Seine Akten muss Michael Grashorn in Verden lassen. Dafür nimmt er viele Erinnerungen mit in den Ruhestand. (Björn Hake)

Verden. Über 30 Jahre war Michael Grashorn bei der Lebenshilfe in Verden tätig. Diese Zeit hat ihn sehr geprägt. Aber auch seine Arbeit hat Spuren in dem einstigen Elternverband hinterlassen. Er begleitete den Weg von 40 zu über 400 Mitarbeitenden und erlebte dabei einen grundlegenden Wandel in der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Nun geht er in Rente.

Wenn Michael Grashorn von seinem Leben erzählt, gerät er in Wallung. Und was er zu erzählen hat, könnte Bücher füllen. Während andere kurz vor dem Renteneintritt ausgebrannt sind, brennt er weiterhin für seine Arbeit. Als Pädagogischer Leiter hat er Jahrzehnte lang die Arbeit der Lebenshilfe geprägt. Dass es ihn überhaupt nach Verden verschlug, hat er einer früheren Kommilitonin zu verdanken. Bärbel Rater, die für die Grünen im Verdener Stadtrat sitzt, hatte ihn damals auf den freien Posten hingewiesen, erinnert er sich. „Ich bin hier eigentlich nur reingestolpert.“ Dass die Arbeit den damals arbeitslosen Lehrer für so viele Jahre erfüllen würde, das konnte er damals nicht ahnen.

Um in Verden arbeiten zu können, nahm er täglich eine lange Autofahrt auf sich. Aus der Nähe von Hude fuhr er täglich rund 70 Kilometer zur Arbeit und wieder zurück. Manchmal verbrachte er so allein vier Stunden auf den Straßen Niedersachsens. Doch ein Wohnortwechsel kam für ihn und seine Frau nicht in Frage. Außerdem ist Grashorn passionierter Autofahrer und genoss die Stunden, die er mit dem Radioprogramm und seinen Gedanken alleine war.

Grashorn wuchs in Bremen-Nord auf. Eine Weile lang liebäugelte er mit dem Gedanken, Berufspolitiker zu werden, wie es schließlich auch sein Mitschüler Jürgen Trittin tat. Die Politik ist „eine Welt, die ihren Reiz und ihre Tücken hat“, findet Grashorn und ist doch froh, schließlich in einer anderen gelandet zu sein. Als Jugendlicher war er Schülervertreter. Später machte er seinen Zivildienst und studierte an der Universität Oldenburg Pädagogik. Als einer der ersten Studenten in seinem Fachbereich legte er an der noch jungen Uni seine Abschlussprüfung ab.

„Ich bin als Reimann gekommen und als Grashorn gegangen“, so fasst der Ruheständler, der den Nachnamen seiner Frau angenommen hatte, seine Arbeit bei der Lebenshilfe scherzhaft zusammen. Doch nicht nur der Name hat sich in der Zeit geändert. Denn die Sonderpädagogik hatte ursprünglich vor allem eine behütende und verwahrende Funktion. Die Betreuung der Lebenshilfe sollte es ermöglichen, dass Menschen mit Handicap weiter bei ihren Familien leben konnten, statt in ein Heim zu ziehen. Mit der Zeit wurden die Menschen mit Beeinträchtigung nicht nur „verwahrt“, sondern auch individuell gefördert. Sie erhielten die Chance auf Schulabschluss und Berufsausbildung. In Werkstätten wie die der Stiftung Waldheim in Landwedel können sie nun arbeiten.

Wurden die Betreuten damals noch – wenn auch mit gutem Willen – bevormundet, ist es heute ganz anders. „Inzwischen basiert alles auf dem Prinzip der Freiwilligkeit“, erklärt Grashorn. „Im Idealfall heißt das: Alles können, aber nichts müssen“, verdeutlicht ein langjähriger Wegbegleiter von Grashorn den Grundgedanken. Torsten Pickert ist heute in der Öffentlichkeitsarbeit der Lebenshilfe aktiv. In seiner Grundschulzeit bekam der Junge mit Handicap einen Zivildienstleistenden an seine Seite. „Das war damals ein Experiment.“

Unter der Leitung von Michael Grashorn gab es allerdings auch weitere Experimente und dafür mussten Vorschriften oft ein wenig flexibel ausgelegt werden. So war es 1987 nicht erlaubt, Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen in einer Gruppe gemeinsam zu betreuen. Die Lebenshilfe löste das Problem schließlich, indem sie zwei Gruppen einrichtete, die lediglich von einer Schiebetür getrennt wurden. „Die Tür stand 98 Prozent des Tages offen“, erzählt Grashorn, und den Kindern stand es frei, von einen Raum in den anderen zu gehen. Als „konzeptionelle Freiheit“ bezeichnet Grashorn diesen Coup heute. Damals wurden integrative Kindergärten noch kritisch beäugt, heute sind sie Normalität.

Aus der Zeit gefallen

Davon, jedem neuen Trend in der Pädagogik hinterherzulaufen, hält Grashorn allerdings nichts. Er setzt inzwischen gerne auf das, was sich bewährt hat. Und auch in anderen Dingen sei er durchaus ein wenig altmodisch, räumt er ein. So hatte er erst sehr spät ein Handy und konnte sich bis heute nicht so recht mit Computern anfreunden. Und so beglückte er seine Kollegen gerne mit handschriftlichen Notizen. Die hatten zwar ihren ganz eigenen Charme, waren allerdings, auch das gesteht er, nicht immer problemlos zu entziffern. „Als Chef bin ich wohl etwas aus der Zeit gefallen“, sagt Grashorn über sich.

Seinen beruflichen Erfolg verdankt er allerdings nicht nur seiner „souveränen Gelassenheit“, die er sich mit den Jahren erarbeitet hat, sondern auch seiner Frau. Die hatte beruflich Abstriche gemacht, um sich um die gemeinsamen Kinder und den Haushalt zu kümmern. Damit erfüllte sie ein Rollenbild, dass auch viele Mütter von Kindern mit Handicap lebten. „Für viele Frauen war ihr Kind ihre Lebensaufgabe“, erinnert sich Grashorn. Heute stehe für diese Eltern viel mehr die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Fokus. Das habe auch Einfluss auf die Angebote der Lebenshilfe.

„Die Welt ist unfertig“, findet der Vater zweier erwachsener Kinder. Und auch er ist noch lange nicht fertig mit ihr. Im Landesvorstand bleibe er der Lebenshilfe erhalten. Und auch in anderen Bereichen möchte er sich ehrenamtlich engagieren – dann aber näher an seinem Heimatort. Für Fragen stehe er seinen Kollegen weiterhin zur Verfügung. Doch seine Nachfolger, da ist er sicher, werden es „anders machen, aber gut oder sogar besser“.

„Ich wünsche Dir, dass du deinen Weltverbesserer-Elan behältst“, gibt Pickert Grashorn mit auf den Weg. Der war für ihn nicht nur Chef und Fürsprecher, sondern auch ein guter Freund. „Am Schluss zählt, dass das Leben sinnerfüllt ist“, findet dieser.