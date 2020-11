Die Corona-Pandemie sorgt im laufenden Finanzjahr für geringere Steuereinnahmen in Verden. Auch 2021 wird die Stadt die Auswirkungen zu spüren bekommen. (Hans-Jürgen Wiedl/DPA)

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem rund 260 000 Euro größeren Fehlbetrag abschließen als ursprünglich berechnet. Für 2021 sieht die Planung der Kämmerei einen noch größeren Zuschussbedarf vor, um den Haushalt auszugleichen. Nach den Zahlen, die Kämmerer Andreas Schreiber jetzt vorgelegt hat, werden im Stadtsäckel zum Jahresende etwas über eine Million Euro fehlen. Der Ergebnishaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) 2021 weist ein Minus von gut zwei Millionen Euro auf. Durch außerordentliche Erträge verringert sich der Fehlbetrag auf knapp 1,8 Millionen Euro.

„Der kommende Haushalt wird durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage der Stadt ausgeglichen“, sagt Andreas Schreiber. Insgesamt zieht der Kämmerer trotz des Fehlbedarfs ein verhalten positives Fazit. „Wir stehen 2021 etwas besser da, als wir vorher angenommen haben, trotz der Corona-Pandemie.“ Die Stadt habe das laufende Jahr genutzt, um trotz der negativen Entwicklung die finanzielle Handlungsfähigkeit Verdens zu sichern. Wegen der Corona-Pandemie seien die Steuereinnahmen „etwas zurückgegangen“, so muss die Stadt im nächsten Jahr eine Million Euro weniger Gewerbesteuer-Einnahmen verkraften. „Wir haben den Ansatz von 41 Millionen Euro im laufenden Jahr auf 40 Millionen Euro gesenkt“, erklärt Schreiber die Auswirkungen. Das sei aber nicht so dramatisch, wie befürchtet. Auf der anderen Seite rechnet der Kämmerer nicht damit, dass die Stadt auch im nächsten Jahr in den Genuss von Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer kommen wird. „Das hat uns in den vergangenen Jahren wiederholt einen warmen Regen beschert, der sogar für Überschüsse gesorgt hat. 2021 könnte es hingegen sogar zu Erstattungen zugunsten der Unternehmen kommen“, vermutet Schreiber.

Auswirkung der Pandemie

Im laufenden Jahr habe es deutliche Einbußen bei der Einkommensteuer gegeben, auch das, laut Schreiber, eine Auswirkung der Pandemie. „Es hat uns aber nicht so schlimm getroffen wie andere Kommunen, die auch bei der Gewerbesteuer größere Einschnitt hinnehmen müssen“, sagt er. Insofern sei die Stadt auch im nächsten Jahr noch handlungsfähig. Sorgen macht dem Kämmerer vielmehr die mittelfristige Finanzentwicklung. Denn die Fehlbeträge schnellen bis 2024 rasant in die Höhe. Die Prognose für 2022 geht von einem Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt von etwa 4,2 Millionen Euro aus, 2023 sind es rund vier Millionen Euro, und 2024 könnten es sogar gut 4,3 Millionen Euro sein, die im Haushalt fehlen. „Das sind Planzahlen, und wir müssen sehen, wie es sich tatsächlich entwickelt. Aber das ist in jedem Fall ein Fingerzeig, dass die nächsten Jahre schwierig werden und es so wie bisher nicht weitergehen kann“, so der Leiter der Kämmerei.

Als Reaktion auf die angespanntere Haushaltslage sind die Fachbereiche in jedem Jahr aufgerufen, weniger Geld auszugeben. Zielvorgabe ist, insgesamt 150 000 Euro einzusparen. „Dieses Ziel haben wir nicht ganz erreicht, aber etwa 100 000 Euro haben wir geschafft“, sagt Andreas Schreiber. Das sei zwar nicht genug, um den Haushalt auszugleichen, aber zumindest ein Anfang. Einen großen Anteil an den laufenden Ausgaben nehmen die Personalkosten ein. Waren es 2015 noch knapp 19 Millionen Euro, die für städtische Bedienstete ausgegeben werden mussten, sind es 2021 knapp 27 Millionen Euro und 2024 voraussichtlich knapp 29 Millionen Euro. „Die Gesamtsumme jedes Jahr kann schon Sorgen machen, zumal die Zahl immer weiter nach oben geht, natürlich auch wegen der Tarifentwicklung“, sagt Schreiber. Eine Erhöhung um zwei Prozent pro Jahr bedeute etwa 500 000 Euro mehr Personalkosten. „Das muss erstmal erwirtschaftet werden.“ Ein nicht unwesentlicher Teil der Entwicklung hängt aber am Ausbau der Kinderbetreuung in Verden. „Wenn wir mehr Betreuungseinrichtungen schaffen, brauchen wir auch mehr Personal“, erklärt Schreiber. Im laufenden Jahr konnte Verden den Schuldenstand um etwa 730 000 Euro auf 6,9 Millionen Euro senken. Deutlich sinken wird wohl auch der Bestand an liquiden Mitteln: von fast 39 Millionen Euro Ende 2019 auf 16 Millionen Euro Ende 2021 (Prognose).