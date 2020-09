Englisch ist sein Lieblingsfach: Stefan Frese lässt es sich nicht nehmen, auch noch als Schulleiter selbst zu unterrichten. (Björn Hake)

Stefan Frese (48) will wieder näher an den Schülern dran sein und verlässt deshalb die Bremer Bildungsbehörde. An diesem Donnerstag heuert er als neuer Schulleiter in Dauelsen an. Im Haus von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) hat sich der Oberschulrat neben der Schulaufsicht vornehmlich um die Personalgewinnung für die rund 160 Bremer Schulen gekümmert. An den Berufsbildenden Schulen hofft er, endlich wieder in den Genuss zu kommen, mindestens zwei Stunden Englisch pro Woche zu unterrichten. Berufsschulleiter dürfen nämlich nicht mehr als zwei Wochenstunden vor einer Klasse stehen. Der stellvertretende Schulleiter Norbert Mäteling ist froh, dass die Führungsspitze der Berufsschule nun nach langer Vakanz wieder besetzt wird. Nach dem Wechsel von Manfred Runge an die Deutsche Schule in Mailand hat Mäteling das Schulschiff gemeinsam mit seinen Abteilungsleitern bislang sicher durch die Corona-Krise gelotst. Mit Stefan Frese steht er nun wieder einem neuen Kapitän zur Seite.

Lebendige Fremdsprache

Berufsschullehrer werden gesucht. Das war auch schon vor einigen Jahren so, als der Bremer sein erstes berufliches Leben an den Nagel gehängt hat, um daraufhin im zweiten voll durchzustarten. Als Seiteneinsteiger hat der Diplom-Kaufmann (Studienfächer Wirtschaft und Englisch) nach Vorbereitungsdienst, sprich Referendariat, und Zweitem Staatsexamen in der Hansestadt seine Laufbahn als Lehrer an einer Berufsbildenden Schule eingeschlagen. Nach seiner Zeit als stellvertretender Direktor ging es dann in die damals noch von Eva Quante-Brandt (SPD) geleitete Bildungsbehörde. Das war vor sechs Jahren.

Bedeutet, dass der zweifache Familienvater seit einem halben Dutzend Jahren nicht mehr sein geliebtes Fach Englisch unterrichtet hat. Bislang konnte sich nur der Sohnemann (13) zu Hause davon überzeugen, wie es ist, wenn Papa mal wieder ein „methodisches Feuerwerk“ abbrennt. „Wenn er will, begleite ich erst einmal den Fachbereichsleiter Englisch in den Unterricht“, hat Frese doch schon ein wenig Respekt nach so langer Zeit wieder einmal vor einer Klasse zu stehen. Weil er zuvor überwiegend strategisch gearbeitet hat, lange auf Feedback warten musste, ist er glücklich, nun endlich wieder Kontakt zu den Menschen zu bekommen, um die es eigentlich geht – nämlich die Schüler. Und wie bekommt ein Englischlehrer den besten Kontakt zu seinen Lernenden – indem er mit ihnen in der Fremdsprache spricht. „Sonst würde es ja nicht Fremdsprache, sondern Fremdschreiben heißen“, betont der Pädagoge aus Bremen. Ja, er verfüge sogar noch über ein wenig Lehrerfahrung am Whiteboard, erzählt Frese. In seinem letzten Schulhalbjahr als Berufsschullehrer sei er noch in den Genuss gekommen, an der Weißwandtafel zu arbeiten. „Ich finde es schwer, eine Schule zu leiten, ohne selbst zu unterrichten. Sonst verliert man schnell die Glaubwürdigkeit vor dem Kollegium“, ist der 48-Jährige überzeugt. Er sei nach wie vor der Auffassung, dass es keine Übersetzer-App dieser Welt schaffe, eine verbale Interaktion zwischen zwei Menschen zu ersetzen. Alleine schon wegen der Gestik und Mimik im persönlichen Gespräch.

Stichwort Eindrücke, an seinen ersten Besuch in Dauelsen erinnert sich Stefan Frese noch genau: „Es waren beeindruckende Eindrücke ob der Größe der Schule. In Bremen gibt es solche Bündelschulen mit rund 40 Bereichen nicht“, sagt Frese. In der Tat, rund 3100 Schüler und 170 Lehrer sind schon eine Hausnummer für sich. Zum Vergleich: Das größte Kollegium in der Hansestadt bestehe aus rund 130 Lehrkräften.

In einem umfangreichen Auswahlverfahren (Unterricht, Dienstgespräch, Beurteilung von der Landesschulbehörde) hat sich der Bremer also gegen die hausinternen Bewerber durchgesetzt. Nun wird er zum 1. Oktober aus dem bremischen in den niedersächsischen Schuldienst versetzt. Aber: Auch für Schulleiter gibt es eine sechsmonatige Probezeit. Heißt, dass Frese erst in einem halben Jahr ganz offiziell in sein Amt eingeführt wird.

„Bei uns mangelt es momentan an Lehrern mit IT-Kenntnissen“, weist Freses Vize Norbert Mäteling auf den Bedarf im Bereich Informationstechnik hin. Neben der Umsetzung der Inklusion, der Ausstattung der Schüler mit digitalen Endgeräten ist natürlich die Pandemie die größte aktuelle Herausforderung, die es in Dauelsen zu wuppen gilt. Momentan gilt dort Szenario A, also der eingeschränkte Regelbetrieb, das sogenannte Kohorten-Prinzip, flexible Pausenregelungen, Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Sollten die Infektionszahlen wieder ansteigen, sieht Szenario B halbierte Lerngruppen und Szenario C den Rückzug ins Homeoffice vor. Baulich gesehen wird an den Berufsbildenden Schulen gerade der gesamte Kfz-Bereich neu aufgestellt.

Dass Schule in der Vergangenheit immer mehr zu einem „gesellschaftlichen Reparaturbetrieb“ geworden ist, haben beide Pädagogen beobachtet. „Lehrkräfte haben gelernt, Wissen zu vermitteln, wir sind keine Ersatzeltern“, ist das Leitungs-Duo überzeugt. Die Erziehung, also das Vermitteln von Werten, Normen und Respekt, müsse immer noch daheim im Elternhaus stattfinden. Um bei Problemen im Elternhaus, in der Schule oder im Betrieb frühzeitig agieren, statt im Endeffekt nur noch reagieren zu können, setzt Mäteling auf ein offenes, positives, druckfreies Arbeitsumfeld an der BBS. „Nur so erhalten wir den Freiraum, eine gewisse Sensibilität dafür zu entwickeln.“ Offenheit und Transparenz wird in Dauelsen sowieso groß geschrieben, ein Beschwerdemanagement gibt es dort beispielsweise schon längst. „Ein so komplexes System wie die BBS kann nur im Team geleitet werden“, freut sich Frese, dass er auf den Rückhalt von Norbert Mäteling und den Abteilungsleitern bauen kann, mit ihnen später konsensuale Entscheidungen trifft.

Runterkommen, abschalten tut Stefan Frese am liebsten beim Laufen. Außerdem liest er gerne oder fährt Ski. Zur Arbeit will der neue Schulleiter aber doch lieber mit dem Auto fahren. „Über die Autobahn 27 bin ich in genau 27 Minuten in Verden“, freut er sich schon sehr auf seinen ersten Schultag am Donnerstag.