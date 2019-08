Die Mitglieder des Vokal- und Instrumentalorchester Le Concert Spirituel werden sich bei ihrem Auftritt im Dom in der Kirche verteilen und so ein besonderes Klangerlebnis erzeugen. (fr)

Von rechts, links, vorne und hinten beschert der Verdener Dom seinen Gästen am Freitag, 6. September, ein ganz besonderes Klangerlebnis. Das Musikfest Bremen gastiert wieder in der Allerstadt und bringt alte Bekannte mit sich. Dirigent Hervé Niquet sowie sein Vokal- und Instrumentalensemle Le Concert Spirituel waren bereits 2013 im Dom zu Gast.

Niquet ist ein Wiederentdecker. Er nimmt sich mit Vorliebe nahezu vergessener Stücke an und haucht ihnen neues Leben ein. Der Dirigent und sein 1987 gegründetes Ensemble setzen seit Jahren mit ihren Einspielungen zahlreicher neu- und wiederentdeckter Werke Maßstäbe, lobt der künstlerische Leiter des Musikfestes, Thomas Albert. Im Dom widmet sich Niquet dem Komponisten Orazio Benevolo (1605-1672) und entführt das Publikum mit dessen Monumentalmesse „Si Deus pro nobis“ und seinem „Magnificat“ in das barocke Rom.

Benevolo war einer der profiliertesten Komponisten des sogenannten römischen Kolossalbarocks, den eine weitschweifende Mehrstimmigkeit und geschickte Aufteilung der Chöre im Kirchenraum kennzeichnet, heißt es in der Ankündigung. Auf beides darf sich das Publikum freuen. Denn Sänger und Instrumentalisten werden in acht Chöre gegliedert, die sich rund um das Mittelschiff positionieren. So ergibt sich auf allen Plätzen ein opulentes Klangbild.

"Was gibt es Schöneres als den Verdener Dom für ein solches Konzert?", fragt Albert bei einem Pressetermin. Die Komplettbespielung eines solch großen Gotteshauses habe es in sich. "Die damit verbundene frappierende klangliche Auffächerung der Chor- und Instrumentalgruppen im Raum hält für das Publikum ein überwältigendes Klangerlebnis bereit. Mit dem wollte die katholische Kirche im 16. Jahrhundert Bedeutung gewinnen. Im Zuge des Konzils von Trient wurde auch festgelegt, wie katholische Kirchenmusik fortan zu klingen habe, erklärt Albert den historischen Hintergrund. "Vielstimmige Chöre, die mit weiteren Instrumenten auf verschiedenen Emporenplätzen in der Kirche verteilt wurden, sollten die Gläubigen nicht nur erbauen, sondern nachhaltig beeindrucken und in ihrem Glauben bestärken." Ein Anteil an dieser Neuausrichtung hatte auch Orazio Benevolo.

„Die Kirchen sind bei Konzerten voller als bei Gottesdiensten“, sagt Albert. Das sei auch heute noch so. Das Konzert zum 30. Musikfest Bremen sei an Opulenz kaum zu überbieten. Die Pracht des 16. Jahrhunderts spiegle sich in der musikalischen Fülle. Wichtig sei es dabei, stets langsam zu spielen, damit sich der polyfone Klang über den ganzen Raum entfalten könne. „Das geht nur in so großen Kirchen“, betont der Intendant. Subdirigenten helfen dabei, die einzelnen Chöre aufeinander abzustimmen. Der musikalischen Dramaturgie einer barocken römischen Messliturgie folgend, durchsetzt der französische Dirigent die Sätze der Messe Benevolos mit Messvertonungen von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi und Girolamo Frescobaldi.

Ein solches Programm könne ein Kirchenmusiker auf eigene Faust kaum umsetzen, erklärt Albert. Gut also, dass das Musikfest Bremen über solche Möglichkeiten verfügt. In enger Abstimmung mit der Domgemeinde werde stets über das Programm entschieden. Der September biete sich für das Konzertevent immer besonders an, da es in diesem Monat mit Blick auf die Veranstaltungen ruhiger zugeht.

Wer es im September nicht in den Dom schafft, der kann das Konzert nachträglich auch zu Hause genießen. Denn das klangvolle Ereignis wird mitgeschnitten und soll später im Radio zu hören sein.