Kurz vor 14 Uhr ist bei der Polizei Verden am Sonntagmittag ein Einbruchsalarm aus dem Neubau des Verdener Rathauses eingegangen. Als Beamte mit einem Verantwortlichen der Stadt Verden das Foyer betraten, trafen sie zwei Männer an, die offenbar eingebrochen waren und beim Erblicken der Polizisten sofort die Flucht ergriffen. Nach einer kurzen Verfolgung durch die Verdener Innenstadt konnten die Einbrecher in der Nähe ihres Fahrzeuges festgenommen werden. Bei der spezialisierten Tatortaufnahme und Suchmaßnahmen wurden diverse Werkzeuge aufgefunden. Die beiden Männer im Alter von 35 und 40 Jahren sind polnischer Herkunft. Im Verdener Rathaus dürften sie diesmal nach Angaben der Polizei keine Beute gemacht haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern allerdings noch an.