Im Magic Park in Verden kam es am Eröffnungswochenende zu mehreren Pannen. (Nonstopnews)

Im Ritter Rost Magic Park in Verden reißt die Pannenserie nicht ab. Am Sonntag wurde ein 60 Jahre alter Mitarbeiter von einer Achterbahn erfasst und schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag berichtet. "Nach ersten Ermittlungen gehen wir von menschlichem Fehlverhalten aus", erklärt eine Polizeisprecherin. Der Mann hatte sich auf der stillgelegten Achterbahn aufgehalten, die bereits am Samstag entgleist war. In den sozialen Netzwerken hatten zahlreiche Besucher von dramatischen Szenen berichtet und harsche Kritik an dem Park und am TÜV geäußert, der erst in der Woche zuvor die Achterbahn kontrolliert und abgenommen hatte.

Am Eröffnungswochenende kam es gleich zu mehreren Pannen in dem Vergnügungspark. So brach eine Hüpfburg zusammen, Familien steckten in der Drachenbahn, der Schiffsschaukel und dem Riesenrad fest. (sei)