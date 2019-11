Prunkvoll: Die Krone der britischen Queen ­Elisabeth. (M. Crabtree/DPA)

Frau von Schmettow, wie rede ich Sie eigentlich richtig an?

Leontine von Schmettow: In meinem Pass steht zwar Gräfin, das ist normaler Bestandteil des Namens und kein Titel, aber ich nenne mich normalerweise einfach nur Frau von Schmettow. Ein Adelstitel kann auch Hürden aufbauen.

Wir sind nach der Pensionierung meines Vaters hergezogen. Mein Vater hatte immer schon einen sehr engen Bezug zu Verden. Er war ja Schirmherr des hiesigen Reitvereins Graf von Schmettow.

Das stimmt. Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, Isabell Werth, ist übrigens ein Kind des Vereins Graf von Schmettow in Eversael.

Aber ja. Leider nur für ein Jahr, von 1978 bis 1979. Danach habe ich das Internat Louisenlund in Schleswig-Holstein besucht. Das Domgymnasium ist eine total schöne Schule. Ich mochte sie immer sehr gerne und habe gerade neulich mit der Tochter einer früheren Mitschülerin darüber geredet.

„Fräulein“ von Schmettow ... das waren noch andere Zeiten. Ich erinnere mich sehr gerne an die sieben spannenden Wochen, einfach eine super Zeit. Die Verdener Nachrichten gehören zu meinen schönsten beruflichen Stationen.

Weil ich sofort alles machen durfte und querbeet über alle Themen schreiben konnte. Es tut einfach gut, wenn direkt nach der Schule so ein großes Vertrauen in einen gesetzt wird und einem das Gefühl vermittelt wird: „Die kann man losschicken“.

Ich habe ihm einfach meine Idee vorgestellt und er war sofort begeistert. Er kannte mich nicht und ich ihn nur aus dem Fernsehen.

Ich hatte nur ganz wenig Kamera-Erfahrung, aber es ist gut gegangen.

Zum Beispiel heute Nachmittag bei „Mein Nachmittag“ im NDR. Dort berichte ich alle 14 Tage aus den Königshäusern.

Und am Sonnabend, 30. November, läuft im NDR Fernsehen eine große 90-minütige Dokumentation über das Personal der Royals …Genau, es ist ein Blick hinter die Palastfassaden. „Im Dienste ihrer Majestät“ beginnt am Sonnabend um 20.15.

Spannende Porträts von Angestellten am Hof und exklusive Einblicke in das Leben des Palastpersonals. Wir haben überwiegend in Großbritannien gedreht, waren aber auch in Dänemark und Schweden zu Gast.

Sehr beeindruckt hat mich ein älteres Ehepaar aus Sachsen. Sie stellen schon seit Jahrzehnten in Handarbeit die Seidenblumen für die Hüte der Queen her und reisen zwei Mal im Jahr mit 30 Pappkartons voller Seidenblumen nach London.

Genauso läuft es.

Neben dem Hundeflüsterer, der sich um das Wohlbefinden der Corgies kümmert, auch einen Swan Marker, der nur für die königlichen Schwäne da ist. Und dann gibt es dort noch den Clockmaker, der geschlagene 16 Stunden benötigt, um die insgesamt 450 Uhren auf Windsor Castle von Sommer- auf Winterzeit umzustellen.

Vor allen Dingen Loyalität und Diskretion. Außerdem müssen Sie eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben und bei Indiskretionen mindestens 290 000 Euro Strafe bezahlen. Viele Angestellte wohnen zwar im Schloss und werden dort auch beköstigt, aber darüber hinaus fällt das Gehalt eher schmal aus. Vielleicht ist das auch ein gewisser Garant für Loyalität, wenn man nicht nur wegen des Geldes arbeitet, sondern aus Faszination für das Königshaus.

Auf die Hochzeit von Beatrice von York, der Tochter von Prinz Andrew und Fergie. Ansonsten sind die Trauungen in der 1a-Liga der jungen Generation erst einmal durch. Da viele regierende Monarchen schon älter sind, gibt es vermutlich in den nächsten Jahren einige Inthronisierungen. Die Queen ist mittlerweile 93 Jahre alt und auch Königin Margrethe von Dänemark wird nächstes Jahr schon 80.

König Felipe von Spanien tut zwar viel Gutes, er hat aber mit der instabilen politischen Lage in Spanien zu kämpfen. Für die Abschaffung der Monarchie bedarf es heute keine Revolution mehr, sondern lediglich eines mehrheitlichen Votums. Das belgische Königspaar ist bei uns einfach nicht so präsent wie König Willem-Alexander und seine Maxima. Dass eine Frau wie sie in das Königshaus hineingeschneit ist, hat der niederländischen Monarchie unglaublich gut getan.

Zur Person

Leontine Gräfin von Schmettow

hat früher das Domgymnasium besucht und hat anschließend bei den Verdener Nachrichten ein Praktikum gemacht. Sie zählt heute zu den bekanntesten Adelsexpertinnen Deutschlands und ist am Sonnabend, 30. November, zur besten Sendezeit mit einer Dokumentation über das Leben des Palastpersonals im Fernsehen zu sehen.