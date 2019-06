Unter der Leitung von Thomas Posth (links) spielt das Orchester im Treppenhaus im Oktober bei den Niedersächsischen Musiktagen in Verden. (MORITZ KUESTNER)

Auf eine Reise in die Schwerelosigkeit entführt das Verdener Konzert der Niedersächsischen Musiktage sein Publikum am 11. September. Die Konzertreihe steht in diesem Jahr unter dem schlichten Titel „Mut“. Und der spielt bei dem Konzert „Dark Room – Blindflug ins All“ gleich in mehrerer Hinsicht eine tragende Rolle.

Die Musiktage bieten in der Zeit vom 31. August bis zum 29. September landesweit 45 vielfältige Konzerte. Dabei werden urbane Zentren, aber auch ländliche Ortschaften bespielt. Neben den Spielorten ist auch das Programm selbst denkbar vielfältig. Zwar liegt der Fokus auf klassischer Musik, doch auch andere Genres fließen in das Programm ein.

„Das Thema Mut habe ich von meiner Vorgängerin geerbt“, erklärt Anselm Cybinski. Seit August 2018 ist der ehemalige Orchestermusiker und Kulturjournalist Intendant der Niedersächsischen Musiktage. „Die Klassik ist im ständigen Zwang, Neues zu bieten“, sagt er. Und so versuchen gerade Musikschaffende im Alter von Ende 20 bis Anfang 40 mit Mut und originellen Ideen jüngere Menschen in Klassikkonzerte zu locken. Ein Beispiel für diese Bewegung ist das Orchester im Treppenhaus, das in Verden spielen wird.

Auch hinter dem Orchester im Treppenhaus steht Mut. Der freiberufliche Dirigent Thomas Posth gründete die inzwischen rund 30-köpfige Formation 2006. „Es war mutig, weil wir uns unser Publikum selbst schaffen mussten“, erklärt er. Denn das Orchester besticht durch seine Experimentierfreude. Der Name verrät es schon: Die Musiker spielen auch gerne an ungewöhnlichen Orten – in U-Bahnhöfen, in Ruinen oder aber in Treppenhäusern. Doch nicht nur das ist ungewöhnlich.

In Verden geben sie gleich einen Einblick in ihr ungewöhnliches Repertoire. Dabei müssen auch die Gäste ein wenig Mut oder zumindest Offenheit für Neues beweisen. Denn wer den Blindflug ins All erleben möchte, der wird vor dem Eintritt in den Konzertsaal mit einer Augenbinde versehen und quasi erblindet an seinen Sitzplatz geführt. Wobei, streng genommen sind es Liegeplätze. Auch das ist anders als gewohnt. Neben Liegestühlen werden überwiegend Feldbetten aufgestellt. Doch damit nicht Exotik genug: Für die Veranstaltung wird das Foyer der Sparkasse an der Ostertorstraße zu einem Konzertsaal umfunktioniert.

Seit 2014 bietet das Orchester im Treppenhaus Konzerte aus der Reihe „Dark Room“ an. Immer werden die Augen des Publikums zuvor verhüllt und die Spielstätten abgedunkelt. Die Musiker führen ihre Gäste dann zur ihren Plätzen. „Das schafft auch eine besondere Nähe“, findet Posth. Das Konzert selbst ist dann eine Art Hörspiel. Unterbrochen und begleitet von musikalischen Sequenzen schildern zwei Sprecher in diesem Fall die Geschichte einer sowjetischen Weltraummission aus dem Jahr 1965. Dadurch, dass das Publikum in einem unbekannten Raum ist, erschafft ein Jeder in seiner Vorstellung seine ganz eigene Umgebung. Beginn ist um 20 Uhr.

Für die Texte konnte das Orchester zwei prominente Synchronsprecher gewinnen. Marcus Off sei vielen bekannt, da er Johnny Depp in den ersten Teilen der Filmreihe „Fluch der Karibik“ seine Stimme lieh, sagt Posth. Tobias Kluckert wiederum synchronisiere beispielsweise den Schauspieler Bradley Cooper und dürfte vielen als die Stimme aus der VW-Werbung bekannt sein.

Wer nun Sorge hat, in der Dunkelheit des Konzertsaals mit Nachtmaske und im Liegen einzuschlafen, der darf beruhigt sein: Zum einen sei das gar nicht so ungewöhnlich und passiere durchaus auch in anderen Konzerten, erklärt Projektmanager Malte Dierßen. Zum anderen sei die Geschichte, die die beiden Sprecher erzählen, derartig spannend, dass an Einschlafen kaum zu denken sei.

Die Geschichte beruht auf einer tatsächlichen Begebenheit. Im Wettstreit darum, welches Land den ersten Weltraumspaziergang für sich verbuchen kann, wagte die Sowjetunion eine tollkühne Aktion. Sie sandte zunächst ein unbemanntes Raumschiff in die Umlaufbahn, das dort jedoch durch einen technischen Fehler explodierte. Weniger später folgte der zweite Versuch mit zwei Besatzungsmitgliedern. Durch eine Luftschleuse verließ erstmals ein Astronaut die schützende Hülle des Flugkörpers. „Zwanzig Minuten schwebte Alexei Leonow in der Schwerelosigkeit, bis er merkte, dass sich sein Anzug wegen des fehlenden Gegendrucks derart aufblähte, dass eine Rückkehr ins Raumschiff unmöglich schien“, schildert die Ankündigung eines von vielen Problemen der Mission.

Musikalisch untermalt das Orchester das Geschehen in etwas ausgedünnter Besetzung. Streicher, Klavier, Akkordeon, Bläser und Schlagwerk werden Stücke von Marko Nikodijevic, Gustav Mahler, Johann Strauss und vielen anderen spielen. Das Spektrum reicht von flächig-atmosphärischen Klängen über sehnsüchtige Romantik bis hin zu Pop- und Rockreminiszenzen. Das Konzert dauert etwa 100 Minuten, nach anderthalb Stunden dürfen die Gäste ihre Masken abnehmen.

Karten sind bei der Kreissparkasse, der Tourist-Information und unter www.musiktage.de erhältlich. 20 Euro kostet der Eintritt, Auszubildende, Arbeitslose und Menschen mit Behinderungen zahlen 15 Euro, Schüler und Studenten zehn Euro.