzt die 38-jährige Eva Niemeyer vor allen Dingen das pädagogische Konzept. Weil sich die Räume der Kita auf dem Gelände des Hauses am Hesterberg, der Pflegeeinrichtung des Landkreises Verden, befinden, stehen die Lütten in intensivem Austausch mit den Senioren und profitieren gegenseitig voneinander. „Unser modernes Mehrgenerationen-Modell, das auch Kinder mit Beeinträchtigungen einschließt, hat schon von höchster Stelle Anerkennung erfahren“, freut sich Antje Jordan, Geschäftsführerin der Lebenshilfe im Landkreis Verden. Die Leiterin des Hauses am Hesterberg, Elke Lindhoff, kann sich noch gut an den Gewinn des Ideenwettbewerbes „Pflege“ unter der Schirmherrschaft des niedersächsischen Sozialministeriums erinnern.

In diesem Jahr, genauer gesagt am 21. September, feiert die Kita ihren zehnten Geburtstag und stellt sich dabei der Öffentlichkeit vor. „Es ist normal, verschieden zu sein. In diesem Sinne spielen, lernen, leben und begegnen sich in unserer Kindertagesstätte Kinder und Senioren mit und ohne Beeinträchtigungen. Wir behandeln dort alle Menschen, egal ob groß oder klein, mit der gleichen Toleranz und mit dem gleichen Respekt“, erläutert die neue Leiterin der Einrichtung.

Mit Kindern kennt sich Eva Niemeyer aus, schließlich ist sie selbst Mama von zwei Söhnen. Außerdem hat sie eine heilpädagogische Zusatzausbildung absolviert und eine Weiterbildung für angehende Führungskräfte in Kitas durchlaufen. Die neue Stelle sei für sie eine „persönliche Herausforderung“, gesteht die zweifache Mutter. Lebenhilfe-Geschäftsführerin Antje Jordan ist froh, sofort eine neue Leiterin für die Dörverdener Kita gefunden zu haben. Eine lückenlose Stellennachbesetzung sei in Zeiten des Fachkräftemangels keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso mehr freut es sie, dass sich um diesen Posten auch noch eine Erzieherin mit langjähriger Erfahrung und hohem Fachwissen beworben hat.

Das von der Kita und dem früheren Kreisaltenheim ins Leben gerufene Fahrzeuge-Projekt erfreut sich jedenfalls bei Jung und Alt großer Beliebtheit. Mit leuchtenden Augen haben sowohl Kinder als auch Senioren beispielsweise das riesige Fahrzeug der Ortsfeuerwehr Dörverden inspiziert. „Zum Schluss haben noch alle gemeinsam ein Lied für die Blauröcke gesungen“, erinnert sich Eva Niemeyer gern an dieses aufregende Erlebnis zurück.

Die Kita am Hesterberg betreut zur Zeit insgesamt 48 Mädchen und Jungen – ein- bis sechsjährige Kinder. Es gibt dort eine Regelgruppe (25 Plätze) sowie eine heilpädagogische Gruppe (acht Plätze) und eine Krippe für 15 unter Dreijährige. Vor ihrem Wechsel ins Weserdorf war Eva Niemeyer übrigens im Gruppendienst im Kinderhaus in Eitze tätig.

In ihrer neuen Wirkungsstätte wird hingegen das generationenübergreifende Miteinander groß geschrieben, sei es nun beim gemeinsamen Mittagessen, beim Basteln oder Singen. Eva Niemeyer geht das Herz auf, wenn sie sieht, wie liebevoll sich dort die Kinder und Senioren gegenseitig unterstützen.