Seit einigen Tagen wird an der Grundschule Walle mit schwerem Gerät gearbeitet: Zunächst stehen Erdarbeiten an. Der Verbindungsbau zwischen Schule und Kita soll mehr Platz für die Kinder und eine Mensa bieten. (Jonas Kako)

Verden-Walle. Grundschule und Kita in der Ortschaft Walle klagen seit Jahren über beengte Platzverhältnisse. Nach längerem Vorlauf haben jetzt die Erdarbeiten für den geplanten Erweiterungsbau begonnen. Der Neubau dient als Verbindungstrakt und kommt deshalb beiden Einrichtungen zugute. Eigentlich sollte das Gebäude bereits ein Jahr früher fertiggestellt werden. Doch die schlagartig gestiegenen Kosten bremsten das Projekt im vergangenen Jahr aus. Hinter dem Anstieg steckten neben baukonjunkturellen Entwicklungen auch fehlerhafte Berechnungen, hieß es. Um die Kosten zu senken, diskutierten die Fraktionen im Verdener Stadtrat mehrfach über eine preiswertere Bauweise. Letztlich konnte sich die ursprüngliche Planung weitestgehend durchsetzen.

Fertig wird der Erweiterungsbau nach den aktuellen Planungen im August 2021, also rechtzeitig zum Schuljahr 2021/22. Der Terminplan der Hochbauabteilung sieht vor, dass zum 31. Dezember 2020 die Gebäudehülle fertiggestellt wird. Parallel dazu soll am 2. Dezember 2020 der Innenausbau beginnen. Sofern es keine Verzögerungen gibt, rechnet die Stadt zum 2. August 2021 mit dem Abschluss der Bauarbeiten und dem Einzug. Letzte Arbeiten in den Außenanlagen dürften bis Mitte Oktober andauern.

Holzrahmenbauweise

Das Grundstück hat laut Verwaltung eine Größe von etwa 9200 Quadratmetern. Auf dieser Fläche wird der Verbindungsbau in Holzrahmenbauweise errichtet. Die Bruttogrundfläche beträgt etwa 1200 Quadratmeter, die Nutzfläche liegt bei 960 Quadratmetern. Eine Mensa, die auch Platz für Veranstaltungen bieten soll, zwei zusätzliche Klassenräume sowie ein zusätzlicher Krippenraum sollen auf dieser Fläche Platz finden, so die Planung. Im Mensa- und Mehrzweckbereich entsteht zudem eine Ausgabeküche, die neben der Grundschule im Ganztagsbetrieb auch die benachbarte Kindertagesstätte versorgt. Das Essen wird nicht selbst gekocht, sondern angeliefert. Platz soll für etwa 80 Mädchen und Jungen sein, die in zwei Schichten essen können. Neben einer Schülerküche hält der Neubau auch weitere notwendige Funktionsräume bereit. Sowohl die Schul- als auch die Kita-Kinder können sich zudem auf neu gestaltete Außenflächen mit diversen Spielmöglichkeiten freuen.

Ein wesentlicher Punkt der Entwurfsplanung war im Vorfeld, einen Ausgleich für den Höhenunterschied zwischen Schule und Kindertagesstätte zu finden. Dies wird durch eine Rampe gelöst, die der Mensa zugeschrieben wird. Der Entwurf überzeugte die Fraktionen nicht nur durch seine Optik, die zum heutigen Grundschulgebäude „bestens passt“, da dies bereits von viel Holz geprägt sei. Auch in Hinblick auf den Klimaschutz konnte die Holzrahmenbauweise punkten. „Dies bewirkt einen doppelten Klimaschutz“, lobte Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) seinerzeit im Stadtrat. Der nachwachsende Baustoff Holz brauche kaum Energie zur Herstellung und speichere zugleich Kohlendioxid. Etwa 4,15 Millionen Euro fließen nun in die Realisierung des Projekts.

Der Anbau wird gebraucht, da die Grundschule als freiwillige Ganztagsschule zweizügig ausgebaut und die Kita um eine Krippe erweitert wird. Aktuell besuchen 93 Jungen und Mädchen in fünf Klassen die Schule. Im kommenden Schuljahr soll eine weitere Klasse hinzukommen. Dann muss der Werk- und Kunstraum zum Klassenzimmer umfunktioniert werden. Zusammenrücken ist also angesagt. Erst wenn der Neubau steht, beginnt auch am Achtern Hoff die Umstellung zur Ganztagsschule.

Da für die Baustelleneinrichtung an der Grundschule eine größere Fläche benötigt wird, wurde ein Teilstück der Straße Achtern Hoff, zwischen den Straßen Kötnerdamm und Am Schulberg, bis zum 31. Januar 2021 gesperrt. Darauf weist die Verdener Verwaltung hin. Sporthalle und Sportplätze sowie der Parkplatz sind während der gesamten Bauphase jedoch frei zugänglich.