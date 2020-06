Auf den Schulhöfen beider Gymnasien sind den Lerngruppen bestimmte Bereiche zugeordnet. Dadurch sollen Kontakte untereinander vermieden werden. (Björn Hake)

Der Schulbetrieb in den Verdener Gymnasien läuft seit einigen Wochen wieder, aber er ist für Schüler und Lehrer mit erheblichen Auflagen verbunden. So führt der erste Weg in den Verdener Gymnasien zur nächsten Waschgelegenheit. Hände waschen ist Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung hingegen freiwillig. Nach dem Stufenplan des Niedersächsischen Kultusministeriums sind die meisten Jahrgänge nach und nach wieder in die Gymnasien zurückgekehrt. „Das hat gut funktioniert“, sagt Petra Sehrt, Direktorin des Gymnasiums am Wall (GaW). Der zwölfte Jahrgang sei am 11. Mai wieder in die Schule gekommen, die fünften und sechsten Klassen setzen am kommenden Montag, 15. Juni, den Schlusspunkt.

Auch im Domgymnasium (DoG) lobt das Direktorium den Stufenplan, allerdings wurde er etwas abgewandelt, um wegen der Enge des alten Bauwerks für mehr Sicherheit und Abstand zu sorgen. „Wir haben pro Woche nur einen Jahrgang in die Schule zurückgeholt, in anderen Einrichtungen waren es überwiegend zwei“, sagt Direktorin Dorothea Blume. Damit habe die Schule gute Erfahrungen gemacht, denn die Schüler hätten wegen der Auflagen und Gebote viele Dinge zu beachten. „Die neuen Schüler können sich von den anderen viel abgucken“, erzählt Blume.

Aus Gründen der Sicherheit wurde in beiden Einrichtungen jede Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt. Im GaW besteht jede Gruppe aus höchstens 15 Schülerinnen und Schülern, im DoG ist es vergleichbar. „Die beiden Gruppen wechseln sich mit dem Unterricht in der Schule und zu Hause ab“, erklärt Petra Sehrt das Prinzip. Dadurch ließen sich mögliche Infektionsketten leichter nachverfolgen. Den Lehrstoff zu vermitteln, dauere dadurch teilweise länger. Jeder Schüler müsse aber individuell betrachtet werden. „Es gibt leistungsstarke Schüler, die die Quarantäne genutzt haben, um in die Tiefen des Lernstoffs einzudringen. Andere brauchen im sogenannten Homeschooling mehr Unterstützung durch die Lehrer.“

Besonders die jüngeren Schülerinnen und Schüler hätten unter der Isolation gelitten, hat Sehrt erfahren. „Anfangs waren alle ganz euphorisch wegen des Online-Unterrichts, das hat aber nachgelassen“, sagt Sehrt. Da es mittlerweile mehr Gesprächsbedarf vonseiten der Schüler gebe, habe das Kollegium feste Telefon-Sprechzeiten eingerichtet. Denn auch bei den älteren Schülern gebe es Austauschbedarf. „Die stehen ein Jahr vor dem Abitur und wollen wissen, wie es weitergeht. Da ist noch vieles unklar“, so die Schulleiterin.

Anders als im GaW haben im DoG in diesem Frühjahr Abiturprüfungen stattgefunden. „Das sind insgesamt 47 Prüflinge, die aus den Landkreisen Verden, Syke, Rotenburg und Nienburg kommen“, sagt Michael Spöring, stellvertretender Direktor. Zwar gibt es wegen der Umstellung von G8 auf G9 keinen Abiturjahrgang, Schulwechsler, Wiederholer und ähnliche Fälle wurden aber zusammengefasst und am DoG geprüft.

Beide Schulen setzen beim Schutz vor Infektionen neben der Aufteilung in feste Lerngruppen vor allem auf Abstandsregelungen von mindestens 1,5 Metern. „Bei uns kommen die Schüler gar nicht alleine ins Gebäude“, sagt Dorothea Blume. Jeder Lehrer habe permanent Pausenaufsicht und achte auf die Einhaltung der Abstände – keine einfache Aufgabe bei alleine fünf Treppenhäusern. „Wir haben jedem Raum einen Weg zugeordnet, damit sich Schülergruppen nicht kreuzen“, erklärt Blume. Auf dem Pausenhof sind den Schülergruppen Aufenthaltsbereiche zugeordnet, wo sie auf ihren Unterricht warten müssen. Um den Gang zur Toilette zu entzerren, hat die Schule die Turnhalle komplett geöffnet, wo die Schüler die Sanitäranlagen zusätzlich nutzen können.

Auch im GaW werden die Lerngruppen auf dem Schulhof räumlich getrennt. „Das ist schon seltsam“, beschreibt Petra Sehrt ihr Empfinden dazu. Dazu können die Schüler das Gebäude nur durch einen bestimmten Eingang betreten, dazu sind die Flure sämtlich zu einem Einbahnstraßensystem umfunktioniert. Da sich die Schülerzahlen während der Lockerung jede Woche ändern, müssen die Koordinatoren jede Woche einen neuen Stunden- und Raumplan erstellen. „Momentan überlegen wir, wie wir alle Schüler unterbringen. Wenn alle da sind, sind unsere Raumkapazitäten erschöpft“, sagt Petra Sehrt. Sind alle Jahrgänge zurückgekehrt, werden im GaW insgesamt etwa 1200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet – etwa die Hälfte hält sich zeitgleich unter den Corona-Auflagen im Schulgebäude auf. Auch im DoG sind es etwa 1200. Von denen werden 450 im Domgymnasium unterrichtet, etwa 160 in der Außenstelle Pestalozzischule, die anderen im Homeschooling.

Während der Sportunterricht im DoG komplett ausfällt, findet am GaW unter Auflagen zumindest die Vorbereitung auf das Sportabitur im nächsten Jahr statt. „Das ist auch ganz viel Theorie“, erklärt Petra Sehrt. Die Arbeitsgemeinschaften, auch Musik und Theater, fallen am GaW aus, auch die Sommerkonzerte finden nicht statt. Die Bigband am DoG hat laut Spöring angefangen ihre instrumentalen Stimmen zu Hause einzuspielen. Aufführungen hingegen sind gestrichen.