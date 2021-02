Kümmert sich um Pflege- und Adoptivkinder im Landkreis Verden: Matthias Westerholt arbeitet im Vorstand des Vereins Pivke. (FOCKE STRANGMANN)

Matthias Westerholt: „Zu Beginn der Pandemie bin ich noch ganz nett und aufgeregt durch diese schwere Zeit gekommen. Mittlerweile bin ich jedoch genervt. Man schleppt sich durch und hofft, dass es bald vorbei ist. Inzwischen schleicht sich aber auch vermehrt die Angst ein, selbst an dem Virus zu erkranken“.

„Ich habe sowohl im privaten Umfeld als auch in meinem Beruf als Anwalt sehr viel mit Pflegekindern zu tun. Seit nunmehr 20 Jahren bin ich als Rechtsanwalt in dem Bereich der Pflegekinder und -familien tätig. Mein Geschäftsfeld hat sich dadurch auf diesen Bereich fokussiert. Jedoch meide ich den Begriff des Pflegekindes so gut wie es nur geht. Dagegen nenne ich die Mädchen und Jungen, Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können. Oft hat der Begriff Pflegekind etwas Stigmatisierendes. Sie werden häufig in Schubladen gesteckt – aber letzten Endes sind es ganz normale Kinder. Durch meine beruflichen Tätigkeiten bin ich damals auf den Verein Pivke aufmerksam geworden. Da die Entwicklung des Vereins stagnierte, war meine Intention, dass etwas getan werden muss. Andreas Böhrs und ich sind seit Anfang an dabei und arbeiten seitdem in unterschiedlichen Besetzungen im Verein, der sich in den vergangenen Jahren sehr entwickelt hat“.

„Die Adoptiv- und Pflegeeltern müssen die besonderen Herausforderungen, die Pflege- und Adoptivkinder mitbringen, meistern. Viele Eltern sind erstaunt, was es bedeutet, wenn Kinder bereits traumatische Erfahrungen erlebt haben. Es ist eine harte Arbeit, die seelische Belastung zu akzeptieren. Dabei unterschätzen viele Eltern auch, was es letztlich heißt, sich um ein Pflegekind zu kümmern. Dies ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Oft ist es auch ratsam, nicht alles aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Obwohl die nötige Liebe zu geben, immer wichtig ist. Man muss ein traumatisiertes Kind auf eine bestimmte Weise behandeln. Dabei kann man viel erreichen, wenn man es richtig angeht“.

„Die Pflegeeltern müssen akzeptieren, dass das Kind leibliche Eltern hat, die eine Bedeutung für das Kind haben und gegebenenfalls auch Ansprüche stellen. Hierbei gibt es einerseits die Sorte von leiblichen Eltern, die viel Theater machen und einen selbst sowie das Kind stressen, andererseits aber auch Eltern, mit denen man gut reden kann. Dabei spielt das Jugendamt eine ganz große Rolle. Die Fachbehörde ist wichtig, um eine vernünftige Basis der Zusammenarbeit zu finden. Aufgrund dessen, dass Pflegekinder aus der leiblichen Familie herausgenommen werden und in einer neuen Familie unterkommen, verändert sich das Umfeld der Kinder stark. Umso wichtiger ist es, dass Pflegeeltern Sicherheit verkörpern. Denn oftmals, wenn es Probleme zwischen leiblichen und Pflegeeltern gibt, prasseln zwei Seiten auf die Kinder ein, was zu neuen Problem führt und große Unsicherheit entsteht. Es gibt natürlich auch Kinder, die zu ihren leiblichen Eltern keinen Kontakt haben wollen“.

„Man kann hierbei über alles streiten. Letztlich gibt es kein Alter, in dem ein Kind selbst entscheiden darf – solange es keine 18 Jahre alt ist – dass es die leiblichen Eltern nicht sehen will oder darf. Bis zur Volljährigkeit entscheiden das andere. Doch je älter Kinder werden, umso mehr bilden diese eine eigene Meinung und verschaffen sich Klarheit, was sie wollen. Jedoch kenne ich auch einen Fall, bei dem das Kind 17 Jahre alt war und gezwungen wurde, Umgang mit seinen leiblichen Eltern zu haben. Deswegen ist es auch nicht selten, dass Kinder weglaufen, um dem Ganzen zu entgehen“.

„Letztlich haben die Kinder, die wir vertreten, dieselben Probleme wie Kinder in leiblichen Familien. Jedoch kommt bei den Pflege- und Adoptivkindern immer ein bestimmter Grund hinzu, warum diese nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern leben. Beispielsweise wegen Missbrauchs, Vernachlässigung oder Misshandlung. Andere Gründe sind, wenn die leiblichen Eltern psychisch erkrankt sind oder Alkoholprobleme haben. Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) spielt bei der gesamten Thematik eine große Rolle. Sprich, wenn die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol oder Drogen genommen hat. Dies hat zur Folge, dass viele der Mädchen und Jungen minderentwickelt sind. Was diesen Kindern angetan wird, ist ganz furchtbar. Zusätzlich dazu müssen sich die Mädchen und Jungen mit der Thematik auseinandersetzen, dass sie sowohl Herkunfts- als auch soziale Eltern haben. Das sind nur ein paar Probleme bei den Pflege-und Adoptivkindern, die zu den alltäglichen normalen Herausfordrungen hinzukommen und die sie mit sich rumschleppen. Deshalb gehen viele der Pflege- und Adoptivkinder zur Traumatherapie, um die Geschehnisse zu verarbeiten“.

