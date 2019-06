Tragen die Domweih sicher zu Grabe: Petra Schnedler (v.l.), Bianca Bormann und Stefanie Bührig. (Björn Hake)

In den Vorständen und Aufsichtsräten ist der Frauenanteil immer noch sehr gering. In der Beerdigungsgesellschaft der Verdener Domweih sieht es dagegen schon deutlich besser aus. „Von unseren 24 Mitgliedern sind tatsächlich neun Frauen“, erzählt der langjährige Vorstand Hans-Joachim Rauba voller Stolz.

Wenn sich der Trauerzug an diesem Donnerstagabend, 6. Juni, um kurz vor Mitternacht in Richtung kleine Brücke (Südbrücke) in Bewegung setzt, sind die Damen natürlich wieder ganz vorne mit dabei. Während die Beerdigungsgemeinschaft am letzten Tag der Domweih feierlich ihre insgesamt 42. Beisetzung zelebriert, ist es für Stefanie Bührig erst die zweite. „Ich bin seit vergangenem Jahr mit dabei“, erzählt die Frau mit dem Chapeau Claque. Als waschechtes Verdener Kindl wollte sie natürlich schon immer ein Teil der traditionsreichen Beerdigungsgemeinschaft werden. „Ich habe mich ganz einfach dafür beworben“, erzählt die Verdenerin mit leuchtenden Augen. Vorsitzender Franz-Josef Jurdzik und seine ehrenamtlichen „Bestatterinen“ und „Bestatter“ haben die Aspirantin dann ganz einfach bei einer internen Veranstaltung – beim Kohlessen – genauer unter die Lupe genommen. „Wir haben uns gegenseitig beschnuppert und geschaut, ob es auch menschlich passt“, erinnert sich Rauba. Und das passte es, und wie. Nachdem die Beerdigungsgesellschaft der Verdener Domweih also ganz offiziell Bührigs Mitgliedsantrag angenommen hatte, konnte sie sich also fortan mit der doch so typischen schwarz-weißen Montur eindecken. „Der Zylinder ist ein Familienerbstück“, freut sich Stefanie Bührig. Es sei schon ein bewegendes Erlebnis gewesen, als sich im vergangenen Jahr – bei ihrer ersten Domweih-Beerdigung – auf einmal hunderte Menschen dem Trauerzug angeschlossen hätten.

Angeführt wird der Zug traditionell vom Pastor und den Musikern, gefolgt vom blumengeschmückten Holzsarg. „Die Domweih wird würdevoll beerdigt“, betont Rauba, so wie es sich nun einmal für eine fünfte Jahreszeit gehöre. Petra Schnedler gehört schon fast zum Inventar. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hält sie der Beerdigungsgemeinschaft nun schon die Treue. Sie schwört auf die gute Gemeinschaft untereinander und setzt Jahr für Jahr immer wieder gerne den Zylinderhut am letzten Domweih-Abend auf. Genauso wie Petra Schnedler stammen viele Mitglieder der Beerdigungsgemeinschaft aus Bendingbostel. Bianca Bormann feiert in diesem Jahr ihre zehnjährige Mitgliedschaft in der munteren Jurdzik-Truppe. „Mein Mann ist schon ein Jahr länger dabei. Ich wollte nicht mehr bloß das Anhängsel sein, sondern auch selber mitmachen“, erzählt sie. Bereut habe sie es nie, jede Beerdigung mache schließlich einen „Mordsspaß“. Rauba ergänzt, dass es aber auch immer wieder ziemlich anstrengend sei, die ganze Zeit über die Marktmeile zu laufen. „Zum Glück fahren wir den Sarg jetzt mit dem Auto an die Aller und müssen ihn nicht mehr schleppen. Früher hatte ich spätestens an der Ecke Herrlichkeit Muskelkater“, ulkt Jurdzik. Der Anekdote nach soll die Domweih Anfang der 1950er-Jahre sogar einmal in einer Apfelsinenkiste beigesetzt worden sein.

Bei den Herren und Damen in Schwarz handelt es sich um keinen eingetragenen Verein, sondern vielmehr um einen lockeren Zusammenschluss, der jährliche Rituale wie Kohl- und Spargeltouren pflegt, und selbst eine Jahreshauptversammlung zum Abschluss des jeweiligen Domweih-Jahres abhält. Selbst die strenge Kleiderordnung ist in der Satzung der Beerdigungsgemeinschaft strengstens festgezurrt.

Weil die Beerdigungsgemeinschaft der Verdener Domweih Verstärkung sucht, können sich Anwärter und natürlich gerne auch Anwärterinnen dafür telefonisch bei Vorstand Hans-Joachim Rauba unter 01 51 / 50 50 15 61 bewerben. Oder sie verwandeln ganz einfach einen Bierdeckel in einen „Aufnahmeantrag“, so wie es schon öfter geschehen ist.