Martin Löffelmacher (li.) und Jörn Zahnd (re.) im Heizungsraum der Stadtwerke. Sie betreuen die Umstellung auf H-Gas. (Björn Hake)

Die Vorbereitungen für die Umrüstung der Erdgasheizungen auf den Betrieb mit H-Gas laufen auf Hochtouren. Seit dem vergangenen Sommer sind Techniker im Auftrag der Stadtwerke Verden im Versorgungsgebiet unterwegs, um die Daten der betroffenen Geräte zu erheben. Dabei sind, wie Geschäftsführer Jochen Weiland erklärt, allerdings Probleme aufgetaucht. „Insgesamt fehlen noch etwa 200 Geräte. Wir haben mehrfach versucht, Kontakt mit den Haushalten aufzunehmen, aber bislang keine Rückmeldung bekommen“, betont Weiland.

Bislang haben die Stadtwerke die Daten von 10 405 Geräte erhoben, 10 630 gibt es im Versorgungsgebiet insgesamt. Dazu gehören nicht nur Heizungen, sondern auch Heizstrahler für die Terrasse und Gasherde in der Küche. „Wir müssen vor der Umrüstung wissen, welche Geräte das sind. Wenn wir die Haushalte gar nicht erreichen, müssen wir diese Geräte 2021 aus dem Betrieb nehmen“, beschreibt Weiland die finalen Konsequenzen. Hintergrund der kommenden Umrüstung ist, dass in Deutschland bundesweit bis spätestens 2030 von L- auf H-Gas umgestellt wird. Jede Region hat dazu einen eigenen Zeitplan, so wird die neue Gassorte im Landkreis Rotenburg zumindest teilweise schon geliefert. Im Gebiet der Stadtwerke Verden wird auf H-Gas am 6. Oktober 2021 umgestellt.

Der Grund für die Änderung ist, dass die Vorkommen von L-Gas, das aus den Niederlanden und Deutschland stammt, kontinuierlich abnehmen. L-Gas enthält weniger Methan und besitzt somit einen geringeren Energiegehalt als H-Gas, das vorwiegend aus Norwegen, Russland und Großbritannien stammt. Wegen des unterschiedlichen Brennverhaltens müssen an vielen Geräten die Brennerdüsen ausgetauscht und Einstellungen verändert werden. „Dazu müssen wir unbedingt wissen, um welche Geräte es sich jeweils handelt“, betont Michael Knezevic, technischer Leiter der Stadtwerke. Würde das H-Gas ohne Umrüstung der Anlagen genutzt, käme es nicht nur zu Schäden an dem jeweiligen Gerät, sondern unter Umständen auch am Gesamtnetz. „Das könnte auch die Geräte anderer Kunden schädigen“, befürchtet Projektleiter Martin Löffelmacher. Der nächste Termin für die Erhebung der fehlenden Geräte ist laut Stadtwerke vom 20. bis 31. Juli 2020. „Wir versuchen im Vorfeld dieses Zeitraums, die Kunden per Einschreiben zu kontaktieren. Dann können sie uns selbst einen Termin vorschlagen“, beschreibt Jörn Zahnd das weitere Verfahren.

285 Mängelkarten

Bei der Erhebung haben die Techniker auch überprüft, ob die Anlagen einwandfrei laufen und ob sie aufgrund ihres Alters oder anderer Ursachen überhaupt umgerüstet werden können. Laut Martin Löffelmacher wurden bislang 285 Mängelkarten ausgestellt. „Diese Mängel müssen die Betreiber vor der Umrüstung beheben lassen“, erklärt er. Es gebe allerdings auch Geräte, die mit H-Gas nicht in Betrieb gehen könnten. Nach Datenlage sind aktuell knapp 455 Geräte nicht auf die Anforderungen des neuen Erdgases umrüstbar. Laut Michael Knezevic müssen sich bislang etwa 110 Kunden ein neues Gerät anschaffen. „Das betrifft Anlagen, die entweder uralt sind oder im Ausland gekauft wurden. Bei den restlichen Geräten besteht möglicherweise die Chance, dass ein Umbau oder eine technische Anpassung erfolgen kann“, erklärt der Experte. Das hänge davon ab, ob der Installateur noch Ersatzteile für dieses Geräte auftreiben könne. Neue Heizungsgeräte könnten vielfach mit beiden Gassorten betrieben werden und sich bereits automatisch auf das H-Gas umstellen, sodass keine Anpassung notwendig sei, sagt Jörn Zahnd.

Die eigentliche Umrüstung erfolgt dann nach dem aktuellen Zeitplan ab April 2021. „Das ist eine logistische Herausforderung, weil wir binnen sechs Wochen alle Anlagen für H-Gas tauglich machen müssen“, erklärt Knezevic. Die Arbeiten an der Heizungsanlage dauern nach Informationen der Stadtwerke etwa 60 Minuten und sind kostenlos. Auf der Erdgasrechnung würden die Haushalte die Umstellung auf das neue H-Gas kaum merken, so Jochen Weiland. „Wegen des höheren Brennwerts sinkt der Verbrauch im Vergleich zum L-Gas. H-Gas ist aber etwas teurer, sodass es unter dem Strich kaum Unterschiede gibt“, sagt der Stadtwerke-Geschäftsführer.