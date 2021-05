Die Corona-Pandemie macht auch dem Einzelhandel in der Verdener City schwer zu schaffen. (Björn Hake)

Zwar hat der Einzelhandel nach Meldungen des Bundesamts für Statistik im März ein deutliches Umsatzplus verzeichnet, trotzdem leiden viele Bereiche des stationären Handels besonders stark unter den Folgen der Corona-Pandemie. Das geht aus dem Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) für den Elbe-Weser-Raum hervor, bezogen auf das erste Quartal 2021. Danach haben 73 Prozent der Einzelhändler in diesem Zeitraum eine gesunkene Konsumneigung verzeichnet.

Bezüglich der Finanzlage seien die Probleme beim Einzelhandel besonders groß, sagt Siegfried Deutsch, Geschäftsführer der IHK in Verden. Nach den aktuellen Zahlen, die auf einer Umfrage beruhen, klagen etwa 30 Prozent der befragten Einzelhändler über Liquiditätsengpässe, 13,7 Prozent sind von einer Insolvenz bedroht. Dazu geben 37 Prozent der Befragten an, dass das Eigenkapital abgenommen habe - der höchste Wert unter allen Branchen. Im Gegenzug gaben nur gut 46 Prozent der befragten Geschäftsinhaber an, keine wirtschaftlichen Beeinträchtigungen zu verspüren, so wenig wie keine andere Branche.

Siegfried Deutsch, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Verden. (Jonas Kako)

„Für den stationären Handel ist diese Zeit eine dramatische Herausforderung“, sagt Siegfried Deutsch. Viele Innenstädte hätten bereits vor Corona Probleme gehabt, das habe sich auch in der Verdener und Achimer City gezeigt. „Durch die Pandemie hat sich die Ausgangslage des Handels noch einmal komplett geändert, weil überwiegend nur der Internethandel überhaupt Geschäfte machen konnte“, so Deutsch. Aufgrund dieser Erfahrungen auf den Onlinehandel umzustellen, das hätten nur vergleichsweise wenige Einzelhändler in der Region geschafft, sagt der IHK-Geschäftsführer. „Andere setzen auf eine Mischform mit telefonischer Beratung.“ Ein Grund für die zögerliche Umstellung sei, dass der Aufbau eines Onlinehandels mit teilweise erheblichen Kosten verbunden sei. „Gerade im kleineren Einzelhandel mit inhabergeführten Geschäften ist viel am Eigenkapital aufgebraucht. Das reicht vielfach gar nicht mehr für größere Investitionen, zumal damit auch eine Umstellung der Vertriebswege verbunden wäre.“ Nachdem laut IHK-Zahlen bis 2019 die Zahl der Insolvenzen in der Region kontinuierlich abgenommen habe, seien dazu zwar keine aktuellen Daten vorhanden, die Selbsteinschätzung der Branche lasse jedoch Schlimmes erahnen. „Nehmen die Insolvenzen zu, hat das auch Auswirkungen auf die Innenstädte und die Einnahmen der Kommunen“, warnt Deutsch.

Insgesamt belastet

Laut Konjunkturbericht der IHK belastet die Corona-Pandemie die regionale Wirtschaft insgesamt, allerdings mit großen Unterschieden je nach Branche. Während das Baugewerbe - vor allem der Hochbau - angibt, ohne Einschränkungen und wirtschaftliche Probleme durch die Krise zu kommen, verzeichnet auch die Industrie „auf breiter Front neue Aufträge“. Trotzdem beklagen zehn Prozent der Industrieunternehmen nach eigener Einschätzung Liquiditätsengpässe und 10,6 Prozent einen Rückgang des Eigenkapitals. Immerhin gut 83 Prozent geben an, ohne Beeinträchtigungen durch die Pandemie zu kommen. Verlierer neben dem Einzelhandel sind laut der Konjunkturumfrage die Verkehrsunternehmen. Mehr als 16 Prozent haben demnach mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen, fast 30 Prozent sehen einen Rückgang des Eigenkapitals. Nur etwa 57 Prozent sind nach eigener Einschätzung ohne Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise gekommen. Zahlen zu Gastronomie- und Hotellerie waren im aktuellen Konjunkturbericht nicht enthalten. „Die Geschäftslage des Gastgewerbes ist schlecht, das ist keine Überraschung“, sagt Siegfried Deutsch. Neben einer vielfach angespannten Finanzlage mache vor allem die „pessimistische Erwartungshaltung“ der Betriebe Sorgen. „Die Perspektive fehlt, denn die Branche weiß nicht, wie und wann es weitergeht.“ Laut einer Umfrage seien nur vier Prozent der gastronomischen Betriebe „einigermaßen zufrieden“. „Das sind in erster Linie Lieferdienste“, erklärt Deutsch.

Insgesamt trete die regionale Wirtschaft weitgehend auf der Stelle, so die IHK. „Bezüglich der künftigen Geschäftsentwicklung sehen wir als Risiken seit Mitte 2020 steigende Energie- und Rohstoffpreise. Die Unternehmen empfinden zudem die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen im Vergleich zu früher stärker als Unsicherheitsfaktor“, erklärt der IHK-Geschäftsführer. Auch die Binnennachfrage als belebendes Element sei zurückgegangen, da die Haushalte bereits im vergangenen Jahr für Haus und Hof vieles angeschafft hätten. „Für Möbelhäuser, den Fahrradhandel und Baumärkte beispielsweise sieht es noch gut aus“, sagt Siegfried Deutsch. Die Gefahr sei allerdings, dass im Zuge der allgemeinen Kaufzurückhaltung auch die starken Branchen in Mitleidenschaft gezogen würden. Am Ende sei alles eine Frage des Impfstoffs und wann die Wirtschaft wieder ohne Einschränkungen öffnen dürfe.