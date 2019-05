Organisiert dieses Jahr den Verdener Stadtlauf: Jens Niederkrome (372), hier zu sehen in der Zielkurve. (fr)

„Wenn die Kleinen nach der Drei-mal-900-Meter-Staffel ins Ziel laufen, geht mir das Herz auf“, mit dieser persönlichen Motivation hat Jens Niederkrome im vergangenen Jahr die Organisation für den Verdener Stadtlauf von seinem Vorgänger übernommen. Aber nicht nur er als Ausrichter, sondern auch viele Zuschauer teilen diese Meinung. Denn die meisten Emotionen werden am 21. Juni die jungen Starter entgegengebracht bekommen. Denn bei keinem der fünf Läufe wird so viel Ehrgeiz und Wille sichtbar, wie wenn die Jungs und Mädchen erschöpft den Staffelstab ins Ziel bringen.

Und dort werden sie von ihren Mitläufern schon erwartet und mit Anerkennung überhäuft, die sie letztlich alle zusammen stolz macht: „Wir haben es geschafft, wir als Mannschaft“. Deswegen war es dem Veranstalter ein Anliegen, dass die Siegerehrung für sie als erste an diesem Abend im Juni durchgeführt wird, eine Neuerung, die sicher nicht den Kindern, sondern auch den Eltern gefallen wird.

Aber für Organisator Jens Niederkrome gibt es einen weiteren Grund für sein Engagement: „So kann ich unserem Leichtathletikverein Verden (LAV), dem Veranstalter, ein Stück weit etwas zurückgeben“. Seit 18 Jahren ist Niederkrome Mitglied dort und hat sich immer als Teil einer Gemeinschaft gesehen.

Als 17-Jähriger hatte er 2005 seinen ersten Sieg in der Staffel beim Stadtlauf errungen. Die Erinnerung daran ist für ihn bis heute geblieben. Seine Treue zur Leichtathletik in Verden begann übrigens bereits 2004 mit einer Teilnahme als Jugendlicher an der Landesmeisterschaft im Stadion. Doch in jüngster Zeit wurde seine Euphorie zu dieser Sportart wieder neu aufgeheizt. Denn Niederkrome war als Volunteer bei den Europameisterschaften der Leichtathleten in Berlin im vergangenen Jahr dabei.

Der heute 31-jährige Niederkrome hat seinen Lebensraum beruflich nach Hamburg verlagert, als Doktorand an der Kühne Logistics University. Dort beschäftigt er sich in der Forschung mit der Verantwortung von Logistikunternehmen, unter anderem mit fairen Löhnen, Arbeitsbedingungen oder Einhaltung von Menschenrechten. Auch in Hamburg spielt der Sport für ihn eine wichtige Rolle, als Übungsleiter der U 14-Leichtathleten beim Hamburger Sport-Verein (HSV). Doch auch im Verdener Bereich ist er als Kampfrichter unterwegs.

Heute sind für Niederkrome im Stadtlauf übrigens nach wie vor folgende Attribute wichtig: Geselligkeit, Harmonie und familiäre Atmosphäre. Dafür lohne es sich, sich zu engagieren. „Es ist ein Lauf von Verdenern für Verdener“, findet der 31-Jährige. Deshalb wünsche er sich auch, dass noch mehr Familien und ansässige Firmen am Lauf teilnehmen. Sein Aufruf: „Firmen oder Parteien, meldet euch für die Einzelstarts oder die Staffeln.“ Für ihn ist Verden nicht nur Reiter-, sondern auch Läufer-Stadt. Für sich selbst wünscht Jens Niederkrome sich: „dass ich nach zwei Oberschenkel-Operationen im Jahr 2017 im Verdener Stadion noch einmal die 400-Meter-Strecke laufen kann.“

Doch trotz so viel Leichtathletik kommt Niederkromes Lieblingssportler ausgerechnet aus dem Rudersport, der Hamburger Klasse-Ruderer Tim Ole Naske. Der habe sich trotz immer wiederkehrender persönliche Rückschläge nie unterkriegen lassen und in seinem Sport auch erfolgreich weitergemacht. Seinen Urlaub verbringt Niederkrome gern mit Reisen, am liebsten nach Portugal oder Irland. Eines seiner liebsten Hobbys ist übrigens das Lesen.

Das Gefühl von Zusammengehörigkeit

Dazu passt auch sein Lieblingszitat von Paul Brown: „Man lernt eine Zeile von einem Sieg, aber ein Buch aus einer Niederlage.“ Sein Hobby wird auch weiterhin das Lesen sein, denn sein Wissenshunger ist nach eigenen Angaben noch lange nicht gestillt. Dieses Wissen will er auch künftig in seine Organisation für den Stadtlauf einbringen. Denn auch in zehn Jahren hofft er, noch mit großer Freude und einem tollen Team für den Stadtlauf zu arbeiten. Es bleibe ja noch Zeit, sukzessive kleine Änderungen in den Lauf zu integrieren, um das Gefühl der Zusammengehörigkeit aller Läufer noch weiter zu verbessern.