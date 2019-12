Der Pianist Artem Yasynskyy wusste in der Verdener Stadthalle zu überzeugen. (Björn Hake)

Freudiges Wiedersehen mit einer musi­kalischen Urgewalt: Mit Werken von C. P. E. Bach, Beethoven, Mozart und Schubert riss der Bremer Meisterpianist Artem Yasynskyy das Publikum im kleinen Saal der Ver­dener Stadthalle vom Hocker. Zum dritten Mal war er auf Einladung des Vereins Verdener Kulturflügel zu Gast, und dass sein Konzert wieder etwas ganz Besonderes sein würde, stand für seine Freunde und Fans schon im Voraus fest.

Vollendete Virtuosität und be­geisternde Brillanz verbinden sich bei dem ukrainischen Klangzauberer mit überbordender Energie und Inspiration. Mit diesen Zutaten wird jede Interpreta­tion zu einem musikalischen Aha-Erleb­nis. Die Sonate in d-Moll Wq 69 kompo­nierte der berühmteste Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel für das Cembalo. Dass er mit dieser Musik schon kräftig an die Pforte zur Klassik schlug, wurde am Flügel überdeutlich. Großartig ließ Ya­synskyy den Kontrast zwischen der ba­rocken Ornamentik und der überaus mo­dernen Harmonik transparent werden. Mit äußerster Präzision formte er schimmernde Perlenketten von Trillern, die federleicht im Raum schwebten. Dem strahlenden Allegro folgte ein in­tellektuelles, ernstes Andante, dessen ständige überraschende Harmoniewech­sel Yasynskyy den Hörern in beeindru­ckender Transparenz aufblätterte. Mit einer Fülle phantasiereicher Variationen, in rasante Arpeggien-Läufe und innova­tive Harmonik gefasst, vernahm man den Bach-Sohn im Finale noch einmal von einer unerhört modernen Seite.

Abenteuerliche Einfälle

Verspielt und federleicht präsentierte sich das Variationswerk „Ah, vous dirai-je, Maman“ von Mozart, in dem eine ganz einfache, volkstümliche Schäfer-Weise durch abenteuerlichste Einfälle ausgeschmückt wird. Das ist eine bunte, quirlige Musik, die sich ei­nen Spaß daraus macht, mit allen Re­gistern der Empfindung, der Harmonik und der Rhythmik zu spielen. Da schreitet die kleine unschuldige Melodiefigur über brodelndem Bassgetümmel; da wird sie durchbrochen wie ein buntes Mosaik und kunstvoll neu zusammengefügt; da lässt eine Moll-Variation das kleine Liedchen seufzen vor Liebesweh – all das mit so augenzwinkerndem Humor, dass das Lächeln danach noch lange auf den Gesichtern des Publikums liegen blieb.

Beethovens letzte Klaviersonate in c-Moll op. 111 ist ein Monument seines Genies. Der macht­volle Maestoso-Auftakt, das tas­tende Zögern in herzzerreißenden Disso­nanzen, das ungebärdige Grollen der Bässe – Yasynskyy verstand es, Klänge aus dem edlen Instrument zu locken, von denen man zuvor kaum wusste, dass es sie gab. Zwischen den sich überlagern­den Stimm-Ebenen meißelte er die Konturen in größter Schärfe heraus. In seinem letzten Werk dieser Gattung überschreitet Beethoven, längst vollstän­dig ertaubt, die Grenzen alles bisher Da­gewesenen. Das ist große Musik, für de­ren Interpretation es musikalischer Größe bedarf. Berückende Schönheit, ly­rische Empfindsamkeit und krasser inne­rer Abgrund – dem jungen Meister gelang die Quadratur des Kreises mit äußers­ter Bescheidenheit, ohne große Geste. Auch den zwanzig-minütigen Adagio-Variations­satz gestal­tete er so spannend, dass die Musik zu schweben begann und die Zuhörer auf eine Reise in das Innerste führte. In viel­fach geschliffenen Arpeggien aus dia­mantenem Glockenklang entlockte Ya­synskyy noch der obersten Oktave so kraftvoll leuchtende Klänge, dass man von ihrem Zauber gebannt war.

Nach der Pause fügte Yasynskyy dem Programm noch die heitere Mozart-So­nate in B-Dur, KV 281 hinzu – mit Si­cherheit die kostbarste Dreingabe, die ein „Black Friday“ jemals bieten könnte. „Typisch Mozart“ verströmten sich ein überbordend ausgelassenes Allegro und ein zärtliches Andante Amoroso, bevor das spannende Gavotte-Rondo mit gro­ßer Heiterkeit schloss und das Publikum nach der Beethoven-Granate der ersten Hälfte wieder auf die heitere Seite zurückbrachte. So blieb es auch mit den Schubert-Impromptus 2-4 D 899. Diese visionäre Musik des Frühromantikers nimmt zugleich alles Virtuose wie auch alles Lyrische späterer romantischer Meister schon voraus. Selbst wer seinen Chopin aus dem Effeff beherrscht, muss sich beim 2. Impromptu in Es-Dur sehr warm anziehen. Yasynskyy meisterte es in atemberaubender Präzision – so leicht wie der Schmetterling seinen Flügel­schlag. Das As-Dur-Allegretto, das auf das zärtlich-lyrische Andante folgte, raubte den Hörern mir seinen halsbrecherischen Arpeggio-Kas­kaden ein letztes Mal den Atem. Der lange, begeisterte Applaus lockte noch zwei Scarlatti-Sonaten als Zugabe her­vor, mit denen der so randvoll gepackte und dabei so kurzweilige Konzertabend klangprächtig endete.