„In Deutschland haben rund zwölf Prozent aller Kinder eine seelische Störung. Dagegen bewegen wir uns bei Pflegekindern im Bereich um die 80 Prozent, die ein seelisches Problem, Bindungsstörungen oder ähnliches aufweisen. Deswegen kommt es häufig dazu, dass viele der Kinder ihre Pflegemutter schlagen. Jedoch hat das meistens nichts mit der Pflegemutter an sich zu tun, sondern ist auf die erlittenen Misshandlungen in der Vergangenheit durch die leiblichen Eltern zurückzuführen. Der Ärger und die Angst des Kindes übertragen sich dann unabsichtlich auf die Pflegemutter“.

„Dies muss man strikt trennen. Gerade beruflich habe ich mit ganzen harten Fällen zu tun. Jedoch muss ich zugeben, dass es nicht immer gelingt, dies zu trennen oder auszublenden. Je länger ich dabei bin, umso schwieriger fällt es mir. Die Schicksale und Erlebnisse der Kinder gehen einem sehr nahe“.

„Der Verein hat die Aufgabe, die jeweiligen Eltern zu beraten, zu vermitteln und zu unterstützen. Der Verein ist sozusagen eine Interessensvertretung der Familien im Landkreis Verden. Neben der Lobbyarbeit helfen wir, wo es nur geht. Aus diesem Grund haben wir auch zwei Psychologinnen, die auf freiberuflicher Basis arbeiten. Diese leiten Gesprächsgruppen und bieten auch individuelle Beratungen an. Die finanzielle Förderung übernimmt der Landkreis. Konzeptionell gesehen ist es so, dass wir auch eine gewisse Eigenbeteiligung haben. Es ist uns wichtig hervorzuheben, dass wir unabhängig vom Jugendamt in Verden arbeiten. Unser Verein hat derzeit 54 Mitgliedsfamilien, die mindestens ein Pflege- oder Adoptivkind haben und betreut werden“.

„Dies ist von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich. Manche geben einer Familie lediglich ein Kind, andere bekommen drei und dann ist Ende. Ich persönlich kenne im Landkreis Verden keine Familie, die mehr als drei Pflege- oder Adoptivkinder hat. In Rotenburg gab es einmal eine Familie, die hatte insgesamt sieben. Hier wird noch einmal besonders deutlich, wie hochgradig unterschiedlich alles geregelt ist“.

„Wir haben über 300 Medien angeschafft und der Stadtbibliothek geschenkt. Die zur Verfügung gestellten Bücher mit Themen für Pflege- und Adoptivkinder können dann ganz normal bei der Bibliothek ausgeliehen werden. Dazu zählen Ratgeber, Biografien sowie Kinderbücher. Um genau zu sein, besteht die Kooperation seit nunmehr fünf Jahren. Die Zusammenarbeit mit der Achimer Bibliothek läuft super. Jedes Jahr bekommen wir eine Rückmeldung, wie viele unserer Bücher binnen eines Jahres ausgeliehen wurden. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 130“.

„Ja, es gibt viele Kinderbücher, die sich mit der Thematik Adoption und Pflegekinder befassen, die mehrmals im Jahr ausgeliehen werden. Mit Hilfe der Bücher soll betroffenen Kindern zum Beispiel bei- und nahegebracht werden, dass sie leibliche Eltern haben. Damit sollte man nicht allzu lange warten“.

„Adoptiv- oder Pflegeeltern sollten ihr Kind spätestens mit sechs Jahren darüber aufklären und Gespräche führen, dass es leibliche Eltern hat. Natürlich haben wir auch mit Pflegekindern zu tun, die längst das sechste Lebensjahr vollendet haben. Von der Geburt an bis hin zum 18. Lebensjahr ist alles dabei – auch Kinder, die über 18 Jahre alt sind und in Pflegefamilien leben. Je früher ein Kind in einer Pflegefamilie ist, desto weniger Schlimmes hat es erlebt. Auch hier im Landkreis Verden werden derzeit immer wieder Eltern gesucht, die ein Pflegekind aufnehmen möchten. Es ist zwar eine große Herausforderung für alle Beteiligten – doch es ist letztlich toll, mit Kindern zusammenzuleben und diese aufwachsen zu sehen. Wer Interesse hat, kann sich mit dem Jugendamt in Verbindung setzen“.

„Genau. Alle Interessierten müssen einen 26-stündigen Kursus belegen, bei dem viele Themen beleuchtet werden. Beispielsweise der richtige Umgang mit den Kindern. Unser Verein gibt dazu Auskunft und begleitet diesen Kursus. Dabei beleuchtet das Jugendamt auch das Alter der möglichen Eltern, den beruflichen Hintergrund und vieles mehr. Auch die Erlebnisse der Kinder werden dabei berücksichtigt. Zum Beispiel werden Mädchen, die sexuell missbraucht wurden, oft an Alleinerziehende vermittelt oder an gleichgeschlechtliche Paare“.

Zur Person

Matthias Westerholt

Der 57-jährige Rechtsanwalt lebt gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Söhnen (zwölf und vierzehn Jahre alt) in der Gemeinde Oyten. Neben seinem Engagement im Verein Pivke ist Westerholt auch 2. Vorsitzender des Fördervereins der Kreismusikschule des Landkreises Verden und engagiert sich beim Verein Fluchtraum Bremen.