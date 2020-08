Perfekt eingespielt: Tobias Neumann am Piano (v.l.), Stefan Gwildis, Hagen Kuhn am Cello und Jon Welch an Po­saune und Percussion. (Björn Hake)

Ausgehungertes Publikum trifft ausge­hungerte Musiker: Beim ersten Kon­zertabend in Verden seit mehr als ei­nem halben Jahr stimmt am Freitagabend einfach alles. Tolles Wetter, großartige Musiker, begeisterungsfähige Fans auf dem idyllischen Domplatz – und der Titel des ersten Songs ist Programm: „Heut ist der Tag, an dem alles geht“, singt Stefan Gwildis – und genauso ist es.

Mit „Spiel das Lied in dir“ schafft er das Kunststück, Leute zum Grooven zu bringen, die nicht von ihren Plätzen aufstehen dürfen. „If you like to snip – snip“, ruft er ihnen zu; „if you don't like to snip, snip!“ Er, der in sei­nen Songs ausdrücklich nur deutsche Texte bringt, kommuniziert mit dem Publikum gern in der Weltsprache der Musik. Das ist oft sehr komisch und irgendwie schräg – wie vieles, was er auf der Bühne macht. „Hallelujah“ ruft er, „Hallelujah“ – und steigert sich da richtig rein: „Hier auf dem Domplatz muss man das einfach rufen dürfen!“ Klar darf er. Und auch im Song „Sie ist so süß“ lässt er seinen Gefühlen freien Lauf; er lässt einfach alles raus, und das wirkt überhaupt nicht aufge­setzt, ist keine Masche. Jeder seiner Songs strahlt pure Lebensfreude aus; seine ganze Performance ist lust­voll, authentisch und ungeküns­telt.

Jetzt krümmt er sich vor dem Mikro, stöhnt und schnauft vor Erschöpfung, trocknet sich ermattet mit dem Hand­tuch ab: „So, das war's für heute, das war der letzte Song.“ Dabei wirkt er völlig fertig; das Publikum starrt un­gläubig auf die Bühne – da springt Gwildis wie ein Kastenteufelchen in die Höhe, schreit „Wollt ihr mehr?“ und dreht dann volle Pulle auf zu ei­nem improvisierten Nonsens-Song. Er begrüßt einen Zuhörer, fragt nach dem Namen und singt: „Das ist Christian aus Verden!“. Nun müssen alle mitsin­gen, während sich Christian verlegen windet, und einer Gerlinde ergeht es auch nicht besser. Das ist unglaublich: Aus nichts macht er spontane Num­mern, die das Publikum in ihrer unbekümmerten Harmlosig­keit verzaubern. „Singt Yeah“, fordert er die Menschen auf; alle folgen ihm, dabei rutscht er immer tiefer mit seiner Stimme bis in den untersten Bass, wo keiner mehr mitkann. Das ist so lustig; man lacht sich schlapp – eigentlich über gar nichts, aber genau das ist sein Markenzeichen.

Liebevoller Spaßmacher

Er ist ein liebevoller Spaßmacher, der sein Publikum um den Finger wickelt. Dabei mixt er al­berne, freche und sehr philoso­phische Texte, Schlager und wirklich kunstvolle Lyrik zu einem Gesamtpa­ket, und gemeinsam mit seinen inspirierten und perfekt auf ihn eingespielten Musikern – an diesem Abend Tobias Neumann am Piano, Hagen Kuhn am Cello und Jon Welch an Po­saune und Percussion – wird daraus meisterhaft arrangierte, immer wieder überraschend virtuose und unverwech­selbare Musik. Gwildis' ungeschliffene Stimme ist auch Beatbox oder tief brummende Posaune im coolen Duo mit Welch, und sie besticht gerade durch ihre zwanglose Na­türlichkeit. Er kann aber auch ganz große Kunst: Seine tragisch düstere, absolut witzige Vertonung von Heinz Erhards Ge­dicht „Einsamkeit“ macht Ap­petit auf mehr davon!

Gwildis' warmherzige, beinahe intime Moderation steckt voller engagierter politischer Statements, frecher Witze und sympa­thischer Plaudereien. Als es dämmerig wird, strahlt der Domplatz in raffi­niertem Lichterzauber. Nun besingt er die Qual der gefährlichen Liebe, sehr nahe, quasi zum Anfassen. Als der Mond bereits aufgegan­gen ist, das Lied vom „Mond über Hamburg“ mit seinem frechen, lebens­prallen Text. Da atmet man die Sommernacht, sieht über sich den Himmel voller Sterne, man weiß nicht, fliegen da Sternschnuppen oder ange­strahlte Insekten – und wünscht sich vorsichtshalber was. „Was für ein Abend“, ruft Gwildis, dann singt er sein Lied „Hallelujah“ und danach noch viele andere Lieblingsnummern. Im Song „Du bist so wundervoll zu mir“ heißt es: „Dass du mich nimmst, wie ich bin“. Und das ist seine Zauberformel, denn genau so nehmen ihn die Fans: Unbefangen, ein bisschen verpeilt, emotional bis zum Anschlag und unverwechselbar: Wie macht er das bloß?