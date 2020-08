Nach Problemen im vergangenen Jahr musste Emkon im Juni Insolvenz anmelden. (Björn Hake)

Die Suche nach einem Investor für die insolvente Emkon Systemtechnik, mit Sitz in Kirchlinteln, ist beendet. Wie Insolvenzverwalter Christian Willmer mitteilt, wird das Maschinenbau-Unternehmen von der Optima, einem Spezialisten für Verpackungstechnologien mit Hauptsitz in Schwäbisch Hall, übernommen. Eine entsprechende Kaufvereinbarung mit Wirkung zum 1. August 2020 wurde bereits unterzeichnet, nachdem das Insolvenzverfahren zu diesem Datum eröffnet worden war.

Die Vereinbarung sieht die Übernahme von 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor, auch der Gesellschafter-Geschäftsführer Andreas Dittrich behält seinen Posten. Damit sei rund die Hälfte der Arbeitsplätze bei Emkon gesichert, so Willmer. Für die übrigen 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine bis einschließlich Februar 2021 laufende Transfergesellschaft geplant, um den Übergang in neue Arbeitsverhältnisse zu erleichtern. Über den Kaufpreis und die finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Emkon gehört zu den Opfern der Corona-Pandemie und hatte im Juni 2020 vor dem Hintergrund weggefallener Aufträge und damit verbundener Umsatzlücken einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Insolvenzverwalter Christian Willmer und sein Team setzten daraufhin „mit Hochdruck“ einen strukturierten Investorenprozess in Gang, der nun mit dem Verkauf an die Optima nach nur eineinhalb Monaten erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde. Ein Grund dafür sei auch die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs gewesen. Dadurch hätten sich die Sanierungschancen deutlich verbessert.

„Die Betriebsfortführung bei Emkon war nicht nur aufgrund der Corona-Rahmenbedingungen sehr anspruchsvoll. Viele Kunden waren bei der Vergabe ihrer hochkomplexen Maschinenbauaufträge zuletzt sehr zurückhaltend", beschreibt Willmer die Herausforderungen. Die Zeit der Unsicherheit sei aber jetzt vorbei. Mit der Übernahme durch die Optima seien stabile Zukunftsperspektiven für Emkon gesichert. "Das Unternehmen kommt in gute Hände, zudem ergänzen sich die Unternehmen strategisch in nahezu idealer Weise", so der Insolvenzverwalter. Durch die Übernahme habe zumindest die Hälfte der Arbeitsplätze bei Emkon gesichert werden können.

„Die Technologien und das Know-how von Emkon stellen eine ideale Ergänzung unseres Produktportfolios dar“, erklärt auch Hans Bühler, geschäftsführender Gesellschafter der Optima Unternehmensgruppe. Emkon stellt Maschinenlösungen für das Wiegen und Verpacken von Feinschnitttabak (Roll-your-own-Tabak) her. Optima habe bereits erfolgreich Maschinenprojekte für dieses Marktsegment realisiert. "Durch die Integration und die damit verbundenen Synergieeffekte stärkt Optima seine Marktposition“, freut sich Bühler über den Firmenzuwachs.

„Emkon verfügt über eine ähnliche DNA wie Optima. Als Technologietreiber und Innovationsunternehmen sind beide Firmen bestens gerüstet für anspruchsvolle, kundenspezifische Projekte“, ist sich Joachim Dittrich, Generalbevollmächtigter der Optima Consumer Division, sicher. „Wir freuen uns über den Unternehmenszuwachs und auf die gemeinsamen Projekte“, so Dittrich.

Emkon wurde 2000 in Kirchlinteln zunächst als Dienstleister für die Verpackungsindustrie gegründet. Bereits zwei Jahre später entwickelte sich das Unternehmen an der Kirchlintler Bahnhofstraße zum Verpackungsmaschinenbauer weiter und entwickelte den ersten standardisierten Kartonpacker. Emkon produziert hochleistungsfähige Verpackungsmaschinen für internationale Kunden aus den Branchen Food und Non-Food, Tabak, Kosmetik, Hygiene und Pharmazie. Das große Plus des Unternehmens war immer die Modul-Bauweise. Bedeutet, dass jede Maschine mit verschiedenen anderen Elementen kombiniert werden kann, und die Firmen somit einzelne Teile in ihre bereits bestehenden Linien integrieren können.

„Emkon hatte bereits im vergangenen Jahr mit Problemen auf dem Markt zu kämpfen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben in den vergangenen Monaten zu weiteren Umsatzeinbrüchen und einer finanziellen Schieflage geführt, die das Unternehmen nicht mehr länger ausgleichen konnte“, beschreibt Willmer die Probleme, die letztlich zur Insolvenz führten. Die Belegschaft habe sich lange gegen die wirtschaftlichen Probleme gestemmt, die zusätzlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten allerdings die Substanz zu sehr belastet. Da der Geschäftsbetrieb des Unternehmens nach der Insolvenz weitergeführt werden konnte und die Löhne und Gehälter der rund 100 Mitarbeiter bis Ende Juli gesichert waren, setzt die Übernahme durch die Optima zum 1. August nahtlos an, ohne eine Frist überbrücken zu müssen.

Der Familienkonzern Optima wurde 1922 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 2450 Mitarbeiter rund um den Globus und hat 19 Standorte im In- und Ausland.