Kathrein Goldbach und Jochen Benner hoffen auf den Besuch vieler interessierter Verdener. (Jonas Kako)

Ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus haben die Bürger der Stadt Verden vor 15 Jahren gesetzt. Damals wollte der Neonazi-Anwalt Jürgen Rieger bei einer Zwangsversteigerung die Stadthalle erwerben. Die Stadt habe, so schilderte es Bürgermeister Lutz Brockmann damals, „keine Handhabe, ein Neonazi-Zentrum zu verhindern“. Also setzten sich die Verdener selbst in Bewegung, gründeten den Verein Verdener Kulturflügel, starteten eine Spendenaktion und bekamen so innerhalb von zwei Wochen mehr als die erforderlichen 200 000 Euro zusammen. 1329 Privatleute, Familien, Firmen, Vereine und andere Organisationen aus der Region und darüber hinaus, hatten Geld gespendet, um dem Verein den Kauf zu ermöglichen.

Ganz bewusst haben sich daher die Mitglieder des Dokumentationszentrums Verden im 20. Jahrhundert (Doz 20) für die Stadthalle als Kulisse für ihre nächste Veranstaltung entschieden. Am Holzmarkt zwischen Stadthalle und Pferdemuseum werden sich am Mittwoch, 16. September, unter dem Titel „Respekt – Toleranz – Verden“ verschiedene Vereine und Gruppen vorstellen, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus engagieren. „Die Zeit schreit danach, dass man Position bezieht“, macht Mitorganisatorin Kathrein Goldbach deutlich.

Nachdem durch die Corona-Pandemie das Programm für das laufende Jahr nahezu gänzlich ins Wasser gefallen war, kribbelte es den Doz-Mitgliedern in den Fingern. Bereits in der ersten Juli-Woche kam ihnen die Idee für die Veranstaltung unter freiem Himmel. Per E-Mail und Telefon begannen sie mit der Planung. Persönliche Treffen in den kleinen Räumen der Gruppe, die sich ebenfalls am Holzmarkt befinden, waren durch die Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Inzwischen ist das Projekt vom Gesundheitsamt abgesegnet und da es sich um eine Messe-ähnliche Veranstaltung handelt, fallen auch die Corona-Regeln ein wenig simpler aus.

Für den Markt der Möglichkeiten wird ein Areal zwischen dem Kultur- und dem Museumsflügel abgesperrt und mit mehreren Ständen versehen. Ihre Kontaktdaten müssen Interessierte beim Betreten nicht hinterlassen, allerdings einer vorgezeichneten Route entlang der einzelnen Vereinsstände folgen. Dabei sein werden unter anderem die Stadt Verden, Amnesty International, Wabe, Omas gegen Rechts, die Stadtbibliothek und das Dokumentationszentrum.

Das Datum ist nicht ganz zufällig gewählt. Mitte September jährt sich das Inkrafttreten der Nürnberger Rassengesetzen zum 85. Mal. Jochen Benner, ebenfalls im Doz 20 aktiv, hat sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Dafür hat er Zeitungsausgaben aus dem Jahr 1935 studiert, die – so seine Erkenntnis – vor Propaganda nur so strotzten. Ein heißes Thema der Zeit in Verden war der Sachsenhain, den die Nationalsozialisten damals zu einem rechten Gedenkort ausbauten. Nazi-Größen wie Heinrich Himmler wirkten an dem Projekt mit und Adolf Hitler sollte persönlich vor Ort erscheinen – doch dazu kam er nicht, erzählt Benner. „Wer diese Zeitung gelesen hat, war schon voll indoktriniert“, lautet sein Urteil. Es folgten ein Reichsparteitag, das Gesetz, das die Heirat von Menschen jüdischen und nicht-jüdischen Glaubens verbot, und schließlich die Reichspogromnacht, die auch in Verden ihre Spuren hinterließ. Schließlich wurde die jüdische Gemeinde in der Allerstadt aufgelöst, ihre Mitglieder in Konzentrationslager deportiert.

„Wir als Doz sind die, die zurück und in die heutige Zeit blicken“, sagt Goldbach. Und weiter: „Wir mahnen.“ Die Informationsbörse unter freiem Himmel soll aufzeigen, „dass Verden eine bunte Stadt ist“. Die Börse ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Wer nach dieser Zeit noch etwas über die Aussteller erfahren möchte, kann dies in der Stadtbibliothek tun. Im großen Lesesaal können sich Interessierte noch zwei Wochen lang über die Vereine informieren, kündigt Goldbach an.