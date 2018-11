Nach der Messerstecherei am Bahnhof in Verden sicherten Polizisten auch im Gleisbett des Bahnhofs Spuren. (Björn Hake)

Es sei nicht aufzuklären gewesen, wer für die zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen dreier Personen verantwortlich sei, hieß es am 16. Verhandlungstag in der Urteilsbegründung des Landgerichts Verden.

Ein 32-Jähriger aus Langwedel, ein 34-Jähriger Neu-Bremer und ein in Verden lebender 21-Jähriger mussten sich seit Mitte Juni wegen gefährlicher Körperverletzung vor der großen Jugendstrafkammer verantworten. Dem 32-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft ursprünglich sogar versuchten Totschlag zur Last gelegt. Er sollte nach den Ermittlungen einem 19-Jährigen eine so schwere Stichverletzung in den Rücken zugefügt haben, dass der Schüler nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte. Der Langwedeler hat bis Ende September in Untersuchungshaft gesessen; dafür ist er nun zu entschädigen.

Zwei Gruppen von Personen unterschiedlichster Nationalitäten waren am Abend des 23. November 2017 zunächst vor dem Bahnhof und dann auf zwei Bahnsteigen massiv aneinandergeraten. Auslöser soll bereits am Vortag ein von den Angeklagten gedrehtes Rap-Video gewesen sein, über das ein später Verletzter im Internet einen „verächtlichen Kommentar“ verbreitet hatte. „So eine banale Aktion hat so einen Gewaltexzess gezeitigt“, betonte der Vorsitzende Richter.

Man habe sich gemeinsam allergrößte Mühe gegeben, die komplexen Geschehnisse aufzuklären, hieß es weiter, „aber wir sind der Wahrheit nur rudimentär nahegekommen“. Bei den zahlreichen Zeugenvernehmungen seien nicht nur angebliche Erinnerungslücken und viele Widersprüche zu Tage getreten, sondern es habe auch häufig „Lügen, deutliche Falschaussagen“ gegeben.

„Unwahrheiten zogen sich durch die ganze Hauptverhandlung“. Um eine wahrheitsgemäße Aussage zu vermeiden, sei sogar Angst vor den Angeklagten vorgeschützt worden. Bei diesen sei aber nach der umfangreichen Beweisaufnahme nicht einmal sicher, „ob sie überhaupt ein Messer in der Hand hatten“. Wer wem welche Verletzungen zugefügt habe, sei nicht feststellbar gewesen. Es sei nicht auszuschließen, „dass die vermeintlichen Opfer zu Angreifern wurden“.

Mit den Freisprüchen aus tatsächlichen Gründen für die beiden Älteren folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Deren Forderung nach zweiwöchigem Dauerarrest für den 21-Jährigen kam die Kammer nicht nach. Seine „Widerstands- und Verteidigungshandlungen“ seien in der Situation gerechtfertigt gewesen.