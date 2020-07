Immer auf der Suche nach neuen Eissorten: Inhaber Igor De Martin. (FOCKE STRANGMANN)

Das Eiscafé de Martin genießt in Verden und umzu ein hohes Ansehen. Auch die Gastronomie-Bewertungen im Internet überschlagen sich förmlich mit lobenden Worten für die teilweise ausgefallenen Eissorten. Inhaber Igor de Martin setzt dabei nach eigenen Angaben vor allem auf regionale und saisonale Produkte. Auch inmitten der Corona-Pandemie will er sich und seinem Team treu bleiben und tüftelt stets an neuen Geschmacksideen.

„Kreativität steht an erster Stelle. Als eingespieltes Team versuchen wir dann gemeinsam, die einzelnen Punkte abzuarbeiten und am Ende den Kunden ein astreines Ergebnis zu präsentieren“, erklärt Igor De Martin. Der 38-Jährige, der das Eiscafé am Blumenwisch bereits in zweiter Generation leitet, scheut sich dabei auch nicht vor ausgefallenen Ideen. So besitzt in diesem Jahr die Eissorte Lachs-Basilikum einen festen Platz unter den zahlreichen Eiscreme-Varianten. Was im ersten Moment ein wenig befremdlich klingt, ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. „Auch diese Sorte geht bei uns regelmäßig über die Theke. Unsere Kunden wollen neue Produkte sofort ausprobieren und sind dann auch regelmäßig begeistert“, so De Martin.

In diesem Sommer bietet das Eiscafé zudem eine kleine Schokoladen-Weltreise an. Über mehrere Monate wird dabei vegane Bitterschokolade aus aller Welt in die Eiscreme gemischt. Mit dabei ist beispielsweise Kakao-Pulver aus Italien, Peru, Guatemala oder der Elfenbeinküste. „Ein Projekt, auf das ich mich sehr freue. Es wird spannend zu sehen, wie unterschiedlich Kakao schmecken kann“, sagt De Martin. Genau diese Ideen sind es, die, gepaart mit sehr viel Liebe zum Detail, bei den Kunden gut ankommen.

So auch bei Jutta Preissner, die seit mehreren Jahren Stammkundin ist: „Ich bin einfach begeistert. Ich habe schon fast jede Eissorte probiert und bin fasziniert, wie intensiv man die einzelnen Zutaten herausschmeckt. Deswegen komme ich immer wieder gerne hier her.“ Dem schließt sich auch Carmen Seliger an, die gemeinsam mit ihrer Freundin extra aus dem Heidekreis angereist ist. „Uns schmeckt das Eis hier einfach so gut, dass wir einen so langen Fahrweg gerne auf uns nehmen. Und das lohnt sich wirklich immer“, betont sie.

Weniger Kundschaft durch Corona

Dass die Kunden auch in der aktuell schwierigen Phase dem Eiscafé die Treue halten, schätzt Igor de Martin sehr. Dennoch gibt es trotz aufwendig erstelltem Hygienekonzept speziell im Innenraum immer weniger Kundschaft. „Da spielt bei vielen einfach die Angst eine große Rolle. Deswegen haben wir den Außenbereich mit Tischen und Stühlen, die weit genug auseinander stehen, erweitert. Insgesamt verkaufen wir aber derzeit nur etwa 85 Prozent von dem, was möglich wäre“, erklärt der Inhaber.

Dass sich dies in den kommenden Monaten ändert, hält De Martin für unrealistisch: „Wir müssen bis zum Winter das Beste aus dieser Situation machen und alle an einem Strang ziehen.“ Mit dem Beginn der Winterzeit ist für den 38-Jährigen die Saison nämlich vorbei. Zwar werden speziell an den kälteren Tagen im Spätherbst heiße Waffeln und Crêpes angeboten, doch ein Umsatz wie an den heißen Sommertagen ist in dieser Zeit nicht zu erwarten. Aufgrund dessen nutzt De Martin diesen Zeitraum, um gegebenenfalls neue Mitarbeiter in aller Ruhe einzuarbeiten und natürlich auch um neue Ideen zu sammeln.