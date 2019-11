Das Verwell soll saniert und modernisiert werden. Die Gesamtinvestitionen liegen bei 1,1 Millionen Euro. (Björn Hake)

Die Zustimmung im Stadtrat Verden zum aktuellen Feuerwehrbedarfsplan war einhellig – bis sich Carsten Hauschild von der SPD zu Wort meldete. Er kritisierte das umfangreiche Werk, in dem die Verdener Wehren ihre Wünsche an Ausrüstung und Fahrzeugen für die nächsten Jahre in Zusammenarbeit mit der Stadt ausgearbeitet hatten, und kam zu dem Schluss: „Ich finde den Bedarfsplan recht schwach.“ Weitere Themen am Dienstag waren unter anderem Investitionen im Verwell.

Wasserrettung übernehmen

Es waren vor allem zwei Punkte des Feuerwehrbedarfsplans, die Hauschild mit „kritischem Blick“ aufs Korn nahm. Zum einen sei die Zahl der geplanten Fahrzeuge zu hoch. Hier gebe es Möglichkeiten, Geld zu sparen. Zum anderen warf er das Problem auf, warum die Feuerwehr plötzlich Boote brauche.

Ihm stelle sich die Frage, warum die Feuerwehr zusätzlich die Wasserrettung übernehmen solle, wenn mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) eine Truppe zur Verfügung stehe, die einen hohen Ausbildungsstand habe und überdies voll ausgestattet sei. „Wenn die Feuerwehr die Wasserrettung übernimmt, ist die DLRG tot“, fand Hauschild drastische Worte. Es sei nicht einzusehen, warum die anderen Rettungsorganisationen nicht an dem Konzept mitarbeiten sollten.

Mehr zum Thema Verwell-Saison „Nicht mit 2018 vergleichbar“ Der Sommer war durchwachsen. So lautet die Bilanz der Verwell-Leiter Klaus Jürries und Arne ... mehr »

Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) entgegnete, die Wasserrettung sei angesichts von zwei Flüssen und unterschiedlichen Gemeinden, die beteiligt seien, kompliziert. „Wir schaffen es nicht, allen Beteiligten gerecht zu werden“, sagte er. Bezüglich der Anschaffungen werde noch diskutiert, was sinnvoll sei und was nicht. Wolf Hertz-Kleptow (CDU) nannte das Konzept „eine gute Basis“ auf der Politik und Verwaltung weiterarbeiten könnten. In Stein gemeißelt sei das indes nicht. „Es gibt immer Potenzial für Verbesserungen“, so der Vorsitzende des Finanzausschusses.

So entspannt nahm Jens Richter (CDU) die Kritik von Hauschild nicht auf. „Durch diesen Wortbeitrag ist ein falscher Eindruck entstanden, denn es hat Gespräche mit der DLRG gegeben“, betonte Richter. Die DLRG und das Technische Hilfswerk seien nach wie vor Teil der Einsatzplanung. Am Ende wurde der Bedarfsplan bei einer Gegenstimme von Hauschild beschlossen. Zur Umsetzung wird die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit den Feuerwehren entsprechende Vorlagen für Investitionen in Feuerwehrhäuser und -fahrzeuge zu erarbeiten. Der Neubau von Feuerwehrhäusern in Walle, Hönisch und Eissel sowie der Ausbau des Standortes Döhlbergen werden als dringend eingestuft.

Mehr zum Thema Verwell Verden Sprung ins Wasser wird teurer Die Stadtwerke schrauben im Herbst an den Eintrittspreisen im Verwell. Die Anpassung ist nötig, ... mehr »

Keine kontroversen Diskussionen, sondern einen einstimmigen Beschluss gab es bei den geplanten Investitionen im Erlebnisbad Verwell. Dabei geht es vor allem um die Sanierung, an der sich die Stadt Verden mit 500 000 Euro beteiligt. Diese Beteiligung wird erreicht, indem die Stadt auf eine entsprechende Gewinnabführung verzichtet. Die Sanierung besteht aus der Erneuerung der Röhrenrutschanlage für 310 000 Euro, der Dachsanierung für 160 000 Euro, einer Erneuerung der Fassadenbekleidung (220 000 Euro) sowie dem Austausch der Lüftung in der Halle (330 000 Euro). Außerdem ist eine Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung auf dem Dach geplant, die 70 000 Euro kostet. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf etwa 1,1 Millionen Euro.

Einsparungen beim Stromverbrauch und Ausstoß von Kohlendioxid

In den Fassadenwänden ist keine Dämmung vorhanden. Das bestehende Dach ist nur in einer Stärke von fünf Zentimetern gedämmt und wird im verträglichen Rahmen der Dachtraglast aufgerüstet. Die Statik ermöglicht keine umfängliche energetische Dämmung. Aufgrund der neuen Dämmung muss die vorhandene Hallenbelüftung angepasst werden.

Der Investitionsstau sei bereits seit längerem bekannt. Insofern sei die Sanierung „dringend erforderlich“, warb Brockmann für das Projekt. „Es geht dabei auch um eine energetische Sanierung“, sagte der Bürgermeister. Hertz-Kleptow (CDU) ergänzte, dass die Dachdämmung nicht mehr ausreichend und überdies bereits 35 Jahre alt sei. „Es tropft durch“, sagte er.

Durch die Sanierung könnten etwa 300 000 Kilowattstunden Stromverbrauch und 800 Tonnen Kohlendioxid vermieden werden. Der selbst erzeugte Strom soll in erster Linie dem Bad zugute kommen. Außerdem ist das Verwell an ein Blockheizkraftwerk angeschlossen.