Die Sonntagsausflügler können sich ungeniert die Hände dreckig machen. (Björn Hake)

Keine Strohburg, keine Spiele, keine Führungen, keine Rundfahrten, kein Essen und keine Getränke – beim diesjährigen Kartoffeltag auf dem Acker von Lohmanns Hof an der Westener Feldstraße wird Corona-bedingt das Wesentliche in den Mittelpunkt gerückt. Und das lässt sich in drei Worten zusammenfassen: buddeln und sammeln. Freunde der tollen Knolle können also an diesem Sonntag, 6. September, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr mit den Händen im dunklen Boden wühlen und sich einmal ungeniert schmutzig machen.

Auf rund 20 Hektar werden im Allerdorf verschiedene Kartoffelsorten angebaut. Das Sortiment reicht von festkochenden bis zu mehligen Sorten: Linda, Rosella, Agria und Spezialitäten wie die Bamberger Hörnchen entwickeln sich auf den humosen Sandböden besonders geschmackvoll. Die Frühkartoffeln Gloria, Christa und Annabelle wurden bereits im Sommer geerntet.

Kartoffeln kommen ursprünglich aus Südamerika, aus den Anden, erzählt Amalie Lohmann von ihren Reisen nach Peru und Bolivien. „Als wir dort die Wildkartoffeln gesehen haben, haben wir zuerst ziemlich gestaunt. Sie werden dort nämlich gefriergetrocknet“, erinnert sich die Westenerin noch gut an das Andengemüse.

Wer jetzt vermutet, der Vollroder würde beim Kartoffeltag über die Lohmannschen Feldern donnern, hat weit gefehlt. „Wir arbeiten hier noch mit dem einreihigen Schwingsiebroder“, erzählt Bio-Bäuerin Amalie Lohmann. In Westen wird eben noch Handarbeit, oder besser gesagt Handlese, großgeschrieben.

Bereits im Frühling rollt die Pflanzmaschine auf dem Lohmanns Hof an, befördert die vorgekeimten Bio-Pflanzkartoffeln in den Boden. Der Kartoffelhäufler formt dann später Dämme, die wiederum auch als Wärmespeicher dienen. Nach dem Auskuhlen müssen die Erdäpfel erst einmal gut trocknen, „wundheilen“, wie die Bio-Landwirtin sagt.

Was gab es doch für einen großen Aufschrei, als vor einigen Jahren das Ende der Linda angekündigt wurde. „Der Sortenschutz war abgelaufen und das Züchtungsunternehmen konnte keine Einnahmen mehr generieren“, erinnert sich Amalie Lohmann noch gut an diese bewegten Zeiten auf dem Kartoffelmarkt. Doch die im Aller-Leine-Tal so überaus beliebte gelbfleischige Festkochende wurde Gott sei Dank gerettet, kam über die Britischen Inseln wieder zurück nach Deutschland. „Sie ist einfach lecker“, möchte auch die Westener Bio-Landwirtin den aromatischen Traditions-Erdapfel auf ihrem Teller nicht missen.

An einem kleinen Stand demonstrieren Amalie Lohmann, Johannes Oppenhorst und ihr Team beim Kartoffeltag, was in und auf dem Westener Boden sonst noch so alles wächst und gedeiht: unter anderem Tomaten, Möhren und Kürbisse. An den Waagen sowie am Marktstand besteht Maskenpflicht. Von den Parkmöglichkeiten zum Feld wird ein Einbahnstraßen-System ausgeschildert. „Die beste Anreise für alle, die einen stabilen Gepäckträger oder Anhänger haben, ist aber natürlich mit dem Fahrrad“, geben die Kartoffelbauern aus Westen den Sonntagsausflüglern einen Tipp.