Für den Investor Carsten Flügge war das Bauprojekt an der Ostertorstraße ursprünglich eine willkommene Herausforderung. (Björn Hake)

Wohnungen mit gehobenem Standard, ein Penthouse, eine Tiefgarage und ein kulinarischer Treffpunkt für die Menschen in Verden – diese Vision hatte der Investor Carsten Flügge für das Grundstück an der Ecke Ostertorstraße/Herrlichkeit. Tatsächlich steht dort, wo sich die Verdener einst im Café Engelhardt zu Klatsch und Tratsch trafen, inzwischen ein Neubau. Doch die Fertigstellung verzögerte sich in den vergangenen Monaten. Bereits im Dezember stellte Flügges Projektgesellschaft CF Investment Antrag auf ein Insolvenzverfahren. Nun meldet sich der Investor selbst noch einmal zu Wort.

Mit dem ehrgeizigen Bauprojekt habe er ohne es zu wissen „in ein Wespennest gestochen“, wie es der aus Verden stammende Flügge nennt. Denn auch andere seien daran interessiert gewesen, auf dem Grundstück ein ähnliches Projekt zu realisieren. Dass Flügge schließlich die Nase vorn hatte, hatte laut ihm Neid und Missgunst zur Folge. Dass das Vorhaben außergewöhnlich und nicht ganz so leicht umsetzbar war, habe ihn besonders gereizt. „Eigentlich ein unmögliches Projekt“, sagt er heute, dennoch ein Herzensprojekt.

Es ist nicht das erste Gebäude, das der inzwischen in Weyhe lebende Investor in Verden verwirklicht hat. Auch den Neubau an der Domstraße 16 hat er zu verantworten. „Das war mein drittes Projekt“, erzählt er. „2011 habe ich mich gegründet.“ Damals entstand die Firma, die im Namen seine Initialen trägt, und der gelernte Bürokaufmann begann sein neues Leben als selbstständiger Unternehmer. Was er kann, macht er selbst. Nicht, weil er nicht delegieren könne, sondern weil er seinem Gespür folge und häufig ungewöhnliche Vorstellungen habe. „Ich habe einen gewissen Anspruch, da meine Geschäfte so speziell sind“, erklärt er. „Meine Geschäftspartner müssen meine Vision sehen können.“ Seine Maxime: konstant lernen und wachsen.

Als 2014 das Grundstück um das frühere Café Engelhardt zum Verkauf stand, schlug Flügge zu. „Über zig Jahre haben Menschen versucht, die Gegend zu beleben“, geklappt habe das allerdings nicht. Er wollte das ändern. Schicke Wohnungen, Büroräume und Gastronomie sollte das Grundstück an der Ostertorstraße schließlich beherbergen. Mit einem Restaurant im Erdgeschoss wollte Flügge beruflich neue Wege gehen. Einer modernen Bar, abwechslungsreiche Gerichte, eine Bühne für musikalische Gäste und eine gemütlichen Lounge sollten das Restaurant zu einem neuen Anziehungspunkt in Verden machen. Bis zu 15 Arbeitsplätze wären dadurch entstanden, erklärt Flügge. Erste Mitarbeiter hatte er bereits angeworben, als das Projekt zum Stillstand kam.

Die Gründe dafür, warum Flügges Vorhaben nicht wie geplant aufging, sind vielfältig. So machte unter anderem die Planung der Tiefgarage Probleme. Denn eine Rampe ließ sich aufgrund der engen Verhältnisse nicht umsetzen. Stattdessen musste ein Autolift her. Fehlplanungen der beauftragten Architekten hätten zudem für Spannungen und auch für Verzögerungen gesorgt, erzählt Flügge. Durch das Versetzen von Säulen in der Tiefgarage fielen zudem Stellflächen weg. Die verschiedenen Unwägbarkeiten hatten letztlich eine Baukostensteigerung von zehn Prozent zur Folge. Allein die fehlerhafte Planung der Architekten habe 300 000 Euro gekostet, sagt Flügge. Weitere Verzögerungen ergaben sich bei der Vermarktung der Wohnungen, die zunächst die Volksbank übernommen hatte. Schließlich entschied sich Flügge, selbst nach künftigen Eigentümern zu suchen. „Ich verkaufe den Menschen nicht nur Steine“, sagt er. Es sei wichtig, den Interessierten eine ganz eigene Wohnung zu verkaufen und auch mit Blick auf die Raumaufteilung flexibel zu sein.

Zu den Planungsfehlern, den Verzögerungen und anderen unerwarteten Herausforderungen kam auch noch die Insolvenz eines Bauunternehmers. Es folgten lange Verhandlungen mit der Volksbank über die weitere Finanzierung. 6,8 Millionen wollte die Bank schließlich zur Verfügung stellen, 200 000 Euro mehr wären laut Flügge nötig gewesen, um das Projekt zu beenden. Am Ende blieb ihm nur die Insolvenz.

„Die Insolvenz ist nicht das Problem, sondern die Lösung“, sagt er. Wie ein Kapitän sei er bis zum Ende an Deck geblieben und mit wachsamen Augen direkt durch das Unwetter hindurch gefahren. Eine Verwertungsvereinbarung mit der Volksbank Verden lieferte schließlich die finanzielle Basis für den Projektabschluss. Die Volksbank Verden wollte sich zu dem Bauprojekt nicht äußern.

Für CF Investment gehe der Weg nicht weiter, doch für sich selbst werde es neue Wege geben, ist Flügge überzeugt. Mit seinen Erfahrungen möchte er anderen Unternehmern Mut machen und beratend tätig sein.